Córdoba: quién es Gianfranco Luchessi, el top gun cordobesista que mueve cielo y tierra para el acto de Milei

Gianfranco Lucchesi , intendente de Las Higueras , será el anfitrión de la recepción de los aviones F-16 en el Área de Material de Río Cuarto . Javier Milei y Luis Petri acudirán al evento, en el sur de Córdoba , este domingo. Si bien el dirigente cordobesista no fue invitado todavía por la comitiva organizadora, se las ingenió para ser protagonista.

Este viernes arriban las primeras seis aeronaves de combate incorporados por la Fuerza Aérea Argentina . Para ese espectáculo, Lucchesi puso en marcha las obras y readecuación de los espacios, bajo un fuerte despliegue de seguridad.

No se descarta que en los actos participe el intendente de la cabeza del departamento , Guillermo de Rivas . Martín Llaryora , en caso de tener el alta médica tras su cirugía, asistiría el domingo. Será el primer encuentro con el Presidente después de las elecciones de octubre que los encontró en veredas muy distintas.

El anfitrión del acontecimiento es el intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, un jefe comunal de extracción peronista que ganó las elecciones de 2023 por un frente vecinal y que hoy camina en sintonía con el cordobesismo de Llaryora.

El dirigente que cursa su primer mandato no fue invitado por la comitiva presidencial aún, pero aprovechó el momento para mostrar gestión y mover el turismo de la zona, ante la atención que genera el aterrizaje y despegue de los aviones de guerra.

Lucchesi, que se impuso por apenas 34 votos frente a Juntos por el Cambio, viene construyendo un perfil propio en el sur cordobés y supo ubicarse en una posición pragmática frente al nuevo escenario nacional. También puede sacar pecho: mientras la Río Cuarto de De Rivas cayó frente a la ola violeta, en Las Higueras el triunfo fue para Provincias Unidas que llevó a Juan Schiaretti en la cabeza de lista.

Gian Lucchesi y Miguel Siciliano, en Las Higueras.

El mandatario local -que aprovechó la escena para reforzar su perfil de intendente activo y mostrarse a través de sus redes sociales- manifestó que el espectáculo, de entrada libre y gratuita, le genera entusiasmo y ansiedad.

El ahínco en el acondicionamiento y obras de las locaciones son señal de eso: habrá una tribuna apostada a unos 50 metros de la pista, estacionamiento y cantina para que vecinos, aficionados y público en general puedan disfrutar el show aéreo.

De la organización del acto oficial, que implica invitaciones especiales y despliegue de seguridad, se encarga Presidencia de la Nación, detalló a Letra P. Expresó su deseo ante la posible visita de Llaryora, todavía en reposo por una cirugía.

En este contexto de exposición nacional por la envergadura del evento libertario, las estrategias que podrían barajarse apuntan al refuerzo de su proyección como articulador político en una región sensible, sumado a la búsqueda de apertura de canales con la Casa Rosada en tiempos de ajuste y repliegue de fondos. Su vínculo con Miguel Siciliano, el ascendido a ministro provincial, juega a su favor.

Impacto en el sur de Córdoba

El impacto regional no es un dato menor. Luchessi detalló a medios de la región que “en esta última semana hubo mucho movimiento inmobiliario y comercial”, impulsado por la llegada de unas 30 familias de técnicos estadounidenses que se encargarán del mantenimiento de los F-16.

“Sorprende en nuestra localidad ver a personas hablando otro idioma, intentando pedir un lomito o una hamburguesa en inglés. Ya se ve ese intercambio cultural que generan estos aviones”, relató el intendente, señalando que Río Cuarto concentra servicios hoteleros y comerciales para el personal extranjero, beneficiando a toda el área metropolitana.

La agenda de Javier Milei y Luis Petri

El puntapié es este domingo 7 de diciembre en Las Higueras, donde se acondiciona una tribuna en el corralón municipal para disfrutar del avistaje en una “zona segura”.

Con la presencia del ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y el entrante, Carlos Presti, desde el mediodía los espectadores están invitados a presenciar la llegada histórica de los F-16 al suelo argentino.

En el comunicado se detalla que las aeronaves -cuatro biplazas y dos monoplazas conducidos por pilotos daneses y argentinos que deberán surcar, en total, 14 mil kilómetros, contabilizando desde Dinamarca hasta Argentina- realizarán un vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires, en horas de la mañana del domingo, minutos antes de que Milei presida el acto de presentación operativa de la flota.

Nuestros seis F-16 continúan su vuelo ferry hacia la Argentina. Partieron desde Dinamarca, pasaron por España y encararán el cruce del Atlántico para, en pocos días, surcar nuestros cielos y tocar suelo argentino.

Va a ser un día de celebración y de orgullo para todo un país que…



— Luis Petri (@luispetri) December 1, 2025

Será la penúltima visita del presidente a la provincia y la primera post elecciones 26-O. Según adelantó Gabriel Bornoroni a Letra P, el mandatario volvería a pisar suelo cordobés antes de fin de año.