El diputado de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro , criticó los gobernadores y al PRO por su acercamiento al gobierno de Javier Milei . En diálogo con Desde el estudio, el funcionario los acusó de convertirse en "republicanos de pacotilla" y cuestionó el respaldo a una reforma electoral que, según denunció, busca favorecer la continuidad del Presidente en 2027.

Durante una entrevista, el legislador advirtió sobre el deterioro institucional y apuntó contra los antiguos socios de Juntos por el Cambio (JxC). En particular, cuestionó la intención de modificar las reglas electorales y eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras otras problemáticas sociales permanecían sin respuestas legislativas.

"Muchos gobernadores, el PRO o una gran parte del PRO decidieron convertirse en republicanos de pacotilla, en republicanos de cotillón", sostuvo Ferraro. La declaración apuntó contra dirigentes que, a su entender, abandonaron principios institucionales que habían defendido durante años para garantizar acuerdos políticos con el oficialismo.

El diputado cuestionó especialmente la posibilidad de modificar las reglas de participación electoral y permitir mecanismos como las colectoras . Según su interpretación, esos cambios persiguieron un único objetivo político: facilitar la reelección de Milei en 2027 y condicionar la representación de las fuerzas opositoras en el Congreso .

En ese contexto, también apuntó contra Karina Milei , a quien atribuyó un papel central en la conformación de futuras alianzas electorales. El legislador criticó que dirigentes de otros espacios quedaran sujetos a la autorización de la secretaria general de la Presidencia para compartir una lista con el mandatario.

Para Ferraro, esa dinámica reflejó una profunda degradación de la actividad política. El dirigente cuestionó lo que consideró una pérdida de coherencia y principios por parte de sectores que habían criticado esas mismas prácticas en otras etapas de la historia institucional argentina.

Santilli negoció con los aliados del Senado un texto alternativo a la reforma política, que le permita suspender las PASO



La nueva propuesta incluye colectoras, Ficha Limpia y la eliminación de los debates obligatorios



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El PRO y La Libertad Avanza

El referente de la CC también analizó la transformación de JxC y el vínculo de sus antiguos integrantes con La Libertad Avanza (LLA). En ese marco, sostuvo que el PRO había resignado su autonomía política y abandonado la posibilidad de convertirse en un aliado con capacidad de expresar diferencias.

"Decidieron ser una colectora de Milei, pero no ser un socio, no ser un socio estratégico", afirmó el legislador al referirse al comportamiento del partido fundado por Mauricio Macri. Como contrapartida, destacó la posición de Hernán Lacunza, a quien reconoció por haber preservado sus principios frente al acercamiento al oficialismo.

El diputado también hizo una fuerte autocrítica sobre el acompañamiento que distintos sectores opositores le habían dado al Gobierno durante sus primeros meses. Al recordar el debate de la Ley Bases, reconoció que la dirigencia no había evaluado adecuadamente las características políticas del Presidente. "No terminamos de dimensionar lo que se tenía enfrente y yo me arrepiento muy fuerte", confesó.

Esa reflexión estuvo acompañada por una advertencia sobre el funcionamiento institucional. "Milei no es un tipo que crea en la pluralidad", sostuvo, y agregó que tampoco consideraba que el mandatario respetara el papel del Parlamento. Además, comparó su construcción de poder con la de otros liderazgos internacionales que, según su visión, tensionaron los límites democráticos.

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Reforma electoral y el 2027 electoral

La discusión sobre la reforma electoral ocupó otro lugar central en sus cuestionamientos. Ferraro consideró que el tratamiento de esa iniciativa había desplazado debates urgentes relacionados con la discapacidad, la salud mental, la ludopatía y el endeudamiento de las familias argentinas.

En materia electoral, el diputado rechazó cualquier acercamiento de la CC a LLA y planteó la necesidad de construir una propuesta por fuera de la polarización. También defendió los acuerdos parlamentarios entre fuerzas de distintas tradiciones políticas, aunque aclaró que esas coincidencias no implicaban necesariamente una alianza electoral.

El legislador sostuvo que buscaría impulsar una alternativa capaz de convocar a dirigentes, organizaciones y espacios ciudadanos más allá de las estructuras partidarias tradicionales. Incluso dejó abierta la posibilidad de asumir una candidatura si esa decisión contribuía a consolidar el proyecto político.

Con ese objetivo, Ferraro insistió en la necesidad de recuperar la pluralidad y el diálogo entre sectores enfrentados. Su planteo dejó expuesta una distancia cada vez mayor con sus antiguos aliados y anticipó una disputa por la representación opositora frente al oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

Del programa también participó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien explicitó su apuesta por una candidatura presidencial de Axel Kicillof en 2027. “Yo quiero de candidato a Axel y yo trabajo para que Axel sea candidato a Presidente”, afirmó. Y además, defendió las PASO y planteó la necesidad de construir una alternativa amplia para enfrentar a Milei.