Quién es la libertaria que oficiará de puente entre Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello

Luego de las elecciones, La Libertad Avanza prepara un nuevo reacomodamiento interno en Río Negro con efectos directos sobre su arquitectura de poder. La llegada de Natalia Chemor a la Cámara de Diputados, en reemplazo de Lorena Villaverde , no sólo representa un tránsito institucional, sino una reconfiguración en la puja por la conducción territorial del espacio.

Chemor es una empresaria cipoleña con dos décadas de presencia institucional en la Cámara de Comercio local. Fue parte del armado político de Aníbal Tortoriello en 2022, antes de alinearse con Villaverde en el proceso de expansión libertaria que le permitió al partido instalarse en Río Negro.

Ese recorrido la coloca como pieza bisagra entre dos polos que hoy necesitan reordenarse. Su perfil moderado, de bajo riesgo y con vínculos empresariales, ofrece un activo político escaso en el universo libertario, la capacidad de articulación sin exposición.

En las redes, universo en que la militancia de La Libertad Avanza se expresa en sus formas más descarnadas, sostiene un discurso vinculado a las ideas de libertad económica, pero también muestra gestos que la ubican por fuera del tono más duro del espacio. En marzo, por ejemplo, publicó un mensaje conmemorativo del Día de la Mujer que reconocía “la lucha histórica por la igualdad”, desmarcándose del discurso militante anti-género predominante en sectores de La Libertad Avanza.

Ese detalle, para algunos anecdótico, se vuelve relevante en un espacio donde los signos identitarios pesan tanto como las posiciones programáticas.

Tres bancas para Javier Milei y el mando en disputa

Tras las elecciones del domingo, Lorena Villaverde pegará el salto al Senado y Aníbal Tortoriello seguirá en la cámara baja, sumando la presencia de su vieja compañera de espacio que reemplazará a Villaverde.

Con la certeza de ocupar un lugar para poner al servicio de las ideas del Presidente, el problema no está en la representación, sino la conducción.

A partir de su nueva plataforma legislativa nacional, Villaverde amplifica visibilidad y agenda, pero su salida del territorio (ya no vive en Río Negro sino que pasa sus días entre Neuquén y la CABA) y el impacto del escándalo que la puso en el centro de la escena nacional dejan un espacio de vacancia política territorial que otros actores se disponen a ocupar.

Entre ellos, el diputado que se convirtió en su principal ladero de campaña y que ¿Cómo ella? se proyecta para pelearle la gobernación de Juntos Somos Río Negro, dentro de dos años.

Aníbal Tortoriello adelanta la jugada

En paralelo, Aníbal Tortoriello ya anunció su intención de competir por la gobernación en 2027. Exintendente de Cipolletti y actual diputado, mantiene la estructura territorial más consolidada dentro del espacio.

Aníbal Tortoriello (@ATortorielloOk) October 27, 2025

Con Villaverde proyectada a Buenos Aires y Chemor ingresando como figura de articulación, se perfila como el actor con mayor capacidad de ordenamiento territorial: listas locales, anclajes municipales, referentes sectoriales y maquinaria electoral.

La pregunta que asoma es si Villaverde podrá sostener un liderazgo provincial desde el Senado en un escenario donde otros actores controlan el territorio y la calle.

Allí aparece el principal desafío estratégico para La Libertad Avanza que enfrenta un dilema central para determinar la forma de sostener la cohesión interna en una estructura que creció más rápido de lo que logró institucionalizarse.