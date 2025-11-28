Río Negro: Marcelo Román vuelve al ruedo y territorializa el plan de crecimiento de La Libertad Avanza

Lorena Villaverde, Sebastián Pareja y Marcelo Román. La Libertad Avanza se reordena en Río Negro luego de su triunfo.

La Libertad Avanza quiere afianzarse en los municipios de Río Negro y trabaja para robustecerse desde las ciudades más importantes, camino a 2027. El retorno del intendente de Allen, Marcelo Román al protagonismo partidario reabre el camino territorial del espacio con el objetivo de conquistar la provincia.

Sea cual sea el destino de sus principales figuras, La Libertad Avanza ya afina la sintonía en los distritos más pesados en densidad poblacional. San Carlos de Bariloche, General Roca, Cipolletti y Viedm a son los puntos neurálgicos de esta propuesta atada al éxito del mandato presidencial de Javier Milei .

Román, exvicepresidente del partido violeta en la provincia, volvió al centro de la escena luego de meses de convulsión interna en Allen , una de las ciudades más sensibles para el armado libertario. Su administración quedó bajo observación tras episodios de fuerte desgaste político y social que derivaron en rumores como la suspensión de la Fiesta Nacional de la Pera , el principal evento cultural y productivo de la ciudad.

El propio Román, que había tomado distancia del despliegue provincial de La Libertad Avanza, reapareció en los últimos días junto con Lorena Villaverde y otros dirigentes del espacio en un intendo de recuperar protagonismo y reposicionarse como uno de los actores con mayor peso en la estructura rionegrina del oficialismo nacional.

image Lorena Villaverde y Marcelo Román, sonrientes.

En la lectura provincial, su regreso implica también un reacomodamiento. Si Allen logra morigerar su crisis, el expolicía que supo ganar la ciudad con el sello radical podrá sostener la única intendencia que La Libertad Avanza tiene en Río Negro.

“No podía pavonearse en cuestiones partidarias mientras el municipio enfrentaba una crisis tan fuerte”, resumió un integrante de La Libertad Avanza consultado por Letra P.

Viedma, el laboratorio que mira Río Negro

En la capital rionegrina, como contó Letra P, el partido del Presidente busca consolidar un esquema de expansión ordenada. La estrategia combina tres frentes, el reclutamiento político, la presencia institucional y el armado legislativo para futuras alianzas.

Viedma concentra la mayor parte de la dirigencia con llegada al gobierno nacional y mantiene una disputa silenciosa por la conducción del espacio entre referentes locales, provinciales y operadores que responden directo a Buenos Aires.

El apoderado de La Libertad Avanza, Damián Torres, dio inicio a la pelea por la intendencia. Genoveva Molinari, radical con peluca, equilibra la alianza detrás del armado. Emerge en ese cuadro el legislador Santiago Ibarrolaza, espada parlamentaria de Tortoriello, que también pretende influir en el cierre de la propuesta.

Bariloche y Roca, los polos donde crece la disputa libertaria

En San Carlos de Bariloche, donde Fuerza Patria se impuso en las elecciones de medio término, el crecimiento libertario se hizo notar zonas de mayor postergación y puede sumar voluntades en dos años. La ciudad que en las últimas cuatro elecciones alternó entre tres partidos distintos puede ser un terreno fértil para la narrativa de confrontación con la política clásica.

General Roca, por su parte, representa el desafío inverso. Se trata de una ciudad de matriz peronista y radicalizada en términos de identidad política. Allí La Libertad Avanza intenta hacer pie, aunque obligada a disputar con María Emilia Soria y a consolidarse en alternativa frente a estructuras locales muy arraigadas.

image Lorena Villaverde tiene el sueño de llegar a la Casa de Gobierno de Río Negro.

El avance libertario en Roca opera, además, como termómetro para medir la capacidad de penetración en zonas donde el voto ideológico convive con identidades partidarias duraderas. Desde 2003, cuando Carlos Soria ganó el municipio por un puñado de votos, el justicialismo ortodoxo se mantiene en el poder.

Uno de los protagonistas libertarios roquenses en Julián Goinhex. El presidente del Congreso de La Libertad Avanza rionegrino creció en la comuna a la sombra del “Gringo” Soria y llegó a funcionario de alto rango en los 21 días de mandato peronista. Hoy, enfrentado con los herederos del caudillo, enarbola las banderas de la libertad.

Los resultados electorales y el factor Tortoriello

Los últimos comicios nacionales de medio término dejaron una lectura clave para el oficialismo libertario. Tortoriello, desde Cipolletti, fue el candidato más votado en Río Negro, incluso en un escenario de fuerte fragmentación. Ese resultado lo proyectó como uno de los dirigentes con mayor volumen dentro del espacio y reforzó su decisión de avanzar hacia la construcción de un frente provincial competitivo.

El dirigente, enfrentado a Villaverde por el control político del sector, ya opera con una hoja de ruta que excede el mapa partidario. La intención de darle forma a un espacio provincial con anclaje libertario pero abierto a sectores independientes y justicialistas reavivó la interna y puso al descubierto un dilema que atraviesa a La Libertad Avanza en el resto del país.

En Río Negro, esa discusión se libra abiertamente.

Una fuerza en expansión, pero con costos

El crecimiento libertario en la provincia de la Patagonia es evidente, aunque atraviesa notables dificultades. La ola expansiva convive con la fragilidad institucional de Allen, tensiones entre liderazgos y la dificultad para traducir la demanda social en propuestas

La vuelta de Román busca estabilizar el frente municipal de la localidad del Alto Valle; Viedma afina un esquema de expansión planificada; Bariloche y Roca muestran el potencial urbano del proyecto; y Tortoriello empuja una construcción que podría alterar por completo el mapa político provincial.

Lo que ocurra en los próximos meses definirá si La Libertad Avanza logra consolidar estructura allí donde antes tenía apenas expresión electoral, o si sus internas y los costos de la gestión nacional frenan una ola que, hasta ahora, parece incontenible.