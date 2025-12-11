El peronismo de Río Negro le picó el boleto a Pedro Dantas y podría expulsarlo por trabajar para Weretilneck

Sin demasiados ruidos, la conducta de Dantas quedó bajo análisis del Tribunal de Disciplina del PJ , que deberá resolver en 45 días si corresponde su expulsión del partido por presuntas “inconductas partidarias”.

La presentación fue impulsada por dirigentes y militantes de Campo Grande , y reabre viejas heridas en el peronismo provincia. Mientras el gobernador intenta romper a su principal fuerza de oposición, en Juntos Somos Río Negro hasta no descartan que Dantas se sume a la estructura de un gabinete provincial que aletarga sus cambios .

El riesgo de esa jugada está en el plano legislativo porque Weretilneck podría perder un voto en el recinto, ya que la suplente de Dantas, Guli Moray , responde al sorismo.

Dantas no es un legislador cualquiera. Llegó al escenario provincial como uno de los armadores que alguna vez orbitó alrededor del senador Martín Doñate , figura clave del peronismo rionegrino que, tras quedar relegado del gabinete provincial y cuestionar al gobernador por el affaire del GNL en Sierra Grande, perdió influencia en la mesa chica.

image.png Pedro Dantas, legislador de Río Negro, tiene una excelente relación con Alberto Weretilneck.

Esa genealogía que dio origen al Gran Acuerdo Rionegrino vuelve hoy como un recordatorio incómodo. Dantas, que supo nutrirse del entramado de La Cámpora y del peronismo federal, fue girando hacia una identidad propia y articulando con Weretilneck, pero esa cercanía al oficialismo rionegrino es, precisamente, lo que hoy lo coloca contra las cuerdas.

La acusación por trabajar para Alberto Weretilneck en la campaña

La denuncia elevada al Consejo Partidario está firmada por referentes de peso territorial como Héctor Gaete, Héctor Valpardo, Marcelino Pinilla, Rosa Mesonero y Facundo Pinilla. Describe un accionar directo en favor de Juntos Defendemos Río Negro durante las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Según la presentación, Dantas habría encabezado reuniones, articulado recursos y alentado a la comunidad a votar la boleta que llevaba a Weretilneck como referencia. Ese movimiento según señalan, produjo una ruptura interna y empujó cierta parte del caudal justicialista hacia la lista verde.

Para la estructura del PJ en Campo Grande, el operativo no fue un gesto aislado sino un quiebre orgánico de proporciones. Para la conducción provincial, es la primera prueba seria sobre cuán lejos puede llegar la disciplina partidaria.

La otra fisura que analiza el peronismo

El expediente también incluye otro capítulo sobre el rol de Dantas en la salida de Facundo Pinilla como secretario de Gobierno de Campo Grande. La acusación sostiene que el legislador presionó para que acompañara al partido del gobernador o dejara el cargo. Pinilla se negó, reivindicó su pertenencia al peronismo y terminó eyectado del gabinete local. Desde entonces volvió a su banca de concejal y se transformó en uno de los motores de la denuncia.

Ese punto toca una fibra más profunda, dado a la tensión entre algunas pocas intendencias que quieren sostener el acuerdo provincialista y un peronismo orgánico que busca frenar la fuga hacia Weretilneck.

Un Consejo del PJ alineado y un mensaje interno

El Consejo Partidario, presidido por Sergio Hernández y con José Luis Berros como vicepresidente. Elevó el caso al Tribunal de Disciplina con el acompañamiento de toda la estructura provincial, incluidos referentes como Natali Giordanella, Mauro Tamburrini, Rosa Oses, Héctor Leineker, Alberto Pacenti, Fabián Pilquinao, Eugenia Martini, Gerardo Martínez, Martín Castro, Claudia Montanaro, Ana Marks, Luis Ivancich y Daniela Salzotto.

El gesto no es menor en un peronismo que se esmera por mostrar unidad. Por eso también la decisión respecto a Dantas es analizada al detalle ya que hay sectores que un eventual castigo pueda convertirse en una suerte de boomerang ya que el legislador tejió vínculos con intendentes que hoy sostienen la tercera vía justicialista y conserva relaciones con sectores del armado bonaerense que responden a Axel Kicillof gracias a su paso por el Congreso.

La decisión del Tribunal, por eso, excede a Dantas y definirá el tipo de peronismo que el PJ rionegrino quiere representar en la nueva etapa política. Disciplinado y orgánico, o más elástico y capaz de convivir con el oficialismo provincial.

La defensa de Dantas, una incógnita

El legislador aún no presentó su descargo público. Fuentes cercanas al legislador dicen que no atiende el teléfono y su opinión al respecto es una incógnita porque también con Doñate rompió puentes y directamente con el sorismo.

image.png Pedro Dantas con Pedro Pesatti durante su como legislador de Río Negro.

Desde el bloque PJ-Nuevo Encuentro ya dan por descartado que el castigo llegará y que el 2026 encontrará un bloque con 4 legisladores: el ex intendente de General Godoy, Luis Ángel Ivancich, Leandro García, Alejandra Mas y Carlos Belloso. A ese sector opositor se suman los 5 legisladores de Vamos Con Todos que preside Berros.