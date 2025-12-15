Dólar: los siete puntos clave en la modificación de las bandas cambiarias

El presidente del Banco Central , Santiago Bausili , anunció una nueva fase del programa monetario con la modificación del régimen de bandas cambiarias para contener al dólar y el lanzamiento de un programa de compra de reservas preanunciado. Siete puntos clave de los cambios, que entrarán en vigencia el 1° de enero de 2026, fueron precisados en conferencia de prensa.

El anuncio más resonante del BCRA es el cambio en la evolución del régimen de flotación entre bandas.

Esta medida reemplaza el anterior esquema de deslizamiento cambiario del 2% mensual que, según el comunicado, funcionó como "ancla nominal en la primera etapa del programa".

Uno : el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual (T-2) informado por el INDEC.

Bausili, ratificó el esquema de bandas y su flexibilidad: "El esquema de bandas que está en el día de hoy lo ratifica, lo confirma como el régimen cambiario que estamos implementando... Que las bandas ajusten por la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor la inflación. Se estará dando un grado de flexibilidad a las bandas".

El BCRA subraya que las bandas seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio.

Acumulación de reservas y remonetización

El segundo eje del anuncio se centra en un programa de acumulación de reservas internacionales, intrínsecamente ligado al esperado proceso de remonetización de la economía.

Dos: el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la recuperación esperada de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

El comunicado destaca el "colapso de la inflación" (del 290% anual en abril de 2024 al 31,4% en noviembre de 2025) y el consiguiente incremento en la demanda de dinero, que llevó la base monetaria del 2,7% al 4,2% del PBI en ese período.

Proyecciones de compras

El BCRA proyecta un aumento de la base monetaria a 4,8% del PBI para diciembre de 2026 (escenario base de remonetización).

Tres : el escenario base anticipa que el aumento de la demanda de dinero podría ser abastecido mediante la compra de u$s 10.000 millones de reservas, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Cuatro: Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a u$s 17.000 millones, sin generar la necesidad de esfuerzos sostenidos de esterilización.

En este sentido, el director del BCRA, Federico Furiase, que acompañó a Bausili en el anuncio ante la prensa, dimensionó el espacio para la monetización.

"El promedio de la base monetaria desde el 2007 para acá ha sido de 7,5 puntos de producto y ha tenido picos de ocho, nueve puntos de producto. Eso para tener una idea de magnitud de lo que se puede remonetizar la economía y es lo que da espacio a que el Banco Central compre dólares y los acumule en su hoja de balance, sin tensionar la inflación".

Caputo Bausili Toto Caputo Santiago Bausili NA

Bausili enfatizó que el fin de los pasivos remunerados y el nuevo contexto de financiamiento externo marcan la diferencia.

"El proceso de remonetización, que es el aspecto central que reconocemos respecto a la dinámica que se anticipa para los próximos meses, es el que va a buscar abastecer esa demanda de pesos y nosotros la vamos a abastecer a través de las compras de reservas", detalló.

Operativa del programa de reservas

Para preservar el buen funcionamiento del mercado, el BCRA definió la modalidad de intervención:

Cinco: el monto de ejecución diaria del programa estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios, con la flexibilidad de concretar "compras en bloque" para no afectar su estabilidad.

"Transparencia de los procesos"

El comunicado también detalla el marco operativo de la política monetaria y el compromiso con una mayor transparencia.

Seis: el BCRA retomará la publicación de su informe trimestral de política monetaria comenzando con el correspondiente a diciembre de 2025, con el objetivo de transparentar el análisis económico y el proceso de toma de decisiones.

"La idea de retomar la publicación de los informes monetarios de política monetaria es aportar transparencia a estos procesos y ayudar, compartir con los agentes de la economía, los agentes del mercado, cómo se descompone y de los procesos y cuál es el proceso de tomar decisiones detrás de, de algunos de estos elementos", precisó.

Siete: para administrar la cantidad de dinero resultante de la compra de reservas, el BCRA priorizará el uso de Operaciones de Mercado Abierto (compras y ventas de LECAPs) y Operaciones de Repos con compromiso de recompra de LECAPs, manteniendo un sesgo monetario contractivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2000678130181079345&partner=&hide_thread=false Good summary from one of the best analysts in Wall Street.@NGurushina https://t.co/HGzv0iB51F — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 15, 2025

El ministro de Economía, Toto Caputo, celebró el respaldo explícito al anuncio. “Buen resumen de una de las mejores analistas en Wall Street. @NGurushina”, escribió al compartir un análisis que remarcó que la actualización de las bandas cambiarias por inflación busca reducir la incertidumbre cambiaria, ordenar las expectativas y darle previsibilidad al proceso de acumulación de reservas en el marco de la re-monetización de la economía, sin introducir presiones inflacionarias adicionales.