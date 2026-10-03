El peronismo de Río Negro no logra ordenar la interna en Viedma

El peronismo de Viedma durante la última visita de María emilia Soria a la capital de Río Negro.

Lo que a nivel provincial pareciera marchar sobre ruedas no tiene correlato en Viedma . El peronismo que por ahora no afronta desafíos a la candidatura de María Emilia Soria para al gobernación , no puede cerrar filas detrás de una opción para la capital. Hay consenso en la necesidad de la unidad, pero las dificultades para subordinar las diferencias son intensas.

La representación del proyecto presidencial de Axel Kicillof emergió esta semana como la punta del iceberg de tensiones que amenazan la concurrencia en un proyecto común.

El grupo de Whatsapp que integran todos los sectores del peronismo viedmense que integraron Fuerza Patria en 2025 crujió con una gacetilla enviada por la concejal del partido PAR , Vanessa Cacho . Ilustrando con una foto del jefe de Gabinete de Kicillof, Carlos Bianco , la edil anunció que conducirá Patria y Futuro en la capital provincial y que el espacio tendrá su propio candidato a intendente. Cacho se referencia en Mario Sabbatella , quien varias veces aspiró, sin suerte, a la jefatura comunal .

En los chats a los que accedió Letra P proliferan cuestionamientos al binomio Cacho-Sabbatella . Les critican cierto oportunismo y la defensa de intereses particulares en perjuicio del conjunto. Pero también se observan reclamos para con Pablo Barreno , uno de los peronistas que acomoda el cuerpo para volver a pelear por la intendencia. Le critican la falta de diálogo, de convocatoria a reuniones para acercar posiciones y avanzar hacia la unidad.

“No es por falta de diálogo o de reuniones, sino por intereses distintos. Es más simple”, escribió Barreno, que luego recordó que se hicieron más de 30 reuniones desde febrero y deslizó que los que no se sienten convocados es porque quieren que se les garantice un cargo.

La ventaja de Pablo Barreno en la capital de Río Negro

Dirigente sindical de los trabajadores judiciales y exlegislador provincial, Barreno ya compitió para la intendencia en 2023. Obtuvo el segundo lugar con el 19 por ciento de los votos, contra el 38 por ciento del oficialista Marcos Castro. Si bien Castro lo dobló en porcentaje, el resultado de Barreno estuvo por encima de las expectativas. Su caudal le permitió contar con dos concejales: uno de su riñón, el deportista Julián Algañaraz, otra del Movimiento Evita, Lorena Alan.

Pablo Barreno, uno de los precandidatos del peronismo en Viedma.

Sin embargo, en los casi tres años de gobierno de Castro la de Barreno fue una oposición esporádica. Apeló más al silencio que a la crítica pública y protagonizó, en cambio, embates contra el gobierno provincial en su rol de sindicalista.

El barrenismo se queja de que Sabbatella “se autoproclama referente de lo que ni siquiera es de Axel”. Distinguen Patria y Futuro de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la marca con la que el bonaerense buscará la Presidencia. En las huestes de Barreno quieren patear para adelante el debate interno, pero aseguran que el grupo de Sabbatella y Cacho no superan "los cinco puntos” de intención de voto.

“Queremos la unidad con quienes quieren constuirla. Nosotros ya construimos la mayoría”, aseguran. Sin embargo, de fracasar el intento unificador no descartan la convocatoria a internas, cerradas o abiertas. Barreno no ve con malos ojos una interna abierta porque cree que ese escenario le permitiría una campaña antes de la campaña, para fortalecer el proceso de instalación de su candidatura.

En su paso por Viedma hace dos semanas, María Emilia Soria dejó un mensaje de no intervención en los procesos locales. “Que cada ciudad defina sus candidatos y sus programas, y los que no se ponen de acuerdo que vayan a internas”, explicó. Como intendenta, dijo, no le gusta que vengan de afuera a decirle lo que tiene que hacer en su ciudad y la misma lógica aplica para los procesos partidarios.

María Emilia Soria y la unidad que sí

Mientras hay efervescencia en el peronismo capitalino y anunciaron que tendrán su propio candidato a intendente, el grupo de Sabbatella y Cacho dan señales de un acercamiento cauteloso al proyecto provincial de la intendenta de General Roca.

“Vamos a continuar las conversaciones con María Emilia Soria y con diferentes sectores políticos de Río Negro, con la intención de avanzar en una articulación que incluya a las distintas expresiones del campo nacional y popular”, afirmaron.

María Emilia Soria, candidata a gobernadora del peronismo en Río Negro.

En rigor, el diálogo es con Carlos Soria (h), armador de la candidata. De cualquier forma, avanzar en un acuerdo dependerá de si hay espacio para que el partido viedmense integre lugares expectantes en el debate y en las candidaturas provinciales.

El factor Curetti

En los chats de Whatsapp aparece la figura del cuatro veces intendente de la bonaerense Carmen de Patagones, Ricardo Curetti (1999-2015). El exjefe comunal que había sido funcionario rionegrino del gobernador radical Horacio Massaccesi, amaga con volver a la pelea por la intendencia y empieza a ganar protagonismo en el peronismo de la Sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Algunos de los participantes del grupo que comparte el peronismo afirman que en realidad el referente del MDF para la región, incluida Viedma, es Curetti. Le atribuyen buenos vínculos políticos con el Cuervo Andrés Larroque, Gabriel Katopodis y Mario Secco, entre otros. Quienes le bajan el precio señalan que apenas “es un referente más dentro del espacio”. Sabbatella y Cacho, en cambio, tienen en Bianco a su interlocutor más próximo.

Una votación que mostró las diferencias

Las diferencias se volvieron a exponer en la votación en la que el Concejo Deliberante de Viedma debatió un proyecto del poder Ejecutivo para prorrogar por más de un año el mandato del Defensor del Pueblo. La iniciativa contó con el apoyo de gran parte del oficialismo, pero alcanzó su sanción con los votos favorables de los concejales del bloque peronista Vamos con Todos, Julian Algañaraz y Lorena Alan. En cambio, desde el bloque PAR Viedma, Cacho votó negativamente.

El apoyo de los integrantes del bloque justicialista al intendente Castro generó suspicacias internas y algunos ojos se posaron sobre Barreno. Algañaraz explicó que el apoyo a la prórroga en el organismo contralor obedecía a la posibilidad de hacerle modificaciones a la ordenanza que rige el funcionamiento de la Defensoría en los próximos meses.

Para la mayoría de los opositores, el argumento no termina de explicar su postura.