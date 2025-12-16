TEMPORADA DE CAMBIOS

Alberto Weretilneck planea expandir la planta estatal para contener intendentes y aliados

El Presupuesto contempla más de 1.300 nuevos contratos públicos. Luego de un año complicado, el gobernador busca evitar fugas en Juntos Somos Río Negro.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
El Presupuesto enviado a la Legislatura de Río Negro esconde una apuesta política que excede la discusión técnica de los números. Prevé un aumento del 7% de la planta estatal, lo que implica unos 1.300 nuevos contratos públicos. El dato aparece como un renglón administrativo pero da cuenta de una nueva radiografía en la gestión de Alberto Weretilneck.

La estrategia que el oficialismo empieza a desplegar quiere abrir lugares a intendentes y espacios políticos aliados. La expansión de la planta no es un fenómeno aislado ni una respuesta a un crecimiento natural del Estado, sino que está vinculada al rediseño del gabinete que el gobernador viene pensando desde la derrota electoral del 26 de octubre.

Febrero sería la fecha elegida para poder avanzar en los cambios evitando lecturas de reacción espasmódica. En el oficialismo ya circula el borrador de un Ejecutivo ampliado, con nuevas secretarías y direcciones.

Ampliar el gobierno de Río Negro para no perder viejos aliados

Este relanzamiento tiene múltiples objetivos y sale del esquema personalista que caracterizó los dos primeros años del tercer ciclo de Weretilneck. Ahora, la estrategia consiste en abrir el juego a otras miradas y mostrar una renovación que incluye un cambio generacional. El gobernador por primera vez parece querer escuchar, pero también intenta recibir mensajes de aliados como el peronismo del Gran Acuerdo Rionegrino, la UCR y la CC-ARI.

En esta amplitud, hay algunos espacios que quedarián vacantes por el recambio de algunos ministros. Uno de ellos es Fabían Gatti, que dejará el Ministerio de Gobierno. Para su reemplazo suena alguien el espacio del CC-ARI, aunque eso no sería condicionante. La cartera al principio de la gestión, había sido Federico Lutz que luego el mandatario lo echó. Desde la política rionegrina, se sabe que no es una cartera con mucho peso político desde lo territorial, aunque sumar a alguien del espacio que tiene 4 bancas en la Legislatura podría fortalecer la relación con el partido fundado por Elisa Carrió.

image
Federico Lutz, el día de su jura como ministro de Gobierno.

Otra de las alternativas es subir a Agustín Ríos, hoy como secretario de Gobierno, para ubicar a un peronista viedmense en su lugar es otra de las alternativas que por estas horas se analizan en el oficialismo.

La estategia para retener a los socios del peronismo

El objetivo de fondo objetivo es recomponer vínculos con intendentes que quedaron golpeados tras la derrota, y allí se ubica un buen puñado de peronistas que empiezan a verse tentados desde el PJ. Ese núcleo mantiene diálogo tanto con el justicialismo como con el espacio de Aníbal Tortoriello, lo que abre un riesgo concreto de fugas que podrían alimentar un futuro escenario de tercios.

En ese contexto, sumar cargos y gestión es fortalecer el poder territorial y contención política. Tal es así que los pasillos políticos hablan de nuevos lugares para aquellos intendentes que no participaron activamente en la última campaña en el Alto Valle y Valle Medio, puntualmente se piensa en regiones donde Juntos no logró buenos resultados. Uno de ellos, es el intendente de Villa Regina, Luis Abrieu.

Otro de los nombres que suenan para integrar el gabinete, es el legislador, Pedro Dantas, acusado por una parte del PJ por militar para el oficialismo provincial en las últimas elecciones. Lo que se especula es que deje el bloque y pueda ser el próximo secretario de Energía, cargo que recientemente dejó Andrea Confini, pareja del gobernador y directora Titular de YPF desde septiembre de este año.

Pedro Dantas en la Legislatura de Río Negro
Pedro Dantas integra el bloque que PJ-Nuevo Encuentro en la Legislatura de Río Negro.

En Viedma, los últimos días también fueron de rosca entre allegados de Weretilneck y el peronismo local, entre ellos el se destaca el concejal Luciano Ruíz, un peronista de vieja data que podría ganarse un lugar en la gestión como parte de la estrategia de contención. En esa misma situación, otro de los nombres que resuenan en el pasilleo rionegrino es el de Evelyn Rousiot, parte del Gran acuerdo Rionegrino desde UNEN.

Los desafíos de Alberto Weretilneck

Weretilneck hace números y proyecta. Confía en que el crecimiento de las regalías de Vaca Muerta generarán ingresos extras, pero reconoce que esos recursos no llegarán inmeditamente. El desafío urgente es atravesar 2026 con el gasto bajo control luego de que le aprobaran el endeudamiento de letras de financiamiento por 260 mil millones de pesos, una tarea compleja si se amplía la estructura política y, al mismo tiempo, se intenta contener la conflictividad salarial con un aumento del 11% para sueldos.

Este combo, más cargos, salarios deteriorados y malestar social, será uno de los eje del debate legislativo del jueves, cuando se trate el Presupuesto y el Paquete Fiscal que, por ahora, el oficialismo confía en aprobar.

Como ya contó Letra P, para la oposición será difícil oponerse a una baja impositiva, pero el proyecto que aparece como una de las movidas de Weretilneck para retomar la iniciativa luego de la derrota electoral, ofrece flancos para marcar diferencias, especialmente en la priorización del gasto y en la expansión de la planta estatal.

Esta estrategia convive con una contradicción estructural. Mientras el Presupuesto prevé más Estado para cargos y estructura política, el gobierno enfrenta serias dificultades para sostener el salario real de los trabajadores públicos. Según denuncian desde las organizaciones sindicales, Hacienda viene licuando la masa salarial mediante aumentos no remunerativos, una metodología que profundiza el malestar.

Por esa razón, los gremios empiezan a endurecee posiciones, como es el caso de la nueva conducción de UnTER, el gremio docente, que ya avisó que sin recomposición salarial no habrá inicio de clases en 2026.

Temas
