Alberto Weretilneck profundiza su apuesta para convertir a Río Negro en la salida de Vaca Muerta

Río Negro. Alberto Weretilneck pone a la provincia en carrera por la salida exportadora de Vaca Muerta.

Alberto Weretilneck busca convertir a Río Negro en la puerta de salida de Vaca Muerta al mundo y tiene ahora una nueva pieza para mostrar el avance de esa apuesta. Dos monoboyas del VMOS llegaron al Puerto de San Antonio Este desde Emiratos Árabes Unidos y el gobernador celebra. "La transformación está frente a nuestros ojos", lanzó.

Las estructuras, enormes instalaciones flotantes ancladas en el mar que permiten cargar y descargar petróleo, serán instaladas frente a Punta Colorada y permitirán cargar petróleo en grandes buques para su exportación a los mercados internacionales.

La estrategia provincial apunta a que Río Negro gane protagonismo en el mapa energético argentino a partir del equipamiento que conecta la producción neuquina con el Atlántico. A las monoboyas se suman los caños que llegan al mismo puerto para el proyecto de GNL de Southern Energy y las obras que avanzan en Punta Colorada.

“Durante años dijimos que Río Negro tenía que transformarse en la puerta de salida de la energía argentina, y hoy esa transformación está frente a nuestros ojos”, afirmó Weretilneck. Para el gobernador, la discusión ya no pasa sólo por proyectar esa transformación, sino por mostrarla en obras concretas. “No son anuncios. No son proyectos en un plano. Son hechos que ya están ocurriendo en Río Negro”, dijo.

El movimiento en San Antonio Este concentra dos de los proyectos que buscan conectar Vaca Muerta con los mercados internacionales. El puerto recibe los caños destinados al San Matías Pipeline , el gasoducto que llevará gas desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina para abastecer el proyecto de GNL de Southern Energy .

Con las dos monoboyas del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la postal reúne en un mismo lugar los dos grandes recursos que protagonizan la transformación energética: gas y petróleo. Para Río Negro, además, implica disputar un lugar propio dentro de una cadena que comienza en Vaca Muerta y termina en los mercados internacionales.

En Punta Colorada ya se desplegaron cadenas y anclas para el sistema de fondeo.

“Hay una imagen que explica mejor que cualquier discurso lo que está pasando en Río Negro: nuestro puerto lleno de actividad, barcos que llegan con caños para los proyectos de GNL y, ahora, las dos monoboyas que van a permitir cargar el petróleo de Vaca Muerta en los grandes buques frente a Punta Colorada. No son palabras. Son hechos”, sostuvo Weretilneck.

El mandatario también planteó que el proceso debe traducirse en una nueva posición para la provincia: “Vaca Muerta tendrá una salida al mundo desde nuestras costas y nuestra provincia será protagonista de una nueva etapa energética para la Argentina”.

Las monoboyas que completarán la salida petrolera de Vaca Muerta

Según fuentes oficiales, las dos estructuras serán instaladas aproximadamente a siete kilómetros de la costa de Punta Colorada y constituirán una pieza central de la terminal marítima offshore del VMOS. Funcionarán como punto de conexión entre el oleoducto submarino y los grandes buques petroleros que llegarán para cargar crudo en altamar.

Se trata de monoboyas tipo CALM, diseñadas para el amarre y carga de buques tanque sin necesidad de construir un muelle fijo. Estarán conectadas mediante el ducto submarino con la Terminal de Punta Colorada, completando el circuito entre el transporte del petróleo desde Vaca Muerta y su embarque hacia los mercados internacionales.

Cada una pesa 272 toneladas y tiene 15,3 metros de diámetro. El sistema estará preparado para operar con buques VLCC, capaces de transportar hasta dos millones de barriles de crudo por viaje.

Punta Colorada, el nuevo frente de la transformación energética

Las monoboyas no llegan solas. En Punta Colorada ya se desplegaron cadenas y anclas para el sistema de fondeo, arribaron 721 caños destinados al ducto submarino y comenzaron los trabajos de construcción y soldadura de la infraestructura offshore.

En paralelo, el Gobierno de Río Negro mantiene tareas de fiscalización ambiental y técnica sobre las obras, entre ellas las inspecciones al buque Seminole, donde se realizan trabajos vinculados con la soldadura y el tendido de la cañería submarina frente a Punta Colorada.

Puerto de Punta Colorada, en Río Negro, desde donde se exportará GNL de Vaca Muerta.

La terminal terrestre, el ducto submarino, el sistema de fondeo y las monoboyas empiezan a formar un mismo circuito. El objetivo político que Weretilneck viene planteando es que esa infraestructura coloque a Río Negro en un lugar central de la salida exportadora de Vaca Muerta.

“Esto no sucede por casualidad. Río Negro se preparó, generó previsibilidad y tomó decisiones para que las grandes inversiones se traduzcan en infraestructura, trabajo y nuevas oportunidades”, sostuvo el gobernador.