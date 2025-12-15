LAS CONTORSIONES DEL MODELO

Dólar: los siete puntos clave en la modificación de las bandas cambiarias

El presidente del Banco Central anunció una nueva fase del esquema monetario: ajuste por inflación y acumulación de reservas preanunciado.

Letra P | Lorena Hak
Por Lorena Hak
Santiago Bausili y Federico Furiase explican los cambios en las bandas del dólar

Santiago Bausili y Federico Furiase explican los cambios en las bandas del dólar

Santiago Bausili y Federico Furiase explican los cambios en las bandas del dólar

Santiago Bausili y Federico Furiase explican los cambios en las bandas del dólar

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anunció una nueva fase del programa monetario con la modificación del régimen de bandas cambiarias para contener al dólar y el lanzamiento de un programa de compra de reservas preanunciado. Siete puntos clave de los cambios, que entrarán en vigencia el 1° de enero de 2026, fueron precisados en conferencia de prensa.

Notas Relacionadas
Toto Caputo y Santiago Bausili ajustan las bandas del dólar
LAS CONTORSIONES DEL MODELO

Caputo ajustó las bandas del dólar: razones, metas y riesgos del nuevo plan del BCRA

Por  Guillermo Villarreal

  • Uno: el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual (T-2) informado por el INDEC.

Esta medida reemplaza el anterior esquema de deslizamiento cambiario del 2% mensual que, según el comunicado, funcionó como "ancla nominal en la primera etapa del programa".

Bausili, ratificó el esquema de bandas y su flexibilidad: "El esquema de bandas que está en el día de hoy lo ratifica, lo confirma como el régimen cambiario que estamos implementando... Que las bandas ajusten por la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor la inflación. Se estará dando un grado de flexibilidad a las bandas".

El BCRA subraya que las bandas seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio.

Acumulación de reservas y remonetización

El segundo eje del anuncio se centra en un programa de acumulación de reservas internacionales, intrínsecamente ligado al esperado proceso de remonetización de la economía.

  • Dos: el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la recuperación esperada de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

El comunicado destaca el "colapso de la inflación" (del 290% anual en abril de 2024 al 31,4% en noviembre de 2025) y el consiguiente incremento en la demanda de dinero, que llevó la base monetaria del 2,7% al 4,2% del PBI en ese período.

Proyecciones de compras

El BCRA proyecta un aumento de la base monetaria a 4,8% del PBI para diciembre de 2026 (escenario base de remonetización).

  • Tres: el escenario base anticipa que el aumento de la demanda de dinero podría ser abastecido mediante la compra de u$s 10.000 millones de reservas, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

  • Cuatro: Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a u$s 17.000 millones, sin generar la necesidad de esfuerzos sostenidos de esterilización.

En este sentido, el director del BCRA, Federico Furiase, que acompañó a Bausili en el anuncio ante la prensa, dimensionó el espacio para la monetización.

"El promedio de la base monetaria desde el 2007 para acá ha sido de 7,5 puntos de producto y ha tenido picos de ocho, nueve puntos de producto. Eso para tener una idea de magnitud de lo que se puede remonetizar la economía y es lo que da espacio a que el Banco Central compre dólares y los acumule en su hoja de balance, sin tensionar la inflación".

Caputo Bausili
Toto Caputo Santiago Bausili

Toto Caputo Santiago Bausili

Bausili enfatizó que el fin de los pasivos remunerados y el nuevo contexto de financiamiento externo marcan la diferencia.

"El proceso de remonetización, que es el aspecto central que reconocemos respecto a la dinámica que se anticipa para los próximos meses, es el que va a buscar abastecer esa demanda de pesos y nosotros la vamos a abastecer a través de las compras de reservas", detalló.

Operativa del programa de reservas

Para preservar el buen funcionamiento del mercado, el BCRA definió la modalidad de intervención:

  • Cinco: el monto de ejecución diaria del programa estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios, con la flexibilidad de concretar "compras en bloque" para no afectar su estabilidad.

"Transparencia de los procesos"

El comunicado también detalla el marco operativo de la política monetaria y el compromiso con una mayor transparencia.

  • Seis: el BCRA retomará la publicación de su informe trimestral de política monetaria comenzando con el correspondiente a diciembre de 2025, con el objetivo de transparentar el análisis económico y el proceso de toma de decisiones.

"La idea de retomar la publicación de los informes monetarios de política monetaria es aportar transparencia a estos procesos y ayudar, compartir con los agentes de la economía, los agentes del mercado, cómo se descompone y de los procesos y cuál es el proceso de tomar decisiones detrás de, de algunos de estos elementos", precisó.

  • Siete: para administrar la cantidad de dinero resultante de la compra de reservas, el BCRA priorizará el uso de Operaciones de Mercado Abierto (compras y ventas de LECAPs) y Operaciones de Repos con compromiso de recompra de LECAPs, manteniendo un sesgo monetario contractivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2000678130181079345&partner=&hide_thread=false

El ministro de Economía, Toto Caputo, celebró el respaldo explícito al anuncio. “Buen resumen de una de las mejores analistas en Wall Street. @NGurushina”, escribió al compartir un análisis que remarcó que la actualización de las bandas cambiarias por inflación busca reducir la incertidumbre cambiaria, ordenar las expectativas y darle previsibilidad al proceso de acumulación de reservas en el marco de la re-monetización de la economía, sin introducir presiones inflacionarias adicionales.

Temas
Notas Relacionadas
Toto Caputo, el dólar y las vacaciones
PLAN PLATITA DULCE

Caputo sostiene el ancla cambiaria y se irán otros u$s 1000 millones por mes por veranear afuera

El dólar cerca del techo de la banda sube menos que la inflación y habrá otro récord de vacaciones en el exterior. Tensión creciente del esquema oficial.
El bono de Toto Caputo no convenció a los mercados.
El Messi de cabotaje

El bono de Caputo no convenció a los mercados y persisten dudas sobre los vencimientos de deuda de 2026

Tras la licitación del Bonar 2029, subió el riesgo país y bajaron los títulos públicos. Sin reservas, Economía tiene que volver a colocaciones internacionales.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Javier Milei y José Antonio Kast.
EL RUMBO DE LA REGIÓN

Milei recibirá al presidente electo José Antonio Kast en la Casa Rosada

Por  Pablo Lapuente
Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, dos de los gobernadores beneficiados por Javier Milei
HAY PLATA

Milei abrió el grifo de ATN: $43.000 millones a los aliados para aceitar el debate en el Congreso

Por  Adrián D'Amore
Chubut: petroleros apuntaron contra un oferente del último yacimiento de convencional de YPF
En Comodoro Rivadavia

Chubut: petroleros protestaron frente a YPF, pero apuntaron contra Rovella Carranza

Por  David Mottura
Guillermo Montenegro y Maximiliano Abad.
TODO SIGUE IGUAL

Mar del Plata: Montenegro y Abad renovaron su acuerdo y el peronismo puso el grito en el cielo

Por  Juan Rubinacci