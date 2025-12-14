Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y Javier Milei apuestan a la energía como motor para una nueva relación

Los gobernadores de la Patagonia norte, Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), transitan la mitad de sus mandatos con la certeza de robustecer cada armado provincial para blindar su expectativa electoral y reconfigurarse para protegerse el diálogo con la Casa Rosada , que los necesita para avanzar con sus reformas estructurales.

Con Javier Milei y su partido empoderado luego de las elecciones de medio término , en el sur los jefes vislumbran un escenario de avanzada sobre los territorios, por eso insisten en encerrarse en sus distritos para garantizar, cuando llegue el momento, una cuota de “racionalidad” ante la posibilidad de que el panperonismo ocupe lugares de decisiones. Esa es una de las preocupaciones y los objetivos que comparten con el partido del Presidente.

Es claro que la situación de cada gobernador es diferente, uno cuenta con representación en el Congreso y el otro no, pero sostienen intereses en común muy valiosos a los que se suma la Casa Rosada. Con mayor o menor proyección, Figueroa, Weretilneck y Milei apuestan a la energía como motor de sus economías. Aunque es claro que en la región del Comahue hay contrastes inocultables en cuanto a los beneficios de la explotación de hidrocarburos, principalmente afincada en Neuquén, la unión es parte de la estrategia de supervivencia.

El partido de los hermanos Milei tuvo una excelente performance en octubre, se quedó con una amplia representación legislativa que aportará en la negociación de los grandes proyectos, como la reforma laboral o tributaria, que astilla a la oposición. En ese entramado donde juegan diversos intereses, Rolo Figueroa toma un especial protagonismo.

Pasada la elección, el neuquino empezó a dar señales. En cada aparición repite que “no hay país sin provincias” y valoró la responsabilidad asumida para custodiar los intereses de Vaca Muerta. Entre acuerdos con las principales operadoras o reuniones con el poderoso ministro de Economía, Toto Caputo , dio señales de garantizar el buen andar de la joya energética nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1999167781376315527&partner=&hide_thread=false CRECIMIENTO CON ENERGÍA PROPIA



Hoy trabajamos con el ministro @LuisCaputoAR para la concreción de medidas que impacten en la industria y en el desarrollo de nuestra provincia.



Por eso solicitamos la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de… pic.twitter.com/Ck583MIl1y — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 11, 2025

Eso trajo consigo la posibilidad de obtener crédito internacional para cumplir con algunas promesas de campaña. Obras de infraestructura, saneamiento y expansión de la red de rutas empezó a moverse gracias a los fondos en dólares que ingresaron. Siempre con un guiño de la administración libertaria, Neuquén salió a emitir deuda para desarrollo.

La última novedad celebrada en la Casa de Gobierno de Roca y Rioja fue el anuncio, en el marco del almuerzo por el Día del Petróleo, de un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para los grandes proyectos de perforación en Vaca Muerta. El anuncio lo hizo el secretario de Energía, Daniel González, a horas de la visita de Toto Caputo a Neuquén.

"El ministro (Toto Caputo) nos instruyó a encontrar la forma de implementar en el Upstream el RIGI, algo que vamos a empezar ahora mismo para que incentive la inversión y la producción adicional, que como decimos es el gran desafío de este cambio de paradigma", dijo el funcionario nacional, en un claro guiño a Figueroa.

El poder y el agua en la era Javier Milei

Pero algunas sombras aparecen detrás de esa imagen reciente. La dupla quedó inmersa en críticas de la oposición, principalmente el kirchnerismo, ante la negociación por las concesiones hidroeléctricas. En ambas provincias, lo que se denominaría Fuerza Patria bramó por la nula injerencia de los gobernadores en el resultado final.

En voz de Weretilneck, se defendieron al plantear que se obtuvo un canon de agua, energía en especies, y un cobro al 100% de las regalías. El cipoleño lo dijo en su paso por la cordillera la última semana, en respuesta a los detractores de un acuerdo que dejó sus grises, aunque para la dupla es “más que gratificante” lograr una duplicación de los ingresos.

Desde ese punto de partida, en la presentación del presupuesto y en pleno recorte de subsidios, Weretilneck anunció una reducción de Ingresos Brutos en las boletas de energía que desató un debate en la arena legislativa, donde el próximo 18 de diciembre se resolverá la ley de leyes para 2026.

el chocon.png Las hidroeléctricas en la era Javier Milei

Como lo explicó en diversas oportunidades Letra P, Weretilneck envió señales -al igual que Figueroa- de un entendimiento con el gobierno nacional. Su estrategia electoral, similar a la de su compañero neuquino, significó críticas al “centralismo porteño” y, ante el poder de las encuestas, no buscaron lesionar la imagen de Milei. A la luz de los resultados, esa maniobra fue negativa en Río Negro, con un oficialismo que adolecerá, al menos por dos años, la capacidad de negociación en votos.

Fuentes del gobierno rionegrino advirtieron que el futuro inmediato es “hacer especulaciones”, aunque siempre apuesten a tener un diálogo fructífero con las referencias nacionales como el ministro del Interior, Diego Santilli, parte del andamiaje de comunicación que conformó la llegada de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete.

Los armados de La Libertad Avanza, otro factor estratégico

Qué hará La Libertad Avanza en Neuquén y Río Negro, es parte de la negociación permanente que comparten los gobernadores y el Presidente. Quizás ese, de hecho, sea el punto de acuerdo más complejo de alcanzar.

Del lado neuquino, como del rionegrino, las versiones se acrecientan. El principal rumor surgió desde la tierra que fue gobernada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) durante más de 60 años; se especula que la actual senadora nacional Nadia Márquez, sin certezas de batallar por la provincia, iría por la capital. Así, ella esquivaría el enfrentamiento con el gobernador y Figueroa no tendría que enfrentar a la figura libertaria con más peso en la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nadiajmarquez/status/1998070133290393739&partner=&hide_thread=false Ayer vi una publicidad de #turismo en #Neuquén, si mal recuerdo en #ESPN.

¡Qué lindooooo! Felicitaciones @neuquentur — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) December 8, 2025

Emular la división de poder que hizo el MPN con el entonces intendente Horacio “Pechi” Quiroga, concentrador de las vertientes opositoras a los Sapag, es la posibilidad que toma vigor en al capital más relevante del sur argentino.

Para Weretilneck, el desafío es aún mayor. Juntos Somos Río Negro (JSRN) custodia el poder desde 2012, pero hoy atraviesa una ruptura con el vicegobernador, Pedro Pesatti, que evita celosamente una decisión a futuro. En ese contexto, la oposición analiza amalgamar polos opuestos, que hoy se repelen, entre libertarios de corte provincialista o peronismo ortodoxo que posicionan al diputado nacional Aníbal Tortoriello o al andamiaje justicialista de los hermanos Martín y María Emilia Soria en General Roca.

Con el espacio libertario en reconfiguración luego de la caída en desgracia de la todavía diputada Lorena Villaverde, el enemigo común que representa el peronismo también puede ser un elemento que haga convivir intereses electorales de la gobernación y la Casa Rosada.