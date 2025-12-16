Andrés Vázquez, el héroe de la evasión designado por Javier Milei para recaudar impuestos

“El que fuga dólares es un héroe, logró escaparse de las garras del Estado”, dijo el presidente Javier Milei ante el Círculo Rojo que participó en abril de 2024 del Foro Llao Llao . Con esta lógica, cobra sentido el nombramiento -conocido este martes- de Andrés Vázquez como nuevo director ejecutivo de la ARCA , la agencia encargada de recaudar impuestos.

El hasta ahora titular de la Dirección General Impositiva (DGI), que reemplazará a Juan Pazo , exsocio de Toto Caputo, su hermana Silvia Vázquez tenían 500.000 dólares en una cuenta sin declarar de la sucursal Buenos Aires del BNP Paribas . El nombre del funcionario aparecía bajo la columna “fuera del sistema” de la agenda que desató la investigación por lavado de dinero por 1.000 millones de dólares .

“Con el manejo de la SIDE y el entrecruzamiento de información con la base de datos más poderosa del Estado nacional, que dispone la DGI, el poder de (Santiago) Caputo se agiganta”, le dijo por entonces a Letra P alguien que trabajó con la plataforma digital que registra al instante los movimientos que realizan las personas contribuyentes del país.

Vázquez es licenciado en Administración de Empresas y contador público, funcionario de carrera de la antigua AFIP, con 30 años de trayectoria.

En su foja de servicios atesora algunos momentos de alta exposición pública, como cuando ordenó el allanamiento a la redacción de varios medios del Grupo Clarín en un operativo con 200 agentes; justo el día que la tapa del diario imputaba al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, la entrega de un subsidio en forma irregular.

Fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cerca de Echegaray todavía afirman que él no ordenó el operativo y que se enteró de la inspección fiscal por la transmisión en directo de los canales de televisión.

Luego del operativo, Echegaray relevó a Sergio Mancini, que era el subdirector de Operaciones Impositivas Metropolitanas; a Vázquez no lo tocaron.

Después del tiempo de paz que disfrutó durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, el imperio de Héctor Magnetto volvió a estar en la mira del Gobierno. Milei lo acusa de ser "la gran estafa argentina", según el posteo que el Presidente mantiene fijado en su cuenta de Twitter. Por esto tampoco es casual el ascenso de Vázquez al despacho principal de la ARCA.

Sabueso con contactos en la SIDE

En 2011, Echegaray nombró a Vázquez titular de la Regional Sur Metropolitana -según versiones- por orden de “25 de Mayo”, tal como se conoce a la central de espías por tener su sede en el número 11 de esa calle del microcentro porteño.

Por esa y otras cuestiones y denuncias, a Vázquez se lo vincula con Jaime Stiuso, el espía y hombre clave de la SIDE hasta 2014.

Los directores regionales de la ex-AFIP concentraban el poder y manejaban la relación directa con los contribuyentes, la DGI y la seguridad social.

Funcionarios como Vázquez podían definir hacer una inspección o postergarla. Por eso, en 2007, Vázquez apareció en el Casino Flotante de Buenos Aires, mientras se realizaba un operativo de la AFIP y, según crónicas de ese momento, intervino más como un empleado del empresario Cristóbal López que como uno del organismo nacional de recaudación.

Entonces el titular de la AFIP era Alberto Abad, quien finalmente amonestó a Vázquez por su comportamiento durante ese operativo fiscal.

Evasión y elusión, males de época

En Argentina la evasión y la elusión de tributos generan una pérdida millonaria anual de recursos al Estado Nacional. A partir de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Instituto Mundial de Investigaciones Económicas de Naciones Unidas afirmó que en el país se evade una cifra cercana al 5,1% del PBI por año. Eso se traduce en más de u$s21.000 millones.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó en 2024 que el porcentaje de asalariados no registrados había aumentado del 42% al 43% en un año; son 132.000 personas nuevas que trabajan sin aportes.

Según la investigación del fallecido fiscal federal Federico Delgado, en la sede de BNP Paribas que allanó la justicia había registros informáticos que sugerían que entre 2004 y 2006 Vázquez y su hermana mantuvieron entre 442.113 y 460.491 dólares en la isla de Curazao, en una cuenta del ING Bank.

Luego, a partir de 2006, los hermanos Vázquez mantenían, según informó oportunamente la página www.fiscales.gob.ar- al menos la suma de u$s 461.000 en Luxemburgo, en la cuenta identificada con el número “140852” de BNP Paribas.