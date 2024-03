Yo, la oposición: Axel Kicillof se construye como el adversario central de Javier Milei

No es momento para tibios ni para avenidas del medio, parece haber dicho el gobernador: de un lado, la ultraderecha encarnada en el anarcocapitalista y “la casta” que vuelve para “refundir” la Argentina; del otro, el Estado presente y el peronismo con un álbum de figuritas desgastadas en el que se destaca el rostro de Kicillof.

Durante la hora y media que duró su discurso, Kicillof se ocupó de cuestionar al detalle todas y cada una de las políticas del Presidente contraponiéndolas con las suyas implementadas en Buenos Aires. No ahorró en críticas y descalificaciones. Entre los gobernadores, fue el más opositor de los opositores.

En la guerra libertarios vs. federales emergieron dos figuras territoriales que marcaron diferencias; la del chubutense Ignacio Torres y la del cordobés Martín Llaryora . Sin embargo, ambos parecieron haber moderado algo sus discursos luego de la presentación de Milei en el Congreso, donde tras descargar artillería pesada contra todos les convidó con el Pacto de Mayo, previo acuerdo de lo que -hasta el momento- parece lo único importante para el Presidente, el contenido del proyecto de ley ómnibus que le voltearon.

La promesa de “alivio fiscal” es la zanahoria que Kicillof no está dispuesto a morder. No sólo disparó todas sus municiones contra el Presidente, también avisó sobre el publicitado encuentro en La Docta: “Arranquen nomás si no llegamos”. Más: “No queremos que las cosas sigan como están; somos el gobierno de la continuidad, somos el verdadero gobierno de la transformación”, dijo.