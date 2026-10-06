Aníbal Tortoriello se cortó sólo y La Libertad Avanza lo frenó en seco: "No hay definiciones de candidaturas"

Aníbal Tortoriello dijo que será el candidato a gobernador de La Libertad Avanza y quedó en el ojo de la tormenta de los libertarios de Río Negro.

La autoproclamación de Aníbal Tortoriello como candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Río Negro llegó a la mesa política del mileísmo, que ratificó un mantra que dice que “sin cronograma electoral, no habrá definiciones sobre candidaturas”. Así lo hizo saber Damián Torres el presidente de hecho de La Libertad Avanza en esa provincia de la Patagonia .

Tortoriello dijo que será el candidato a gobernador del espacio violeta provocando tensiones entre los referentes partidarios. En rigor, lo que hizo el cipoleño fue acelerar: de ofrecerse como opción a autoproclamarse el candidato. Según los libertarios rionegrinos, esa nominación no tiene correlato con decisiones de la conducción partidaria, ni en la provincia ni en la Casa Rosada .

La línea de no definir candidaturas hasta que no haya cronogramas distritales es lo que la mesa política plantea para todo el país. Para los libertarios, cada paso debe aportar al objetivo principal que es la reelección de Javier Milei . Toda la estrategia que se ensaye tiene que tener ese norte. Ese es el contexto en el que consideran que Tortoriello se apresuró. Y ofuscó a la mayor parte de la dirigencia

Un aspecto clave en la incomodidad provocada por los dichos de Tortoriello fue que podría provocar roces con el gobernador Alberto Weretilneck y, en consecuencia, poner en alerta al resto de los gobernadores aliados, que por estas horas también negocian posiciones con la mesa nacional que comanda Karina Milei .

Weretilneck fue parte de los trece mandatarios provinciales que viajaron a Francia con Milei y otros altos funcionarios para participar de la Argentina Week , la semana pasada. En ese viaje que tuvo el objetivo de atraer inversiones, se concretaron importantes fotos políticas que el gobierno nacional tradujo comunicacionalmente en apoyo para Milei, especialmente en temas que pretende abordar en el Congreso , como la suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) .

Weretilneck con los gobernadores, el Presidente y Emmanuel Macron en París.

El gobernador rionegrino no cuenta con espadas legislativas que le respondan luego de los magros resultados cosechados el año pasado en las elecciones de octubre. Sin embargo, desde el principio del gobierno de Milei ha construido una aceitada relación con la Casa Rosada, profundizada a partir de la llegada de un viejo conocido como Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

La autoconfirmación de Tortoriello como candidato, juzgada “a destiempo” por parte de los libertarios, puede mellar la principal expectativa de Weretilneck, que es un pacto con el mileísmo para dividir el electorado de derecha el año próximo. El gobernador cree que sus chances de reelección aumentan considerablemente si La Libertad Avanza tiene un candidato puro, por caso el senador Enzo Fullone, mientras que Tortoriello podría candidatearse por su propio partido CREO.

Para blindar la relación entre Weretilneck y la mesa política del mileísmo, rápido, los libertarios de Río Negro salieron a aclarar que Tortoriello “se cortó solo”.

Las dudas sobre la candidatura de Tortoriello

Más allá de cualquier especulación y descontento, en el partido violeta de Río Negro reconocen que si hubiera que definir hoy al candidato del espacio, el elegido sería Tortoriello. La cuenta que hacen es que la marca La Libertad Avanza tiene entre 20 y 25 puntos de intención de voto y que el diputado le agrega valor, lo que los pone en una situación muy competitiva para hacerse con el gobierno de la provincia ante un probable escenario de tercios.

El cuestionamiento, entonces, pasa por desconfianza creciente que provoca en el espacio libertario actitudes como la de los últimos días.

El “apuro” de Tortoriello también tensiona la relación con los aliados, especialmente el PRO. La distancia del jefe amarillo Juan Martín con su otrora aliado es enormes y las diferencias, a cielo abierto. Todo cuando faltan algo más de tres semanas para un test electoral acotado pero de lectura provincializada como las elecciones a convencionales constituyentes en Bariloche.

El guiño a María Emilia Soria, el otro ruido

La autoproclamación como candidato a gobernador no fue la única declaración de Tortoriello que hizo ruido en las últimas horas. Un recorte intencionado de una entrevista radial en el Alto Valle fue fogoneado por el gobierno provincial a través de su esquema de medios de comunicación. El cipoleño dice: “Si yo no estuviera en política y tuviera solamente dos elecciones, que elegir entre Weretilneck y Soria, y no hubiera otro candidato, yo elegiría a María Emilia, obviamente”.

Aníbal Tortoriello y María Emilia Soria.

Lo cierto es que la entrevista completa muestra la postura muy antikirchnerista de Tortoriello, pero el recorte sacado de contexto se viralizó. Según los referentes libertarios fue otra mancha pública en un inicio de semana demasiado difícil para el diputado que ya perdió con Weretilneck en 2023. "Encima que sale a decir lo de la candidatura, le suma los eleogios a Soria", suman quejas.

Tanto el exintendente como la actual jefa comunal de General Roca se lanzaron flores en el pasado respecto a sus administraciones municipales. Incluso han compartido fotos en el despacho de Soria y entre legisladores de ambos espacios hay muy buena relación. Sin embargo, recientemente descartaron avanzar en acuerdos electorales alegando diferencias sustanciales en los posicionamientos respecto de las políticas del gobierno nacional.