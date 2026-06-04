Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
LIBERTARIOS & FEDERALES

Alberto Weretilneck le llevó a Diego Santilli el reclamo por el traspaso de las rutas nacionales

El gobernador de Río Negro volvió a insistir por el avance en las negociaciones por la transferencia del Tren del Valle y las rutas 151 y 22.

Por Letra P | Periodismo Político
Alberto Weretilneck junto a Diego Santilli en Casa Rosada.&nbsp;
Alberto Weretilneck junto a Diego Santilli en Casa Rosada. 
Notas Relacionadas
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.
DISCUSIÓN 2027

Río Negro: con el peronismo afuera, Weretilneck cranea un nuevo frente provincial para 2027

Por 
Letra P | Luciano Barroso
Luciano Barroso

“Son temas centrales para Río Negro porque impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos, en la producción y en el desarrollo de toda la provincia”, señaló Weretilneck tras la cita. Según informaron fuentes oficiales, el encuentro se enmarca en una agenda provincial que busca avanzar en proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la región.

De hecho, Weretilneck mantuvo esta semana otro cónclave con el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en la búsqueda de definiciones en las condiciones para acceder finalmente al manejo de las rutas. Aunque no trascendieron datos puntuales, se ratificó el proceso de “seguir trabajando” en el objetivo de la transferencia de ambas vías nacionales.

En el caso rionegrino, el paquete incluye unos 510 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos para la producción, la logística de Vaca Muerta y la conexión del Alto Valle. Pero el traspaso no está cerrado, apenas existe un decreto marco y ahora comenzó la etapa más delicada.

Rutas Río Negro
Una obra provincial en las rutas de Río Negro.

Una obra provincial en las rutas de Río Negro.

La provincia pide documentación técnica, precisiones financieras y definiciones jurídicas antes de avanzar hacia una próxima etapa, mientras se imaginan alternativas a ingresos a las localidades donde debe mejorarse cada traza vial.

El Tren del Valle también pasará a la provincia

En la misma línea, Weretilneck confirmó meses atrás que el Gobierno nacional avanza en la transferencia del Tren del Valle a la provincia, en un proceso que aún se encuentra en negociación y definición técnica.

“La decisión de la Nación es el Tren actual del Valle, que es Plottier–Cipolletti, transferirlo al Tren Patagónico”, expresó en abril en declaraciones a la prensa local. En paralelo, indicó que la empresa podrá ampliar su rol: “Permitir que el Tren Patagónico pueda operar por sí o por el privado el Tren del Valle más grande”.

Weretilneck, de gira por Buenos Aires

No es el único tema que mantiene en movimiento al mandatario. El gobernador desarrolla por estos días una agenda intensa en Buenos Aires, donde este miércoles se reunió con el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y con el secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, en el marco del lanzamiento de la temporada de invierno realizado en Buenos Aires.

Durante la presentación, Weretilneck destacó la importancia de la articulación entre los distintos actores vinculados al turismo y remarcó el crecimiento de la conectividad aérea tanto a nivel nacional como internacional.

“Existe una muy buena interacción entre el sector privado y el sector público, con una conectividad aérea muy importante en el plano nacional e internacional”, señaló el mandatario provincial.

Temas
Notas Relacionadas
Río Negro: Weretilneck autorizó nuevas cesiones en Vaca Muerta y aseguró inversiones por USD 66 millones
ENERGÍA

Río Negro: Weretilneck autorizó nuevas cesiones en Vaca Muerta y se aseguró inversiones por U$S 66 millones

La provincia avaló traspasos de áreas de Vista Energy a Tango Energy. La apuesta por ampliar la producción y potenciar el desarrollo hidrocarburífero local.
Gilberto Montanaro, primer condenado por la megacausa Techo Digno en Río Negro.
CAUSA TECHO DIGNO

Río Negro: la condena a un viejo cacique del PJ enciende las alertas en la oposición a Weretilneck

Gilberto Montanaro, exintendente de Cervantes, ya no podrá ocupar cargos públicos. Quién es el viejo ladero de Pichetto que preocupa a Tortoriello.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Yo, Javier Milei.
HABÍA UNA VEZ UN CIRCO

El gobierno de Milei, en la soledad del hiperpersonalismo

Por  Marcelo Falak
Mauricio Macri tiene en su agenda visitar a Maximiliano Pullaro en Santa Fe.
EL PRÓXIMO PASO

Macri llega a Santa Fe para desperezar al PRO y sumar una foto con Pullaro

Por  Agustín Vissio
Patricia Bullrich y Karina Milei.
NO NOS ENTRA UN QUILOMBO MÁS

Los Jefes: Karina Milei escenificó un alto al fuego con Bullrich, que ya ganó

Por  Sebastián Iñurrieta
Bullrich capitaliza la caída de Milei y se convierte en la figura de LLA con mejor imagen del país
ENCUESTA

Bullrich capitaliza la caída de Milei y se convierte en la figura de LLA con mejor imagen del país

Por  Susana Maidana