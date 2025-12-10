Río Negro: la izquierda asume en el gremio docente y se endurece contra Alberto Weretilneck

La conducción electa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) asume con la expectativa de marcarle la cancha al gobernador, Alberto Weretilneck , y mostrar músculo político desde la próxima paritaria docente. El gobierno, aún sin diálogo con la cúpula entrante, evalúa cómo será su relación con el segundo gremio más grande de la provincia.

La dirigencia arraigada en la izquierda y desmarcada de los estatales de ATE y UPCN , también tendrá el desafío de demostrarle a sus votantes que son diferentes a la histórica gestión Azul Arancibia , que pese a sumar a la Celeste en una coalición fue derrotada por el armado Docentes al Frente (DAF) .

Este miércoles a la noche la secretaria general de la Unter saliente, Silvana Inostroza , dejará la conducción a Laura Ortiz , en un congreso donde llegarán hasta Choele Choel referentes sindicales de toda la provincia de la Patagonia . Estos movimientos son mirados con atención por el gobierno provincial, que aún no ha tenido diálogo con la cúpula entrante pero evalúa cómo será la convivencia con un gremio que tiene más de 18 mil afiliados.

El armado sindical que tiene su caudal político en el valle medio rionegrino promete endurecer la posición en las paritarias y tener más presencia en la calle. Ese fue el pedido de los 5.697 docentes que le dieron el triunfo al DAF sobre la histórica conducción oficialista Azul Arancibia, que siempre tuvo a la izquierda como oposición.

Reunión paritaria entre el Ministerio de Educación y la gestión saliente de la Unter, en las oficinas de la Secretaría de Trabajo provincial.

En diálogo con Letra P , Ortiz afirmó que lo primero que van a solicitarle al gobierno de Weretilneck es revisar el salario, “que está congelado”. Además, van a aprovechar la mesa de negociación con el Ministerio de Educación para hablar del Presupuesto 2026 y sobre la funcionalidad de las auditorías médicas.

La promesa de endurecer el conflicto en la calle

La cúpula sindical que encabeza Ortiz se completa con el secretario adjunto, Mauricio Ovadilla, y la secretaria gremial, Gabriela Aguilar. Ellos tres serán los encargados de mantener vivo el plan de lucha de Docentes al Frente y diferenciarse de una oposición que no está acostumbrada a ver el partido desde afuera. Del lado de enfrente estará la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos.

“Recuperar el sindicato es reconstruir una herramienta sindical que enfrente el ajuste y la quita de derechos con la fuerza del conjunto”, señala un pasaje de la invitación al Congreso en Choele Choel, ya que esta asunción marca "el inicio de una etapa construida desde abajo, con más presencia, más escucha y más protagonismo trabajador”.

weretilneck.png_580023255 El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, tiene la llave de la paritaria.

Por su parte, Weretilneck especula cuándo convocar a la instancia paritaria, aunque todo prevé que será cerca de fin de mes. "No hay fecha aún", confirmó un importante funcionario provincial. El reclamo para sentarse a discutir los salarios es algo que ATE pidió el viernes pasado y UPCN reforzó esta semana. En este contexto Ortiz, que es militante de la agrupación sindical de izquierda “La Base Decide”, buscará delinear una tercera posición en el mapa gremial de Río Negro, donde reinan el kirchnerismo y la CGT.

La relación con la CTERA

La nueva secretaria general del sindicato docente rionegrino, que tiene 18 seccionales, sostiene que la conducción electa es independiente a cualquier partido político, aunque “tal vez nuestra línea pueda coincidir con algún sector”.

Ese sector al que hace referencia es la izquierda y está muy lejos de congeniar políticamente con el entramado de gremios y organizaciones enmarcados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), conducida por Sonia Alesso.

594068419_1236514238498272_7023537960145151261_n La conducción electa de Unter fue recibida en Roca por la gestión saliente para afinar la transición política del gremio docente.

Ortiz referenció al gremio docente rionegrino en esfera del kirchnerismo, pero dejó en claro que según la dirigencia entrante, la histórica conducción de la Unter y CTERA “no han estado a la altura de la situación en la que nos encontramos, y no han salido a hacerle frente al ajuste y el avance de quita de derechos”.

El último viernes se realizó en General Roca una reunión ampliada de transición que la gestión Azul Arancibia ponderó como un paso hacia un traspaso de mando ordenado. Sin embargo, la nueva secretaria general prefiere esperar a que termine el proceso para calificar la relación: “eso lo veremos cuando podamos verificar todo, igual fue un buen encuentro”.