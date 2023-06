El 9 de junio, Juan Grabois describió a Sergio Massa como un "extorsionador" por amenzar con renunciar al Ministerio de Economía si no le concedían su deseo de ser el candidato único de la coalición peronista ahora llamada Unión por la Patria . Antes, lo había señalado como "un vendepatria" y un "custodio de los intereses de los dueños de la Argentina". El viernes, se bajó de la carrera presidencial para adherir a la precandidatura fugaz de Wado de Pedro y se subió de nuevo un rato después, cuando estalló la bomba de la unidad y el hincha de Tigre terminó convertido en... el candidato único del espacio cristialbertomassista. Lógico: como dijo esa misma noche, el referente del Frente Patria Grande tiene con Massa "una diferencia ideológica, doctrinaria, de orientación y (hasta) ecológica" . Mi honra está en juego y de aquí no me muevo, diría el adelantado Rodrígo Díaz de Carreras .

"Yo me bajo de este tren"; "Lo queria a @wadodecorrido, compañeros! Era el que más nos representaba"; "Será sin mi voto. No voy a dejar mis convicciones en la puerta del cuarto oscuro"; "Olvídense de mi voto"; "Noooooo, no es por ahí. No nos hagan esto"... El enojo colgaba del mismísmo tuit de Unión por la Patria que anunciaba la paz armada que bajaba a De Pedro y a Daniel Scioli y subía al jefe del Palacio de Hacienda.