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EL PASADO QUE VUELVE

Río Negro: el referéndum de 1998, el fantasma que acecha al libertario Marcelo Román en Allen

Hace casi 30 años, una movilización reunió más de 2000 firmas contra Ulises Gentile y terminó con su mandato. El mecanismo vuelve a tensionar al poder.

Letra P | Ayelén Bonino
Por Ayelén Bonino
Río Negro: Allen revive el fantasma de 1999 y complica al libertario Marcelo Román. Foto: Miguel Gambera. Foto: Archivo Diario Río Negro.&nbsp;

Río Negro: Allen revive el fantasma de 1999 y complica al libertario Marcelo Román. Foto: Miguel Gambera. Foto: Archivo Diario Río Negro. 

Tras la suspensión y el regreso del libertario Marcelo Román a la intendencia de Allen, Río Negro desempolva una herramienta que ya puso contra las cuerdas al poder municipal. La recolección de firmas para activar un referéndum popular avanza en un escenario que remite inevitablemente a la crisis de 1998, que terminó con la renuncia del radical Ulises Gentile.

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Marcelo Román y el fantasma del referéndum de 1998

Casi 30 años después, en el distrito patagónico todavía hay vecinos que recuerdan aquella movilización que puso a miles de personas en las calles para exigir que se cumpliera con el mecanismo que preve la Carta Orgánica. El protagonista de aquel proceso fue el intendente Gentile, que por entonces estaba imputado por administración irregular y su gestión transitaba una profunda crisis institucional.

El 1 de octubre de 1998, Juan Carlos Sánchez invitó a los allenses a firmar un pedido de revocatoria del jefe comunal. La iniciativa que nació de un vecino movilizado por la situación creció con el acompañamiento de los demas habitantes, en especial un nutrido grupo de mujeres, el cura Luis Klobertanz y el periodista Eduardo Chavarría , que trabajaba en una de las radios más populares de la ciudad.

La municipalidad de Allen en el ojo de la tormenta.

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El movimiento, que pasó a la historia provincial como El Grito de Allen, comenzó a reunir avales para impulsar el referéndum en el que los vecinos debían decidir la continuidad o expulsión de Gentile. En los últimos tres días, faltaba el 60% de las adhesiones. En ese momento, Klobertanz publicó una carta pública que movilizó rápidamente a los vecinos. Al sacerdote se le sumó el PJ, con el exintendente Digno Diez a la cabeza, que llamó a marchar. En medio del caos, el jefe comunal presentó su renuncia en marzo de 1999.

Allen y un nuevo intento de revocatoria

La Carta Orgánica de Allen establece entre los artículos 98° y 103° que se puede revocar el mandato de los funcionarios electos en caso de ineptitud, negligencia o irregularidades en el desempeño de sus funciones. Ese contexto fue el que respaldó el proceso impulsado por los vecinos en 1998 y es el que hoy mantiene de nuevo en vilo a la ciudad.

Es que en Allen empezó a tomar fuerza, otra vez, la recolección de firmas para impulsar un nuevo referéndum, ahora contra el intendente de La Libertad Avanza, Marcelo Román, que fue suspendido por el Concejo Deliberante y tras un fallo de la Justicia regresó semanas atrás a su cargo. En rigor, el procedimiento para una posible revocatoria del mandato se inició en mayo a partir de una presentación realizada por Silvina Cantero, una vecina que logró reunir 3.111 adhesiones.

El Concejo Deliberante revisó esas viejas rúbricas y determinó que 2.345 eran válidas, cantidad que supera el piso del 10% del padrón exigido por la Carta Orgánica. Tras esa situación, el órgano legislativo habilitó cinco libros para continuar con el procedimiento. Los vecinos, ahora, deben alcanzar el 20% del padrón, es decir, juntar 4.579 avales antes del 9 de octubre.

Cómo está el proceso

Según pudo saber Letra P, la convocatoria comenzó con fuerza, a raíz de unas 200 firmas por día. Hoy, ya llevan juntadas 3610. Faltarían casi 1000 para alcanzar el número. En los cálculos, deberían reunir 112 apoyos cada 24 horas.

Ante esto, en la ciudad afirman que el gobierno municipal salió a marcar la cancha con obras, fotos y hasta veedores en distintos barrios. Mientras tanto, el Concejo Deliberante habilitó otro nuevo libro para juntar avales de forma itinerante. El documento es resguardado por empleados municipales y va por zonas que no estaban previstas desde un inicio.

Marcelo Román, fue suspendido por el Concejo Deliberante y tras un fallo regresó a su cargo.

Marcelo Román, fue suspendido por el Concejo Deliberante y tras un fallo regresó a su cargo.

En el oficialismo ven la mano de toda la oposición local detrás de la iniciativa popular: Juntos Somos Río Negro, Nos Une Río Negro y la UCR, que responde provincialmente a Lorena Matzen y Fabián Zgaib. Sin embargo, los vecinos afirman que este nuevo intento de revocatoria no contaría, por el momento, ni con el respaldo político ni con la mística que sacudió hace más de 20 años a la ciudad de la Patagonia.

“Ese viejo proceso lo impulsaron vecinos que eran líderes sociales, que tenían cierto respaldo. Ese escenario hoy no existe. No hay líderes como esos, que en su momento traccionaron mucho para que la gente firme y haya un efecto multiplicador”, cuenta a Letra P un referente del lugar. La disputa todavía es incierta. Habrá que esperar hasta el 9 de octubre.

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