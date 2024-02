El país de Javier Milei que ve Cristina Fernández de Kirchner

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1757706519594815622&partner=&hide_thread=false En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

Su reaparición fue motivo de discusión en los bloques Unión por la Patria (UP) de Diputados y del Senado. Si alguien soñaba con su retiro, la expresidenta dejó claro que no está en sus planes. ¿Le conviene al peronismo que ella vuelva a tener centralidad en el debate público? Lo lamentan los peronistas que intentan tender puentes con otros bloques opositores del Congreso, que estarían dispuestos a votar en sintonía con UP, pero que no quieren ser tildados de kirchneristas. “Somos la mancha venenosa”, se sincera un legislador peronista no alineado con el cristinismo.