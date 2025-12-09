Río Negro: Alberto Weretilneck se adelanta a Milei, propone bajar impuestos y pone en aprietos a la oposición

En medio de la nueva sintonía con la Casa Rosada , Alberto Weretilneck empuja la reducción de Ingresos Brutos en las tarifas de energía como un gesto destinado a “aliviar para el bolsillo rionegrino”. La oposición acusa al gobernador de Río Negro de demagógico y alerta sobre el control a las distribuidoras por los aumentos que exceden a los anuncios oficiales.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti , repite que la baja “beneficiará a usuarios y productores” alineado con la prédica nacional de descompresión impositiva para reactivar la economía. Sin embargo, los opositores dudan que la rebaja impacte en la factura final y temen que las distribuidoras absorban el beneficio sin trasladarlo a los hogares y empresas cuando en el verano se vienen nuevos aumentos de las tarifas.

El debate en Río Negro se adelanta a la baja impositiva que la gestión de Javier Milei se propone como uno de los ejes centrales de la segunda etapa de su administración. En el recinto nadie quiere quedar del lado de quienes se oponen a una baja impositiva, sin embargo, la discusión promete ser profunda.

Mientras el Ejecutivo impulsa la rebaja, el legislador Luciano Delgado Sempé , del peronista Vamos con Todos , presentó una iniciativa paralela que busca crear una Comisión de Costos de la Energía, el Gas y los Combustibles . Según dice, la iniciativa punta a “desnudar la estructura real de precios” y a obligar a las empresas, en especial Edersa , la compañía privada encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en la provincia, a mostrar números que hasta ahora nunca se publicaron.

A quién le conviene los cambios que propone Alberto Weretilneck

También desde el peronismo vienen las críticas de José Luis Berros que acusó al gobierno de “perder el rumbo” y de utilizar el conflicto con la oposición como estrategia para “tapar el desastre” de su gestión. Consultado por Letra P, recordó que el oficialismo salió tercero en la última elección provincial y sostiene que la baja tributaria es un manotazo para recuperar la iniciativa y sumar puntos en su acercamiento con Milei.

Desde el PRO ven la medida de Weretilneck como la última “jugada del año” para contentar a los rionegrinos, pero es contraproducente con la medida que se votó en la legislatura cuánto salió favorable el proyecto del Ejecutivo de tomar deuda por casi 300 mil millones de pesos, al mencionar que el Gobierno por diferentes motivos acepta una nueva suba de las distribuidoras que podrían rondar un aumento considerable en las tarifas para el verano por servicios que “para el vecino de cualquier rincón de la Provincia no va a significar absolutamente nada”

Por otra parte, desde CREO Río Negro, que tiene como representantes en la Legislatura a comparte Santiago Ibarrolaza con Patricia Mac Kidd, descreen que la medida será beneficiosa para la gente, cuando las pymes y las medianas empresas sufren constantemente los aumentos de las tarifas y el Gobierno no atiende los reclamos de nadie, “no ejecuta ninguna medida beneficiosa”, solo es un mensaje para las redes sociales pronunciando una medida que bajará impuestos por 6 mil millones de pesos.

La sintonía con la Casa Rosada

La respuesta oficial fue filosa. En un comunicado, Gatti vinculó el proyecto de control de costos con “viejas recetas del kirchnerismo y el sorismo”, a las que comparó con “un sistema soviético de control de precios”. Una jugada que extiende la pelea con el peronismo y acerca el discurso provincial con el de La Libertad Avanza.

image Diego Santilli, Manuel Adorni y Alberto Weretilneck dialogaron sobre Río Negro.

El tema central en la discusión legislativa es por quién domina la narrativa del malestar tarifario. Como ya contó este medio, el último relevamiento de la defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagatti, dio cuenta de que las quejas por los costos que implica pagar las tarifas de luz y gas encabezan la lista de reclamos en una provincia productora de gas y petróleo.

Con todo, el gobierno provincial intenta posicionarse con una baja impositiva luego de haber salido airoso en una nueva toma de deuda de 260 mil millones de pesos votada en la Legislatura, esta reducción significa unos 6 mil millones de pesos menos en las arcas rionegrinas.