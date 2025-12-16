Con Verónica Magario de candidata, Axel Kicillof se prepara para pelearle a Kirchner la presidencia del PJ bonaerense

La dirigencia nucleada en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Axel Kicillof comenzó a moverse en la previa de la reunión del Consejo del PJ bonaerense convocada por Máximo Kirchner para definir la fecha de elecciones partidarias a partir de la finalización de su mandato este 18 de diciembre.

El planteo del sector liderado por Kicillof es que el PJ tiene que estar alineado con la conducción del gobernador: "No puede ser opositor o una obstrucción como fue hasta ahora, y además debe funcionar", explicó un consejero que participará de la reunión del próximo viernes y agregó que en el proceso electoral de este año el partido "se usó para condicionar" y eso "no puede volver a ser así", de cara a la discusión 2027.

En esa línea, en el MDF plantean que por "lógica" se tendrían que cambiar las autoridades "por vía del acuerdo", pero si no es así y no se acepta una figura como la que propone ese sector, que es la vicegobernadora Magario, entonces "habrá que competir". Desde ese sector impulsarán la idea de que todos los sectores tienen que tener representación pero en la medida de la representatividad "real" que tiene cada uno y que además se discutirán los lugares claves en la Junta partidaria y los apoderados.

"Si no lo aceptan de esa manera iremos a interna, los casilleros de la humillación en pos de la unidad ya los completamos todos no nos quedan más y si queremos salir a construir afuera de la provincia primero tenemos que hacernos respetar adentro", señala un dirigente cercano al gobernador, que al ser consultado por Letra P sobre la posibildiad de una figura como el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, señala que "#está todo bien con Fede", pero que "ese chiste no va más, es como Taiana: lo ponen ellos y quieren venir a decir que lo pusimos nosotros".

El MDF de Axel Kicillof, activado

En ese marco, y a partir de la convocatoria que lanzó Kirchner el pasado jueves para que se reúna el Consejo del partido y establezca una fecha de elecciones, que sería entre finales de febrero y principios de marzo, la dirigencia nucleada en el MDF comenzó a moverse. Este lunes, en la gobernación, Kicillof estuvo reunido con un grupo de intendentes y referentes interesados en el futuro del PJ bonaerense.

Junto a funcionarios del gabinete estuvo un grupo de intendentes entre los que se encontraban Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Luchas Ghi (Morón), Fernando Espinoza (La Matanza) y Andrés Watson (Florencio Varela), además de otros dirigentes como los flamantes directores del Banco Provincia, Julio Pereyra y Carlos “Cuto” Moreno, y el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Uno de los temas de esa reunión fue el futuro del PJ y la planificación de las líneas de acción de los próximos días. En el entorno del gobernador reiteran que si bien Kicillof no participará directamente de la pelea por el partido, sí apoyará la estrategia que definan los intendentes del MDF.

Axel Kicillof con intendentes del MDF.jpeg

Antes de la reunión del Consejo el próximo viernes a las 14 horas en Malvinas Argentinas, habrá reuniones en los PJ locales y un nuevo encuentro entre los dirigentes que participarán del cara a cara con Máximo Kirchner y los dirigentes kirchneristas que están en el partido. También está prevista una actividad posterior: el lunes 22 Kicillof reunirá a intendentes, legisladores y dirigentes del MDF en el camping de SOSBA (Sindicato de Obras Sanitarias) en Ensenada, a modo de cierre de año.

También se darán algunas charlas cruzadas entre representantes de los diferentes sectores que se verán las caras en el municipio gobernado por Leonardo Nardini. "Va a haber charlas previas (al Consejo del viernes) para tratar de que no se pudra ese día, veremos cuál es la predisposición para evitar que eso pase", señaló una fuente consultada.

Los padrones en la mira

Un tema clave en el que ya está trabajando el kicillofismo bonaerense es en los padrones, y para eso activaron a los PJ locales que ya están convocando a reuniones para estos días para abordar ese tema. En la convocatoria a una reunión que se realizará este miércoles en el PJ de un distrito del conurbano a la que tuvo acceso este medio, se detalla que van a hacer un encuentro “por las próximas internas del PJ que podrían hacerse en febrero o marzo”, y agrega: “Vamos a entregar padrones por barrio y a darles las últimas novedades”. Letra P pudo confirmar que en todos los distritos se empezará a trabajar en el mismo sentido.

Al mismo tiempo, dirigentes del MDF de la Quinta sección electoral sacaron un comunicado en el que se reclama formalmente la apertura de padrones y se insiste en la convocatoria a elecciones. “Solicitamos el llamado a elecciones partidarias en forma urgente, incorporando las afiliaciones que aún no se han hecho y promoviendo la participación de todas y todos los compañeros y militantes que así lo desean”, se manifiesta en el texto que lleva la firma, entre otros, del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BarreraGusOk/status/2000933684191588371&partner=&hide_thread=false Dirigentes peronistas de la Quinta Sección Electoral solicitamos la apertura de padrones y el llamado a elecciones en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/vp8NUMXJVR — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) December 16, 2025

La semana pasada el PJ de Florencio Varela que conduce Pereyra había sacado también un comunicado pidiendo el llamado a elecciones. Había iniciado un operativo que se cortó cuando llegó la convocatoria de Kirchner al Consejo partidario. Según supo este medio, ya la semana pasada hubo un pedido a las actuales autoridades para que les permitan a los consejeros "afiliar como corresponde".

La palabra de Máximo Kirchner

Tras la convocatoria, Kirchner subió el perfil en los últimos días. En una entrevista radial se refirió a las elecciones del PJ. “Convocamos al Consejo para que este viernes 19 de diciembre se reúna y que los compañeros y compañeras que representan a los afiliados puedan acordar una fecha donde se presenten quienes quieran conducir el partido de aquí en más”, explicó, al tiempo que marcó la cancha: “Y que cuenten también qué proyecto de país tienen, ya que es muy difícil tener un proyecto de provincia diferente al del país, siendo la provincia de Buenos Aires”.

Máximo Kirchner Elecciones 2025 Nacional (2)

Frente a la pregunta de si será o no candidato, evitó una respuesta taxativa: “La nominalidad de quién va a representar al conjunto es importante, pero lo que uno debe hacer primero es llegar al viernes que viene, sentarse con los compañeros y compañeras para que expresen cuándo creen que es mejor votar”, dijo y estimó que “en febrero o marzo”, estarán “votando o eligiendo autoridades”.

“Algunos le ponen un tinte de dramatismo y análisis y vamos y venimos, pero creo que es más simple. Lo que sí nos debe ocupar es cómo volvemos a recuperar la confianza de sectores incluso peronistas para que cuando le decimos que vamos a hacer algo tengan plena convicción de que quien dice que va a hacer algo, lo haga. Esto es lo principal, la recuperación del valor de la palabra”, afirmó. En La Cámpora aseguran que Kicillof manifestó, en dos ocasiones, durante las negociaciones por las listas , que acompañaría la continuidad de Kirchner, y que ahora “incumplió su palabra”.