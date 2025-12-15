Maximiliano Pullaro apuesta a resetear el link con la sociedad con el mantra de la cercanía

Casi como marcando un punto y aparte, Maximiliano Pullaro repasó los dos primeros años de gobierno en Santa Fe y presentó las reformas para 2026, en un acto que cambió el tono habitual de la gestión porque dejó en segundo plano la urgencia por la seguridad y puso el foco en la innovación, la digitalización y la modernización como herramientas para revincular al Estado con la sociedad.

El mensaje se reforzó no sólo con palabras, sino con gestos en la distribución del Gabinete en el evento realizado en la sede de Gobierno en Rosario . A ambos lados del gobernador se ubicaron la ministra de Salud , Silvia Ciancio , y el secretario de Comunicación , Luis Persello . En las primeras filas también estuvieron el ministro de Educación, José Goity , y el diputado provincial Juan Cruz Cándido , quien ofició como presentador. El resto del Gobierno completó la mesa principal y otros funcionarios ocuparon las sillas dispuestas en tres hileras.

Durante casi dos horas, más de 50 funcionarios —entre ministros, secretarios, legisladores y presidentes de empresas públicas— escucharon la exposición de Pullaro y luego las intervenciones técnicas que detallaron el plan para los próximos dos años. No hubo referencias explícitas a las elecciones de octubre, pero quedó claro que el oficialismo tomó nota del resultado y prepara un nuevo rumbo.

¿Quedaron atrás la seguridad o la política? No, pero según el gobernador, haber contenido la violencia permite ahora avanzar en otras áreas , como la digitalización y el uso de inteligencia artificial (IA) en políticas públicas. Por eso, no hablaron los nombres más conocidos como Pablo Cococcioni (Seguridad) , Pablo Olivares (Economía) o Lisandro Enrico (Obras Públicas) . Tomaron la palabra funcionarios de perfil más técnico, encargados de aplicar tecnología en la gestión. “El desafío es ser profundamente reformistas e innovadores”, resumió el mandatario santafesino.

Para este “segundo tiempo” —como lo definió con una frase que también usó Mauricio Macri —, Pullaro optó por visibilizar a nuevos voceros. La primera fue la secretaria Legal y Técnica , Julia Tonero , que habló del “vía crucis del trámite” mientras mostraban imágenes de expedientes en papel. Luego, el secretario de Tecnología para la Gestión , Ignacio Tabares , explicó el sistema Lince , basado en IA y utilizado para esclarecer delitos. Lo acompañó la directora del área, Paula Manzoni , quien mostró cómo se usa la herramienta en tiempo real.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 19.58.06 Las voces que contaron los proyectos que vienen para el Gobierno de Santa Fe no fueron las habituales.

Los cambios son impulsados desde el Ministerio de Gobierno, que conduce Fabián Bastía, y apuntan a mejorar la gestión cotidiana del Estado.

El palo a la Casa Rosada y la incorporación en Educación

El ministro de Educación, José Goity, presentó la incorporación del concejal rosarino Lucas Raspall, quien estará a cargo de las políticas de innovación educativa. En tanto, Silvia Ciancio sorprendió con un anuncio de alto impacto: ante el recorte del programa Remediar por parte de la Casa Rosada, desde 2026 será financiado en su totalidad por la provincia. “Donde no hay coimas, no hay corrupción, hay trabajo transparente”, lanzó, en alusión indirecta al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Unidos para las reformas estructurales

“Lo que hicimos, lo hicimos juntos. El Ejecutivo y la Legislatura”, subrayó Pullaro, en un mensaje dirigido a figuras clave como Clara García, Antonio Bonfatti, Felipe Michlig, José Corral y Carolina Losada. El gobernador insistió en tres conceptos: cercanía, innovación y decisión política.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 19.58.07 Pullaro propuso al gabinete y a todo Unidos generar "grandes transformaciones".

“Hay cosas que se resuelven con plata, pero otras son más profundas”, dijo, al referirse al conflicto con los gremios docentes y la reforma previsional aprobada por la Legislatura. “Cuando tuvimos que descontar los días de paro, lo hicimos. Eso es ponerse en un lugar incómodo”, agregó, recordando “el capital político que se puso en juego”.

En el recorrido que trazó, hasta reconoció que las reformas de fondo conseguidas -judicial, previsional y hasta la constitucional- lo sorprendieron hasta a él mismo. “Nadie soñaba hacer tantos cambios juntos, por eso hoy nos tenemos que proponer hacer grandes transformaciones”, cerró hablándole al gabinete y a los legisladores presentes.