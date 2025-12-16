EL RUMBO DE LA REGIÓN

Javier Milei recibió a José Antonio Kast para consolidar el eje Santiago-Buenos Aires

El electo mandatario chileno estuvo dos horas en la Casa Rosada. Seguridad regional, comercio e inversiones, en la agenda. Trabajo conjunto desde marzo.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei y José Antonio Kast. 

Javier Milei recibió este martes al mediodía a José Antonio Kast, el líder de la derecha chilena que venció el domingo en las urnas a Jeannette Jara y se convirtió en presidente electo del país vecino. Ambos estuvieron reunidos por más de dos horas en la Casa Rosada, todo un símbolo político de reconfiguración de la derecha conservadora a nivel regional.

En la cúpula libertaria aseguraron que este primer encuentro institucional entre ambos líderes es de gran importancia estratégica entre Argentina y Chile. De hecho, en el gobierno nacional esperan que las relaciones bilaterales ingresen a partir de ahora "en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de agenda común, así como de los asuntos regionales y globales".

En esta oportunidad, el encuentro se dio en un clima de cordialidad, a tal punto que Kast bajó desde el primer piso de Balcarce 50 hacia la entrada que mira a la Plaza de Mayo, para saludar a sus compatriotas y algunos medios locales e internacionales que lo esperaban desde temprano. "Todo va a estar bien", sostuvo Kast en un breve diálogo con la prensa acreditada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2000979420195025327&partner=&hide_thread=false

Javier Milei estará en el traspaso de mando en Chile

El mandatario argentino confirmó su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el 11 de marzo. La invitación le llegó de manera personal este mismo martes, aunque se espera que en las próximas horas se gire una invitación de manera formal a través de Cancillería.

De acuerdo a un comunicado de Casa Rosada, Milei y Kast trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo próximo y establecieron prioridades en materia de "seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía".

En paralelo, ambos instruyeron a sus equipos de trabajo a "iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países", continúa el comunicado oficial de la administración violeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2000981841298207135&partner=&hide_thread=false

Respecto a esto, el chileno continuará con su agenda oficial con un almuerzo con empresarios argentinos de distintos rubros, como minería, bancos, comercio, industria y agro, según detallaron en la comitiva extranjera. Con esto, Kast pretende allanar el camino comercial con Argentina para sus años al frente del Palacio de la Moneda.

La cúpula libertaria quiere posicionar a Milei como el líder de la derecha regional

En las horas previas a su llegada a Buenos Aires, el presidente electo de Chile elogió algunas de las políticas de Milei, sobre todo las que tienen que ver con el modelo económico, uno de los principales pilares de la gestión del libertario. "Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”, posteó Kast en sus redes sociales.

Con este respaldo, y su futura llegada al poder del país vecino, en la cúpula violeta intentarán posicionar a Milei como el principal líder de la derecha regional, y uno de los principales representantes de las ideas de Donald Trump. Ambos comparten desde hace tiempo encuentros con otras figuras de la derecha. De hecho, en 2022 coincidieron en la tercera Confederación de Acción Política Conservadora (CPAC), junto a Eduardo Bolsonaro.

