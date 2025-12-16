Río Negro: quién es el intendente que vetó un aumento para municipales

El veto a una ordenanza que dispuso un adicional no remunerativo a la planta de empleados municipales en General Fernández Oro , puso el foco sobre el intendente Gustavo Amati , parte del cuadro político que responde al gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck .

Lo que finalmente terminó bloqueado por el jefe municipal de Juntos Somos Río Negro , instituía un fondo con el 10 por ciento de las tasas recaudadas por la comuna, con el objetivo de financiar un adicional no remunerativo para el conjunto de trabajadores que ronda en los 200 empleados.

En el medio de la crisis salarial que se extiende a lo largo de todo el país y que pone a los gremios en guardia en todo el territorio , la propuesta había llegado con el respaldo de los sindicatos vinculados a la vida institucional orense. Los gremios ATE , UPCN y la Asociación de Trabajadores Municipales fueron los que traccionaron para que la ordenanza se aprobara en el Concejo Deliberante , donde batallan los bloques de JSRN, el peronismo y La Libertad Avanza.

“Esto altera el esquema salarial vigente y produce distorsiones en el sistema tributario municipal”, se justificó Amati, apenas se aprobó la norma que terminó bloqueada. “Cualquier actualización salarial debe abordarse de manera global, dentro del marco del presupuesto municipal”, sumó el intendente.

El veto fue asimilado como una provocación entre los sindicatos y indujo fastidio en la oposición, sobre todo en el peronismo. La intendencia, desde que Mariano Lavin dejó su proyecto localista para saltar a JSRN, es parte del oficialismo rionegrino que comanda Weretilneck.

image Gustavo Amati en un acto de campaña de Juntos Somos Río Negro.

Amati tuvo un incipiente protagonismo en la reciente campaña electoral, donde el partido del gobernador quedó sin representación en el Congreso. Sobre el filo de la elección, Amati recibió a los integrantes de la boleta verde y atizó la llama del provincialismo con el pedido del voto al legislador Facundo López. Como en el resto de las principales localidades, la respuesta del electorado fue otra.

Amati, un nuevo actor en Río Negro

Nacido en Neuquén, pero residente de toda la vida en Fernández Oro, Amati es parte de una familia de tradición en la producción frutícola y vinculada al comercio, que supo tener una despensa y carnicería muy reconocida de la localidad. Una vida típica de la comunidad orense, que según el último censo nacional tiene 15.788 habitantes.

Luego de una experiencia en el sector privado, en una empresa dedicada a la venta de artículos para el hogar en la que estuvo más de una década hasta que llegó a crear emprendimiento personal. Su desembarco en la política se dio en 2015, cuando se sumó al proyecto municipal de Mariano Lavin, actual interventor del IPPV de Río Negro.

Empezó como suplente en el tramo a Tribunal de Cuentas de la boleta que candidateaba a Lavin. “La verdad, que no sabía nada de política”, reconoció Amati, cuando empezó su recorrido en la actividad pública.

Con Lavin electo tras el período del justicialista Juan Reggioni, uno de los enjuiciados por la causa Techo Digno, Amati volcó toda su experiencia en el manejo del personal municipal. Ese fue el punto de partida a ser una de las referencias que tiene Juntos Somos Río Negro, el partido de Weretilneck, en el Alto Valle: la región más poblada de la Patagonia.

Hasta estos días, su gestión había trascendido por lo bajo y el veto al aumento salarial le dio trascendencia en un tiempo de alta complejidad para el oficialismo rionegrino, que todavía debe resolver una sinuosa negociación salarial con las organizaciones sindicales mientras, a nivel nacional, se discute la reforma laboral.