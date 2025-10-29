NATALIA CHEMOR

Quién es la libertaria que oficiará de puente entre Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello

Asume en diciembre para completar el mandato de la senadora electa por Río Negro. La Libertad Avanza, a los codazos en el inicio de la carrera a 2027.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
Natalia Chemor y Lorena Villaverde, en el centro de los festejos del domingo en Río Negro.&nbsp;

Natalia Chemor y Lorena Villaverde, en el centro de los festejos del domingo en Río Negro. 

Luego de las elecciones, La Libertad Avanza prepara un nuevo reacomodamiento interno en Río Negro con efectos directos sobre su arquitectura de poder. La llegada de Natalia Chemor a la Cámara de Diputados, en reemplazo de Lorena Villaverde, no sólo representa un tránsito institucional, sino una reconfiguración en la puja por la conducción territorial del espacio.

Notas Relacionadas
Martín Soria, cara de Fuerza Patria, días previos a la elección en Río Negro.
ARGENTINA VOTA

Río Negro: Martín Soria le ganó por una uña a Villaverde y Weretilneck se quedó afuera de todo

Por  Germán Hernández

Chemor es una empresaria cipoleña con dos décadas de presencia institucional en la Cámara de Comercio local. Fue parte del armado político de Aníbal Tortoriello en 2022, antes de alinearse con Villaverde en el proceso de expansión libertaria que le permitió al partido instalarse en Río Negro.

Ese recorrido la coloca como pieza bisagra entre dos polos que hoy necesitan reordenarse. Su perfil moderado, de bajo riesgo y con vínculos empresariales, ofrece un activo político escaso en el universo libertario, la capacidad de articulación sin exposición.

En las redes, universo en que la militancia de La Libertad Avanza se expresa en sus formas más descarnadas, sostiene un discurso vinculado a las ideas de libertad económica, pero también muestra gestos que la ubican por fuera del tono más duro del espacio. En marzo, por ejemplo, publicó un mensaje conmemorativo del Día de la Mujer que reconocía “la lucha histórica por la igualdad”, desmarcándose del discurso militante anti-género predominante en sectores de La Libertad Avanza.

Ese detalle, para algunos anecdótico, se vuelve relevante en un espacio donde los signos identitarios pesan tanto como las posiciones programáticas.

Tres bancas para Javier Milei y el mando en disputa

Tras las elecciones del domingo, Lorena Villaverde pegará el salto al Senado y Aníbal Tortoriello seguirá en la cámara baja, sumando la presencia de su vieja compañera de espacio que reemplazará a Villaverde.

Con la certeza de ocupar un lugar para poner al servicio de las ideas del Presidente, el problema no está en la representación, sino la conducción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanRN/status/1982895870006936014&partner=&hide_thread=false

A partir de su nueva plataforma legislativa nacional, Villaverde amplifica visibilidad y agenda, pero su salida del territorio (ya no vive en Río Negro sino que pasa sus días entre Neuquén y la CABA) y el impacto del escándalo que la puso en el centro de la escena nacional dejan un espacio de vacancia política territorial que otros actores se disponen a ocupar.

Entre ellos, el diputado que se convirtió en su principal ladero de campaña y que ¿Cómo ella? se proyecta para pelearle la gobernación de Juntos Somos Río Negro, dentro de dos años.

Aníbal Tortoriello adelanta la jugada

En paralelo, Aníbal Tortoriello ya anunció su intención de competir por la gobernación en 2027. Exintendente de Cipolletti y actual diputado, mantiene la estructura territorial más consolidada dentro del espacio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATortorielloOk/status/1982626167191650792&partner=&hide_thread=false

Con Villaverde proyectada a Buenos Aires y Chemor ingresando como figura de articulación, se perfila como el actor con mayor capacidad de ordenamiento territorial: listas locales, anclajes municipales, referentes sectoriales y maquinaria electoral.

La pregunta que asoma es si Villaverde podrá sostener un liderazgo provincial desde el Senado en un escenario donde otros actores controlan el territorio y la calle.

Allí aparece el principal desafío estratégico para La Libertad Avanza que enfrenta un dilema central para determinar la forma de sostener la cohesión interna en una estructura que creció más rápido de lo que logró institucionalizarse.

Temas
Notas Relacionadas
Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza. Foto: Gentileza. 
OLA VIOLETA

Río Negro: la grieta salvó a Villaverde pero los Soria y Tortoriello ya miran a 2027

Fuerza Patria ganó las dos bancas en el Senado y LLA se impuso en Diputados. El oficialismo provincial, afuera. Triunfos que marcan el futuro.
Javier Milei canta en el Movistar Arena.
OLA VIOLETA

Que siga el baile en el circo de Milei

La era libertaria está cumpliendo la profecía de Fukuyama. No importa nada de lo que parecía importar. Que nadie pare la joda, que todo el año sea carnaval.

Las Más Leídas

Más Sobre Región Patagonia

También te puede interesar

Los 11 intendentes peronistas en Buenos Aires que pasaron del triunfo a la derrota
LOS TAPÓ LA OLA VIOLETA

Los 11 intendentes del peronismo de la Primera y la Tercera sección que pasaron del triunfo a la derrota

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei y la deuda con las constructoras de obras públicas
PROVINCIAS HUNDIDAS

La ola violeta le da impulso a Milei para blindar un Presupuesto sin obras públicas

Por  Antonio Rossi
Javier MIlei y los gobernadores. 
ECOS DE LA OLA VIOLETA

Sin interlocutor designado, la Casa Rosada tiende los primeros puentes con los gobernadores

Por  Pablo Lapuente
Ezio Gieco, intendente de Diamante, Entre Ríos.
OLA VIOLETA

Gieco, el intendente del León que mejor midió en Entre Ríos

Por  Exequiel Flesler