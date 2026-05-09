Por qué Javier Milei sostiene a Manuel Adorni, según el PRO

Para el PRO , el principal partido de la oposición aliado a la Casa Rosada , el respaldo de Javier Mile i a Manuel Adorni sólo se explica por una razón política: el Presidente no quiere entregar a su único ministro ultravioleta y darle la razón al peronismo, que desde hace dos meses exige su renuncia a causa de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

"Milei quiere mostrar que nadie puede forzarlo a echar a un funcionario 100% propio. Cuanto más lo cuestionen, más lo va a sostener. Desplazar a su jefe de Gabinete sería mostrar debilidad", analizó ante Letra P una importante figura del partido amarillo. La lectura es compartida por varios integrantes más que siguen de cerca el avance de la causa contra Adorni y el impacto político del mismo, toda vez que pretenden llegar a un acuerdo electoral conjunto para el 2027.

Otro integrante del PRO que tiene un pie en el Gobierno sumó su mirada: “No quiere entregar a uno de los suyos, no quiere perder una batalla que ya lleva dos meses”.

Por qué Javier Milei sostiene a Manuel Adorni

En cambio, para otras dos fuentes de primera línea del PRO las razones por las que el jefe de Estado blinda a su funcionario es una completa incógnita. Para un sector del espacio que fundó Mauridio Macri hace ya dos décadas no hay argumentos suficientes para comprender la continuidad de Adorni en un contexto de crisis interna y externa como el actual.

Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada reconocen que el escándalo provocó una caída de al menos ocho puntos en la imagen presidencial. De ahí el malestar entre ministros, asesores y secretarios, que en conjunto no logran dar vuelta la página y retomar la agenda política.

Los argumentos en el ecosistema libertario coinciden con esta mirada de los hombres y mujeres del PRO, aunque también existen otras dos razones que justifican bien por qué el jefe de Gabinete no sale eyectado de su despacho, tal como ocurrió con sus dos antecesores, Guillermo Francos, que todavía tiene un puesto clave en YPF, y Nicolás Posse, que se fue sospechado de haber espiado a sus propios ministros.

Una de ellas es que el Presidente cree en la inocencia de su vocero y que todo se trata de una conspiración contra su gobierno, que amalgama una operación coordinada del periodismo y la oposición con las presiones propias del sistema judicial. Karina Milei es, además, la principal garante de Adorni.

La otra explicación por la que el jefe de los ministros no sale eyectado de la Casa Rosada es más técnica y circula hace largos días: algunos integrantes del oficialismo razonan que no tienen, al menos por ahora, un figura con un perfil acorde para reemplazar a Adorni. Sumado a que dejar ese lugar vacante, aunque sea por un par de horas, abriría una nueva guerra entre el sector de Lule Menem y Santiago Caputo por ver quién lo ocupa.