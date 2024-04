Agustín Rossi y Jorge Capitanich, síntomas inequívocos de un peronismo comatoso

No es sólo un problema de fase vital: el rosarino no es sinónimo de éxito. Jamás encabezó una boleta ganadora para un cargo ejecutivo y no consiguió liderar el peronismo santafesino a pesar de su vasta trayectoria en puestos de alto perfil nacional: fue diputado nacional durante diez años, ministro de Defensa durante cuatro, dos años jefe de la AFI y nueve meses jefe de Gabinete del gobierno que terminó de crear las condiciones para que Javier Milei, un panelista de televisión estrafalario que proponía prender fuego el Banco Central y habilitar el libre mercado de compra y venta de órganos humanos, reuniera casi 14,5 millones de votos.