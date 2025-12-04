Los aviones de Petri

Córdoba: quién es Gianfranco Luchessi, el top gun cordobesista que mueve cielo y tierra para el acto de Milei

El intendente de Las Higueras aprovecha el show militar para levantar el perfil. No fue invitado por la comitiva oficial, pero montó gradas para ver a los F-16.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Gianfranco Luchessi, el intendente de Las Higueras, al sur de Córdoba.&nbsp;

Gianfranco Luchessi, el intendente de Las Higueras, al sur de Córdoba. 

Gianfranco Lucchesi, intendente de Las Higueras, será el anfitrión de la recepción de los aviones F-16 en el Área de Material de Río Cuarto. Javier Milei y Luis Petri acudirán al evento, en el sur de Córdoba, este domingo. Si bien el dirigente cordobesista no fue invitado todavía por la comitiva organizadora, se las ingenió para ser protagonista.

Notas Relacionadas
Alejandra Monteoliva y Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba
Cordobesismo open mind

Monteoliva se juega su revancha en Córdoba y Llaryora valida la continuidad del método Bullrich

Por  Luis Zegarra

Este viernes arriban las primeras seis aeronaves de combate incorporados por la Fuerza Aérea Argentina. Para ese espectáculo, Lucchesi puso en marcha las obras y readecuación de los espacios, bajo un fuerte despliegue de seguridad.

No se descarta que en los actos participe el intendente de la cabeza del departamento, Guillermo de Rivas. Martín Llaryora, en caso de tener el alta médica tras su cirugía, asistiría el domingo. Será el primer encuentro con el Presidente después de las elecciones de octubre que los encontró en veredas muy distintas.

Gianfranco Lucchesi, el anfitrión del departamento Río Cuarto

El anfitrión del acontecimiento es el intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, un jefe comunal de extracción peronista que ganó las elecciones de 2023 por un frente vecinal y que hoy camina en sintonía con el cordobesismo de Llaryora.

El dirigente que cursa su primer mandato no fue invitado por la comitiva presidencial aún, pero aprovechó el momento para mostrar gestión y mover el turismo de la zona, ante la atención que genera el aterrizaje y despegue de los aviones de guerra.

Lucchesi, que se impuso por apenas 34 votos frente a Juntos por el Cambio, viene construyendo un perfil propio en el sur cordobés y supo ubicarse en una posición pragmática frente al nuevo escenario nacional. También puede sacar pecho: mientras la Río Cuarto de De Rivas cayó frente a la ola violeta, en Las Higueras el triunfo fue para Provincias Unidas que llevó a Juan Schiaretti en la cabeza de lista.

Gian Lucchesi y Miguel Siciliano
Gian Lucchesi y Miguel Siciliano, en Las Higueras.

Gian Lucchesi y Miguel Siciliano, en Las Higueras.

El mandatario local -que aprovechó la escena para reforzar su perfil de intendente activo y mostrarse a través de sus redes sociales- manifestó que el espectáculo, de entrada libre y gratuita, le genera entusiasmo y ansiedad.

El ahínco en el acondicionamiento y obras de las locaciones son señal de eso: habrá una tribuna apostada a unos 50 metros de la pista, estacionamiento y cantina para que vecinos, aficionados y público en general puedan disfrutar el show aéreo.

De la organización del acto oficial, que implica invitaciones especiales y despliegue de seguridad, se encarga Presidencia de la Nación, detalló a Letra P. Expresó su deseo ante la posible visita de Llaryora, todavía en reposo por una cirugía.

En este contexto de exposición nacional por la envergadura del evento libertario, las estrategias que podrían barajarse apuntan al refuerzo de su proyección como articulador político en una región sensible, sumado a la búsqueda de apertura de canales con la Casa Rosada en tiempos de ajuste y repliegue de fondos. Su vínculo con Miguel Siciliano, el ascendido a ministro provincial, juega a su favor.

Impacto en el sur de Córdoba

El impacto regional no es un dato menor. Luchessi detalló a medios de la región que “en esta última semana hubo mucho movimiento inmobiliario y comercial”, impulsado por la llegada de unas 30 familias de técnicos estadounidenses que se encargarán del mantenimiento de los F-16.

Embed

“Sorprende en nuestra localidad ver a personas hablando otro idioma, intentando pedir un lomito o una hamburguesa en inglés. Ya se ve ese intercambio cultural que generan estos aviones”, relató el intendente, señalando que Río Cuarto concentra servicios hoteleros y comerciales para el personal extranjero, beneficiando a toda el área metropolitana.

La agenda de Javier Milei y Luis Petri

El puntapié es este domingo 7 de diciembre en Las Higueras, donde se acondiciona una tribuna en el corralón municipal para disfrutar del avistaje en una “zona segura”.

Con la presencia del ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y el entrante, Carlos Presti, desde el mediodía los espectadores están invitados a presenciar la llegada histórica de los F-16 al suelo argentino.

En el comunicado se detalla que las aeronaves -cuatro biplazas y dos monoplazas conducidos por pilotos daneses y argentinos que deberán surcar, en total, 14 mil kilómetros, contabilizando desde Dinamarca hasta Argentina- realizarán un vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires, en horas de la mañana del domingo, minutos antes de que Milei presida el acto de presentación operativa de la flota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1995613894748807606&partner=&hide_thread=false

Será la penúltima visita del presidente a la provincia y la primera post elecciones 26-O. Según adelantó Gabriel Bornoroni a Letra P, el mandatario volvería a pisar suelo cordobés antes de fin de año.

Temas
Notas Relacionadas
Javier MIlei y Gabriel Boronoroni en Córdoba
Navidad violeta

Milei viajará dos veces a Córdoba en diciembre: show militar con Petri y vuelta olímpica con Bornoroni

El Presidente tendrá doble escala antes de fin de año. Primero, para exhibir los F-16 en Río Cuarto. Luego, para celebrar con la tropa que lo potenció el 26-O.
MIguel Siciliano es el nuevo hombfre fuerte del gabinete de Martín Llaryora
Cordobesismo open mind

Llaryora 2026: todos los cambios en el gabinete y la Legislatura de Córdoba

El gobernador de Córdoba empoderó a Miguel Siciliano y Sergio Busso. Tres exintendentes a cargo del recinto. La caída de un extrapartidario. ¿Sigue Trabajo?

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Axel Kicillof.
FIN DE LA ROSCA

Kicillof pagó caro los fondos para llegar a 2027: en qué cedió

Por  Macarena Ramírez
La industria hidrocarburífera de Chubut se reacomoda tras la salida de YPF y Tecpetrol.
LA CONTRACARA DE VACA MUERTA

Como YPF, la petrolera de Rocca vendió sus activos en Chubut y deja de producir en la provincia

Por  David Mottura
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el presidente Javier Milei
Curitas para la crisis

La AUH tiene un poder de compra récord: para la UCA, es clave para que no haya 20% más de pobres

Por  Francisco Aristi
Martín Menem tiene la lapicera.
EL NUEVO CONGRESO

Martín Menem encontró un antecedente de Sergio Massa para quedarse con la mayoría en las comisiones

Por  Mauricio Cantando