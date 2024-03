Axel Kicillof 2025: la metamorfosis del gobernador

Axel Kicillof no es el mismo. Dejó de lado su estilo antirrosca y comenzó a cincelar un liderazgo que trascienda las fronteras de Buenos Aires . Se prepara para la pelea grande de 2027, pero antes debe ocuparse de la parada intermedia: 2025 está a la vuelta de la esquina.

Su armado incluye intendentes, representantes gremiales y movimientos sociales. Teje vínculos con gobernadores del mismo palo y de diferentes signos políticos, saltando viejas grietas. Lo ayuda la guerra libertarios vs. federales que el Presidente alimenta como nadie y amontonó enemigos.

¿Cómo va a jugar el gobernador en 2025? La dirigencia no arriesga pálpitos, pero cree que no tiene margen para no avanzar más rápido. Sectores cercanos se ilusionan con que dé muestras de mayor autonomía respecto de Máximo Kirchner, su socio en el reparto de poder bonaerense, con quien jamás desaparecen las fricciones.