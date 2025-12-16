Reforma laboral: Patricia Bullrich acordó las comisiones con la oposición dialoguista y abrió la negociación

Patricia Bullrich dio el primer paso para avanzar en la reforma laboral , el proyecto más emblemático que integra el temario de las sesiones extraordinarias. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado acordó con la oposición dialoguista el reparto de lugares en comisiones y este miércoles comenzarán los debates.

El objetivo de Bullrich es dictaminar este viernes con modificaciones. También ese día intentará despachar el Presupuesto 2026 (que se debería aprobar el miércoles en cámara baja) y la reforma a la ley de glaciares, que ingresó este lunes al Senado. De avanzar esos temas, se incluirían en una sesión prevista para el viernes 26, que podría prolongarse hasta el día siguiente.

El acuerdo opositor, anunciado en una reunión de labor parlamentaria, incluyó a LLA, la UCR, el PRO y la diferente paleta de partidos provinciales. Entre todos reúnen 44 votos, siete por encima del cuórum. Sólo quedó afuera Unión por la Patria, que tiene 28 bancas. De esta manera, en las comisiones de 19 miembros el oficialismo ampliado tendrá 13 vocalías; y en las que hay 17 se quedará con 12.

Este miércoles se constituirán las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social, que comenzarán a debatir la reforma laboral. La primera estará presidida por Bullrich; y la segunda seguirá a cargo de Ezequiel Atauche . Luego, se iniciará el debate de la ley de glaciares en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El acuerdo de Bullrich con los dialoguistas incluyó un debate largo de la reforma laboral, que arrancará este miércoles con la visita de funcionarios, como el secretario de Trabajo, Julio Cordero . Entre los diez invitados pedidos por el oficialismo ampliado está la CGT ya que los partidos provinciales quieren escuchar los reclamos sobre el financiamiento de los gremios.

Hay dudas sobre ese tema en provincias como Neuquén, Salta, Misiones, Córdoba y Santa Cruz, cuya dupla (José Carambia y Natalia Gadano) suele no votar con el oficialismo, pero una vez más se sumó a un pacto para tener vocalías en comisiones.

"Estamos pidiendo muchas modificaciones y esperaremos la recepción", confió un aliado del Gobierno al salir de la reunión de labor parlamentaria. Como explicó Letra P, hay molestia en laUCR, el PRO y Provincias Unidas por el volumen del proyecto, que incluye capítulos fiscales, sindicales y cambios a la ley de contrato de trabajo que apuntan a resolver pleitos de grandes empresas. Es por eso que también se abrirán los micrófonos para las pymes.

El oficialismo ampliado

Hace un mes, Bullrich comenzó a negociar con la oposición para lograr el acuerdo de este martes, pero recién pudo destrabar las gestiones con la renuncia de Lorena Villaverde, la diputada rionegrina que fue electa senadora y no asumió, jaqueada por las denuncias que la vinculan al narcotráfico.

El acuerdo de las comisiones no garantiza leyes porque en cualquier caso Bullrich necesitará 37 votos en el recinto. Con la UCR y el PRO, reúne 34 voluntades. La definición está en manos de las diez bancas de los partidos provinciales, que a priori tienen diálogo con el Gobierno, pero negociarán ley por ley.

En el caso del Presupuesto y el texto de inocencia fiscal, el pacto con estas provincias allana el camino en el Senado, donde no hay dudas de tener la sanción si el miércoles avanzara en Diputados.

Con la reforma de la ley de glaciares, los gobernadores de las provincias mineras piden la sanción y junto a LLA reúne mayoría. Se espera en el debate express, con la presencia de mandatarios de zonas de cobre y de litio. La pelea principal será la reforma laboral.