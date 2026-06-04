Alberto Weretilneck le llevó a Diego Santilli el reclamo por el traspaso de las rutas nacionales

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , mantuvo este miércoles una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli , en Casa Rosada , donde analizaron los avances vinculados al Tren del Valle y el estado de las negociaciones para la transferencia de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita provincial.

“Son temas centrales para Río Negro porque impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos, en la producción y en el desarrollo de toda la provincia”, señaló Weretilneck tras la cita. Según informaron fuentes oficiales, el encuentro se enmarca en una agenda provincial que busca avanzar en proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la región.

De hecho, Weretilneck mantuvo esta semana otro cónclave con el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy , en la búsqueda de definiciones en las condiciones para acceder finalmente al manejo de las rutas. Aunque no trascendieron datos puntuales, se ratificó el proceso de “seguir trabajando” en el objetivo de la transferencia de ambas vías nacionales.

Las conversaciones del mandatario provincial sobre el tema se intensificaron meses atrás luego de que el presidente Javier Milei delegara a nueve provincias la gestión de tramos de rutas nacionales , en un movimiento que combina descentralización administrativa con acuerdos políticos con gobernadores.

En el caso rionegrino, el paquete incluye unos 510 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos para la producción, la logística de Vaca Muerta y la conexión del Alto Valle . Pero el traspaso no está cerrado, apenas existe un decreto marco y ahora comenzó la etapa más delicada.

Rutas Río Negro Una obra provincial en las rutas de Río Negro.

La provincia pide documentación técnica, precisiones financieras y definiciones jurídicas antes de avanzar hacia una próxima etapa, mientras se imaginan alternativas a ingresos a las localidades donde debe mejorarse cada traza vial.

El Tren del Valle también pasará a la provincia

En la misma línea, Weretilneck confirmó meses atrás que el Gobierno nacional avanza en la transferencia del Tren del Valle a la provincia, en un proceso que aún se encuentra en negociación y definición técnica.

“La decisión de la Nación es el Tren actual del Valle, que es Plottier–Cipolletti, transferirlo al Tren Patagónico”, expresó en abril en declaraciones a la prensa local. En paralelo, indicó que la empresa podrá ampliar su rol: “Permitir que el Tren Patagónico pueda operar por sí o por el privado el Tren del Valle más grande”.

Weretilneck, de gira por Buenos Aires

No es el único tema que mantiene en movimiento al mandatario. El gobernador desarrolla por estos días una agenda intensa en Buenos Aires, donde este miércoles se reunió con el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y con el secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, en el marco del lanzamiento de la temporada de invierno realizado en Buenos Aires.

Durante la presentación, Weretilneck destacó la importancia de la articulación entre los distintos actores vinculados al turismo y remarcó el crecimiento de la conectividad aérea tanto a nivel nacional como internacional.

“Existe una muy buena interacción entre el sector privado y el sector público, con una conectividad aérea muy importante en el plano nacional e internacional”, señaló el mandatario provincial.