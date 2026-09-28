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OTRA VEZ, LAS BANCAS

Revés para Tortoriello en Río Negro: el procurador rechazó el planteo para que la Legislatura valide su bloque

El espacio del diputado judicializó la disputa con el oficialismo provincial por el reconocimiento de la bancada. Qué dice el dictamen de Jorge Crespo.

Por Letra P | Periodismo Político
El espacio de Aníbal Tortoriello quiere que la Justicia habilite el funcionamiento pleno del bloque Cambia Río Negro en la Legislatura.&nbsp;

El espacio de Aníbal Tortoriello quiere que la Justicia habilite el funcionamiento pleno del bloque Cambia Río Negro en la Legislatura. 

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El planteo había sido presentado por Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti, quienes solicitaron el cumplimiento de la resolución que había autorizado el funcionamiento pleno del bloque Cambia Río Negro.

Los legisladores sostuvieron que una decisión de la comisión de Labor Parlamentaria estableció un “criterio suspensivo” sobre el reconocimiento formal de los bloques, situación que limitó su participación en comisiones, la organización de las bancas y otras atribuciones vinculadas con el ejercicio de sus cargos.

El argumento central de la Procuración de Río Negro

El dictamen firmado en Viedma el 25 de septiembre de 2026 estableció que la presentación correspondía ser considerada como un mandamiento de ejecución y reconoció la legitimación de los cinco legisladores para promover la acción.

Sin embargo, la Procuración sostuvo que no se habían acreditado los requisitos necesarios para habilitar esa vía excepcional. Entre esas condiciones figuraban la inexistencia de otros mecanismos adecuados, la urgencia extrema, la existencia de un daño grave e irreparable y una situación de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.

Uno de los principales fundamentos estuvo relacionado con el artículo 148 del Reglamento Interno de la Legislatura. Esa norma permite que cualquier legislador pueda reclamar ante la el presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, por una eventual infracción reglamentaria y, si existe una controversia sobre su existencia, habilita que la cámara resuelva el planteo mediante una votación.

La insistencia del bloque de Aníbal Tortoriello

Para el procurador Jorge Crespo, la posibilidad de avanzar con ese procedimiento demuestra que la vía parlamentaria no se había agotado. Por eso, el dictamen sostuvo que la Legislatura todavía cuenta con herramientas institucionales para abordar la controversia y que la respuesta de la Presidencia no constituye todavía una decisión definitiva susceptible de revisión judicial.

Según el dictamen, respetar el mecanismo interno permite preservar la división de poderes y evitar una intervención judicial anticipada sobre un conflicto que todavía podía resolverse dentro del ámbito legislativo.

La Legislatura de R&iacute;o Negro discute la conformaci&oacute;n de sus bloques.&nbsp;

La Legislatura de Río Negro discute la conformación de sus bloques.

Los accionantes habían planteado que la falta de aplicación efectiva de la resolución interna que habilitó la conformación del bloque afecta su “derecho de función” y les impide participar en determinadas instancias parlamentarias. La Procuración consideró que esos argumentos no alcanzaban para superar la ausencia de los requisitos exigidos para una acción de esta naturaleza.

La discusión en la Legislatura

La disputa se inscribe en la reconfiguración de la oposición provincial. El espacio de Tortoriello nació con McKidd e Ibarrolaza y sumó a Piccotti y Doctorovich, provenientes del PRO. En junio, Sanguinetti también se incorporó a Cambia Río Negro después de renunciar a Juntos Somos Río Negro, mientras que Marcela González Abdala se sumó a La Libertad Avanza a finales de julio.

En marzo, desde la bancada habían señalado que la demora en su reconocimiento podía estar vinculada con la posibilidad de sumar más legisladores e ingresar como primera minoría al Consejo de la Magistratura. Actualmente, ese organismo cuenta con tres representantes del Poder Legislativo: Lucas Pica y Marcelo Szczygol por Juntos Somos Río Negro, y Juan Martín por el PRO. El oficialismo descartó que la determinación de respetar la comosicion original tuviese que ver con eso, y volvió a ampararse en el respeto por la voluntad popular que elegió a los legisladores mediantes listas que responden a determinados espacios políticos.

Facundo López, uno de los apuntados por los opositores, conduce al oficialismo en el recinto y ya dejó en claro que el espacio no habilitará nuevas bancadas. En su lectura, la representación está definida por la composición original del cuerpo legisaltivo y no por los saltos que, durante el ejercicio parlamentario, decida hacer cada uno de los legisladores.

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