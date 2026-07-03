Río Negro: Juan Martín le tiró un centro a Enzo Fullone y le bajó el precio al salto de Aníbal Tortoriello

La concurrencia de los intereses electorales entre La Libertad Avanza y el PRO no termina de concretarse en Río Negro . Las nuevas críticas públicas de Juan Martín a Aníbal Tortoriello vuelven a erosionar una relación política conflictiva. Esta vez, la excusa es la foto que oficializó a la afiliación del diputado al partido Javier Milei .

El presidente del bloque de legisladores del espacio fundado por Mauricio Macri en la Legislatura rionegrina no cede en los cuestionamientos al cipoleño, pero busca aceitar su vínculo con el senador Enzo Fullone , armador libertario en la provincia y dueño de una audacia que lo pone en carrera para competir por la gobernación en 2027.

El calendario electoral del año que viene se inaugura en este 2026. El 1 de noviembre la ciudad con mayor peso electoral de la provincia, Bariloche , elige convencionales para la reforma de su Carta Orgánica . La cita se convertirá en los próximos meses en un laboratorio para partidos y alianzas. El armado de la centroderecha rionegrina tendrá una prueba importante y Martín pretende que a esa elección el PRO llegue con La Libertad Avanza. Para eso, tendrá en los próximos días un encuentro con Fullone.

El legislador provincial impulsa al diputado Sergio Cappozzi como cabeza de lista. De prosperar, esa alianza deberá contemplar la postura de Martina Lacour , la exlegisladora del PRO que se afilió a La Libertad Avanza enemistada con Martín. Los probables acuerdos los podrían obligar a volver a hacer campaña juntos. En cualquier avance también influirá la postura de Tortoriello, aún alejado públicamente del proceso barilochense.

Martín se movió bastante en los últimos días por la Ciudad de Buenos Aires y saludó la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete de ministros. Siente alivio porque, dice, le permitirá al gobierno nacional retomar una agenda que tiene muchos puntos de coincidencias con la que tuvo históricamente Macri.

La designación de @diegosantilli como jefe de Gabinete es un acierto del gobierno. Sabemos de su capacidad de gestión y su vocación por el diálogo, que van a venir muy bien en este momento en el que hay que asegurar el cambio.



¡Muchos éxitos en esta nueva tarea, Colo! — Juan Martin (@jmrionegro) June 29, 2026

El legislador es optimista en relación a la marcha del gobierno de Milei en los próximos meses. Evalúa que eso impactará en la política de Río Negro y amalgamará voluntades de quienes “piensan parecido”. No ve factible un acuerdo más o menos explícito entre la Casa Rosada y el gobernador Alberto Weretilneck, salvo que crezca desmesuradamente el fantasma de un posible triunfo del peronismo, de la mano de María Emilia Soria.

El martes, en la fila para la puerta de embarque de un vuelo Aeroparque-Neuquén Martín coincidió con Tortoriello. No se vieron, o simularon no verse. El destino a veces es insólito. Ambos coincidieron en la fila 6, uno en el asiento A y el otro en el C. No quedó otra que sonreír y saludarse como dos personas educadas.

Fullone, el candidato natural de La Libertad Avanza

A pesar de los saludos del Boeing 737, Martín y Tortoriello hace rato que no se llevan bien. Pero el del PRO cada vez lo disimula menos. En declaraciones radiales en General Roca y San Antonio Oeste volvió a cargar contra el último candidato a gobernador de Cambia Río Negro.

“Para cambiar el rumbo de esta provincia necesitamos un dirigente que por lo menos sepa cuánto es una masa salarial o cuál es el stock de deuda”, dijo en referencia a Tortoriello. Agregó que al cipoleño le falta conocimiento de la realidad provincial y que esa improvisación “es todo lo opuesto al PRO, donde nos preparamos para gobernar”.

Martín reclamó “dirigentes que laburen, pero Tortoriello hace seis años que es diputado y va cambiando de partido en partido para ver qué cargo le toca. "Es Deportivo yo, y para mí es malo”, añadió.

En la misma entrevista, dejó claro que construye con Fullone. Definió al senador como alguien que “no para de trabajar y de estar cerca de sus vecinos” y confesó tener "una buena relación" con él. Sólo cuestionó que le “carancheen el bloque”, dado el pase de legisladores del PRO a La Libertad Avanza. Sin embargo, enseguida insistió que el candidato natural a gobernador por La Libertad Avanza “es Fullone, no Tortoriello”.

Enzo Fullone con Javier Milei.

Finalmente, avisó que si la candidatura a gobernador queda en manos del diputado que ya perdió en Weretilneck en 2023, “nosotros (por el PRO) tendríamos mucha dificultad hacia adentro de nuestro partido”.

La pelea opositora en Río Negro

Tortoriello recogió el guante y acusó “chicanas políticas”. Sin nombrar a nadie dijo que quienes buscan “servirse de un carguito público” terminan siendo “completamente intrascendentes". En el programa radial Mañana de Noticias de General Roca aseguró que su apoyo a Milei está vinculado a que “el proyecto y las políticas de Milei son las mismas que, en su momento, impulsaba el PRO”.

El diputado reconoció sus aspiraciones de volver a ser candidato a gobernador, como en 2023, pero lo condicionó a una decisión partidaria. “Por supuesto que es mi interés personal volver a ser candidato, pero sin duda será la mesa política de La Libertad Avanza la que decidirá orgánicamente quién es la persona más idónea para encabezar esa candidatura”, explicó.

Como ya contó Letra P, dijo que mira con simpatía que un eventual acompañante en la fórmula provenga de Bariloche, misma búsqueda que en el polo opuesto explora Soria y que desde el oficialismo provincial evalúa Weretilneck.

Sobre el final, dejó abierta una hendija ante imprevistos. Expuso que su partido provincial CREO “es una herramienta partidaria que queda a disposición para, llegado el momento de las próximas elecciones, volver a conformar una alianza o utilizarla como instrumento electoral si fuera necesario”.