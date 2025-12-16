Una encuesta ubica a Javier Milei a tiro de reelección

A dos años del final de su mandato, Javier Milei aparece bien posicionado de cara a una eventual reelección en 2027 , aunque con límites claros en términos de ampliación electoral. Así lo reveló la última encuesta de la consultora Trends , que mostró que su techo electoral es del % 48 entre quienes estarían dispuestos a votarlo para un segundo mandato.

Según el relevamiento nacional, en base a 2.000 casos, el 36% de las personas consultadas "seguramente votaría" al líder de La Libertad Avanza (LLA) si decidiera pelear por un nuevo período al frente del Ejecutivo y el 12% afirma que "podría llegar a votarlo" en las próximas elecciones presidenciales. En contraposición, el 47% dice que "nunca lo votaría", mientras que el 5% restante "no sabe, no responde".

Uno de los factores que fortalece el escenario reeleccionista es la aprobación de los recientes cambios en la Jefatura de Gabinete : el 53% valora positivamente la decisión de mover figuras clave de su gobierno. A eso se suma el respaldo mayoritario a las reformas laborales y tributarias impulsadas por el oficialismo, que son consideradas positivas por el 52% de la opinión pública.

El 48% de las personas encuestadas manifiesta sentimientos positivos sobre el futuro del país, frente a un 38% que expresa sensaciones negativas, lo que configura un clima social menos adverso que en mediciones anteriores.

En términos de gestión, Milei mantiene un balance favorable: el 51% evalúa positivamente su desempeño como presidente, mientras que el 46% lo hace de manera negativa. Esta paridad confirma que el oficialismo conserva un núcleo sólido de apoyo, aunque todavía enfrenta resistencias significativas para expandirse más allá de su base.

Sin embargo, las expectativas hacia el futuro del Gobierno muestran señales de alerta de cara a la segunda etapa del mandato: el 47% tiene expectativas altas, pero un 50% declara expectativas bajas, evidenciando que el apoyo a la continuidad de Milei no es automático y dependerá de resultados concretos en los próximos dos años.

Javier Milei y la pelea mano a mano con Axel Kicillof

En el plano electoral, Milei también se muestra competitivo en escenarios de segunda vuelta. En un eventual ballotage frente al gobernador Axel Kicillof, el Presidente aparece como una opción mayoritaria ( 50%), lo que refuerza su condición de candidato inevitable del oficialismo en 2027.

Los resultados de la encuesta dejan en claro que el principal desafío de LLA no está en la retención de su electorado duro, sino en la construcción de mayorías estables. La reelección de Milei dependerá de la evolución económica de su gobierno y de su capacidad para reducir el nivel de rechazo que aún persiste en amplios sectores de la sociedad.

En conclusión, la reelección de Milei hoy es viable pero no está garantizada ya que llega a la mitad de mandato con una base sólida, un liderazgo claro y una oposición fragmentada, pero con un electorado que observa con atención los resultados de la gestión.

