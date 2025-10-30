Río Negro: Aníbal Tortoriello avanza en su candidatura a gobernador y amaga en un acuerdo con los Soria

El reelecto diputado Aníbal Tortoriello atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera política en Río Negro . Su reciente victoria en las legislativas desde la boleta de La Libertad Avanza lo posiciona como una figura central de la oposición al gobernador Alberto Weretilneck . Y, de manera más explícita, como un dirigente con vocación de gobernar en 2027.

Según se desprende de sus últimos movimientos, Tortoriello ya piensa en abrir el acuerdo con el peronismo ortodoxo que representa la intendenta de General Roca, María Emilia Soria , y el senador nacional electo, el exministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Alberto Fernández, Martín Soria .

“Desde ya que, a futuro, en una elección provincial, se replanteará con qué signo político o con qué alianza vamos a llegar a esa instancia”, blanqueó el cipoleño, en un raid mediático luego del triunfo en el último domingo electoral, alimentando las teorías de un acercamiento al PJ .

Las declaraciones son idénticas a las manifestaciones del entorno que permanentemente asegura que se trata de una meta definida hace tiempo. “Su proyecto es más que claro, lo dijo en 2023, lo dijo toda la campaña, su intención es administrar la provincia, si así los rionegrinos lo deciden”, señalaron cerca del diputado.

La hoja de ruta no surgió como un impulso poselectoral, sino como parte de una estrategia de largo aliento que promete consolidar estructura territorial, fortalecer el sello provincial CREO Río Negro y articular, desde allí, una alternativa opositora a Juntos Somos Río Negro y sus socios.

image.png Aníbal Tortoriello y María Emilia Soria, una dupla que puede consolidarse.

El propio Tortoriello lo había anticipado. “No se trata de especular con candidaturas. Hay que recorrer, escuchar y construir. Pero el proyecto provincial está en marcha”, sostuvo semanas atrás, cuando el resultado del 26 de octubre todavía era incierto. Los números que se confirmarán con el escrutinio definitvo le dieron oxígeno.

Con cerca del 34% de los votos, La Libertad Avanza se consolidó como segunda fuerza en la provincia, pero el desempeño de Tortoriello superó sus registros anteriores y lo reposicionó dentro del espacio libertario, pese a que mantiene independencia orgánica a través de su partido provincial o que mantiene una competencia ya no tan silenciosa con Lorena Villaverde, recientemente electa senadora. En ese mano a mano, el diputado reelecto ganó la pulseada ya que se impuso en su categoría, mientras que su compañera de recinto que saltará al Senado cerró la elección detrás de la lista peronista que encabezó Soria.

Relaciones ¿sin conflictos?

La relación con María Emilia Soria es la tangente que abre una brecha en La Libertad Avanza. Desde mucho antes de 2023 mantiene un canal de diálogo fluido con la familia del poder en Roca. Antes de cerrar su candidatura a intendente de Cipolletti, en 2015, por la Coalición Cívica-ARI, Tortoriello escuchó de los Soria una oferta para sumarse al peronismo. Los acuerdos vigentes de Miguel Ángel Pichetto con Abel Baratti, entonces jefe municipal, impidieron el arribo que nunca se dio, pero dejó una relación amigable.

“Siempre dijo lo mismo de Emilia, no hay nada nuevo ni especulación. Reconoce su trabajo como intendenta, como reconoce el de otros jefes comunales del PJ o de JSRN”, explican quienes lo rodean, sobre el trato con la más joven de los hijos de Carlos Soria.

La afinidad con los Soria que lideran uno de los bastiones históricos del peronismo rionegrino le otorga a Tortoriello una impronta transversal que lo diferencia de los discursos más confrontativo dentro del espacio libertario.

Hoy es una alternativa, en su momento publicada por Letra P, que el propio candidato admite. “Aprecio su gestión pública. (Emilia Soria) fue reelegida con más del 60% de los votos y eso habla de una buena gestión”, dijo en Radio Patagonia.

El vínculo con Lorena Villaverde

Del mismo modo en que lo hizo en el día a día de la cámara baja, Tortoriello convivió con Villaverde en la campaña rionegrina, pero entre ambos la relación combina cooperación, distancia y fastidio. Durante todo el proceso compartieron actos y objetivos comunes; sin embargo, tras la elección, Villaverde marcó que Tortoriello “tiene su propio partido y no pertenece a La Libertad Avanza”, mientras que el cipoleño respondió que “las decisiones se toman en otro nivel”.

image.png La diputada Lorena Villaverde y su colega Aníbal Tortoriello de Río Negro. Hay ruido en la tropa libertaria de la Patagonia.

Esa tensión, más táctica que ideológica, deja en claro que el armado libertario en Río Negro continúa en proceso de alta tensión. Para Tortoriello, el desafío es mantener su identidad provincial sin romper puentes con el ecosistema mileísta, pero debe cimentar el camino que piensa para ser realmente competitivo en una elección provincial.

El camino a 2027 y la luz roja en Techo Digno

Con la elección de octubre como respaldo, Tortoriello comienza a mover piezas de cara al próximo turno provincial. Su discurso apunta a construir una opción con la gestión privada como referencia y con un enfoque pragmático que logre romper la polarización que no se dio en Río Negro por la elección de tercios.

Si logra sostener la cohesión interna del espacio y ampliar su base territorial, podría transformarse en el primer dirigente libertario-conservador con posibilidades reales de disputar la gobernación en Río Negro.

Por ahora, su mensaje es claro y medido: trabajar, consolidar estructura y mantener la cercanía con los rionegrinos. En palabras de su entorno, “Aníbal está normal, pero con el horizonte más definido que nunca”.

Un delicado compromiso judicial persigue a Tortoriello: la causa Techo Digno. Si bien sigue empantanado en las audiencias de acusación, se espera que la Fiscalía convoque a una nueva audiencia para el 10 de noviembre al mediodía. En paralelo avanza el enjuiciamiento a otro dirigente que supo ostentar gravitación en el mapa rionegrino como Gustavo Gennuso en la populosa San Carlos de Bariloche, un proceso que enciende alarmas en todos los sectores de la actividad pública rionegrina.