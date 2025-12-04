Río Negro: quién es Enzo Fullone, el reemplazante de Lorena Villaverde en el Senado

Enzo Paolo Fullone tiene 37 años, se formó políticamente en General Roca se prepara para asumir en el Senado en reemplazo de Lorena Villaverde , que no bancó las presiones y decidió no asumir en la banca para la que fue elegida en las elecciones de octubre para representar a la provincia de Río Negro .

La (todavía) presidenta de La Libertad Avanza confirmó su decisión con un mensaje directamente dirigido a Javier Milei en la tarde del miércoles. Antes, ya había declinado su renuncia a la Cámara de diputados.

Mientras Villaverde buscará hacer equilibrio para sostenerse en la cámara baja hasta que finalice su mandato en 2027, la llegada de Fullone al Congreso representa la irrupción de un dirigente con perfil híbrido que reparte fuerzas entre la gestión administrativa, el mundo empresarial y una trayectoria política que comenzó mucho antes de su acercamiento a La Libertad Avanza.

Fullone nació y se formó en General Roca, ciudad donde dio sus primeros pasos en la militancia dentro del radicalismo local. Aquella etapa estuvo marcada por su participación juvenil y lo integró a estructuras tradicionales de la política provincial. También le permitió construir vínculos que luego serían decisivos para su desarrollo posterior. Con el tiempo, Fullone se alejó de la UCR y comenzó un recorrido más vinculado al sector privado.

Uno de los hitos de su trayectoria pública fue su paso por Lotería de Río Negro , donde ocupó funciones de gestión y coordinación, rol que lo proyectó a nivel provincial y lo acercó definitivamente a referentes de peso.

Entre esas vinculaciones, destaca su relación política con Aníbal Tortoriello, exintendente de Cipolletti y diputado por la coalición que integra con la Libertad Avanza, con la que mantuvo su banca en la cámara baja para los próximos cuatro años. A partir de esa relación, ambos compartieron caminos, campañas y estrategias políticas, vínculo que se mantuvo incluso cuando Fullone comenzó a tejer su acercamiento a los sectores liberales.

El roquense asegura que fue uno de los primeros en llevar las banderas de La Libertad Avanza en la ciudad de General Roca. Lo hizo tras conocer a Villaverde y, por ella, a otros dirigentes libertarios.Fue creciendo dentro del espacio hasta que Karina Milei lo eligió para hacerse cargo de la Dirección de Vialidad Nacional en Río Negro.

Desde allí tomó protagonismo en debates sobre infraestructura, rutas nacionales y prioridades de inversión, al tiempo que fortaleció su exposición política y mediática, una rareza en medio del desapego libertario por la obra pública que desde la Patagonia generó reiterados reclamos de los gobernadores por el estado de las rutas. Su renuncia al organismo, en plena campaña, terminó por confirmar su decisión de incorporarse de lleno al armado rionegrino de La Libertad Avanza y ser el segundo candidato a senador por la Provincia.

La controvertida salida de Lorena Villaverde

La salida de Villaverde activó el corrimiento previsto en la lista, lo que coloca ahora a Enzo Fullone ante su mayor desafío, ocupar una banca en el Senado. Su asunción no solo reorganiza el mapa interno del sector libertario en Río Negro, sino que también reactiva preguntas sobre el perfil político que llevará al Congreso. Según fuentes cercanas, Fullones es apoyado por Karina Milei y Martín Menem, las dos máximas autoridades del partido del Presidente.

Enzo Fullone Karina Milei y Martín Menem Enzo Fullone con Karina Milei y Martín Menem.

Los idas y vueltas en torno al futuro de la diputada libertaria también desataron una interna en la provincia. Uno de los hechos controversiales de ese capítulo tuvo lugar cuando allegados a Villaverde por orden de la diputada libertaria, comenzaron a promover la idea de que Fullone podría ser el hijastro de Fred Machado, el nombre que desde la campaña sobrevuela el mundo político provincial. El propio Fullone se encargó de negarlo en reiteradas oportunidades.

Enzo Fullone y el futuro de La Libertad Avanza

Moderado en sus declaraciones públicas, identificado con un discurso más técnico que confrontativo, y con experiencia en ámbitos estatales y privados, Fullone llega al Senado en un momento de alta tensión en el oficialismo nacional. Su rol dentro del bloque y su capacidad de articulación con otros actores del mundo privado, la juventud provincial y su cercanía con Tortoriello serán claves para su rol en la cámara alta, pero también en el reordenamiento libertario, que empieza a tomar forma a partir de la renuncia de la diputada que nunca llegó a ser senadora.

Con una identidad política en construcción y un territorio que sigue de cerca cada movimiento, Fullone se pone el traje de nueva apuesta rionegrina en un escenario nacional atravesado por disputas internas, reacomodamientos y la necesidad de construir gobernabilidad, tanto de la Casa Rosada, como del propio Alberto Weretilneck que, sin representantes en el Congreso y con todos los puentes rotos con el peronismo, empieza a ver en el staff libertario un grupo de dirigentes con quienes dialogar.

Así, la banca en la que se sentará Fullone cambia de ocupante pero no de centralidad, y será observada no sólo por el espacio libertario, sino por toda la dirigencia provincial.