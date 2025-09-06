Río Negro: el Karinagate activa la campaña de los libertarios blue que lanzan advertencias a Javier Milei

En medio del escándalo por supuesta corrupción que vincula al entorno del presidente Javier Milei , la representación libertaria blue de Río Negro se despega del entramado sospechado y avanza en su campaña. El objetivo es consolidar la propuesta de Ariel Rivero que luego de ser candidato a gobernador en 2023, vuleve a competir con su sello Primero Río Negro .

“El Presidente está mal asesorado y mal rodeado, y eso explica la decisión de llevar a Lorena Villaverde como candidata. Eso es una clara muestra de lo que es la gente que está cerca en su gobierno, porque Villaverde tiene causas penales”, le advirtió Rivero a Letra P .

Antes de iniciar una nueva gira por la provincia, que finalizó este viernes en Catriel pero tuvo su anticipo por la región andina, la línea sur y el Valle Medio rionegrino, Rivero sentó sus diferencias ante el equipo de Milei, al que respalda en el orden de la macroeconomía, pero al que le reclama “ajustar temas fundamentales” que afectan la situación financiera de una gran parte de la sociedad.

“La gente va a seguir dándole oportunidades al Presidente, porque no quiere volver a lo más rancio del kirchnerismo”, vaticinó.

Para Rivero, la obsecuencia no es el camino. Por eso reclama, como pocas voces cercanas a las bases de Milei, que Lule Menem y Karina Milei den “un paso al costado” hasta que la Justicia se expida por el supuesto pedido de coimas.

Ariel Rivero

"Lule Menem me invitó a ser parte de La Libertad Avanza, pero lo rechacé", asegura y advierte que a la actual gestión "hay que valorarle la baja de inflación y que se terminó con los gerentes de la pobreza, pero hay cosas que están mal y la gente no llega a fin de mes".

Pensando en su proyección, asegura que "el Congreso necesita frescura, no el teatro de Martín Soria y Villaverde". "No le hacen bien a la política, acusarse de narcos y consumidores. Hay que dejar de hacer catarsis y hacerse cargo de los problemas. Hay que ejecutar soluciones”, reclama.

Río Negro y sus particularidades

Rivero consolida su campaña al Senado acompañado por la legisladora Yolanda Mansilla en el tramo a la cámara alta, y por el concejal de San Carlos de Bariloche, Facundo Villalba, candidato para la Cámara de Diputados. El plan es consolidar una propuesta con miras a 2027, cuando vuelva a presentarse por la gobernación.

“Hay que tener mucho coraje para hacer política, está muy desprestigiadas hoy. Tenemos una base importante, estamos mejor que en 2023, con más estructura y confianza por la propuesta provincial”, reafirmó.

dda846b9-3b33-5f69-88a7-073b2987fef1_mid.jpg Ariel Rivero aguarda el aval final de la Justicia para su partido Primero Río Negro.

“Ofrecemos juventud, experiencia, trabajo y gestión, porque el senador o diputado no cambia la vida de la sociedad, pero si puede gestionar y hacer cosas por la provincia”, comentó el exintendente de Campo Grande.

Un cuadro enmarañado

Con Primero Río Negro en carrera, La Libertad Avanza tiene competencia. Al igual que el peronismo de Fuerza Patria, La Libertad Avanza espera quedarse con dos escaños en el Senado y un lugar en Diputados de los que ostenta Juntos Defendemos Río Negro, el frente del gobernador Alberto Weretilneck, el radicalismo y la CC-ARI.

Por mayoría, los estudios de opinión dejan afuera a esa alianza y anticipa un escenario de polarización. "Seremos la sorpresa y, desde el Congreso, vamos a trabajar por una opción provincial", machaca Rivero que no cree en esas tendencias y se ilusiona con el batacazo.