Río Negro: una denuncia amenaza con poner en pausa la llegada de Lorena Villaverde al Senado

La llegada de Lorena Villaverde al Senado, en duda por una denuncia que pide investigar el financiamiento de la campaña.

Una presentación judicial en Comodoro Py puso bajo análisis el financiamiento de campaña de Lorena Villaverde y pidió suspender su jura hasta que se verifique la trazabilidad de los fondos. En la denuncia figuran mencionados Fred Machado y Claudio Cicarelli , y si el juez avanza antes de la ceremonia, unas de las bancas por Río Negro en la cámara alta.

La llegada de Villaverde al Senado , que hasta hace días se daba por descontada , quedó atravesada por los tiempos judiciales. El denunciante es Daniel Sarwer , presidente de la ONG ARM Global , quien ha promovido una serie de presentaciones judiciales en los tribunales federales. Su organización se define como dedicada a “la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos”, y en esta causa sostiene que existen indicios suficientes para que se detenga la jura de Villaverde hasta que quede claro el origen de los recursos utilizados en su campaña

El escrito, radicado en el Juzgado Federal Nº 5, no impugna la elección ni los votos emitidos, sino que busca frenar el acto de asunción hasta que se analice el circuito económico utilizado durante la campaña.

La denuncia menciona presuntos indicios de lavado de activos, asociación ilícita y encubrimiento agravado. Por ese motivo, el denunciante solicitó la entrega de extractos bancarios, contratos de pauta, acuerdos con consultoras y registros de aportes privados.

El pedido se apoya en los artículos 60 y 61 del Código Electoral Nacional , que habilitan la intervención judicial cuando se considera que puede verse comprometida la transparencia institucional en el proceso de acceso a cargos públicos.

DENUNCIA FEDERAL CONTRA LORENA VILLAVERDE - Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones – Comodoro Py

En el expediente aparecen mencionados Fred Machado y Claudio Cicarelli. Machado, con extradición fijada para el 5 de diciembre, es señalado como posible articulador en operaciones financieras de triangulación. Cicarelli es vinculado a estructuras societarias que habrían intervenido en movimientos económicos asociados a la campaña.

No se trata aún de imputaciones formales, sino de un pedido para que se determine si existió participación efectiva en el flujo de fondos que se investiga.

El impacto político en Río Negro

La denuncia también solicita que la causa se considere conexa a la investigación conocida como “NEXA”, donde se analizan movimientos de capital y sociedades pantalla. De aceptarse esa vinculación, el juzgado podría acceder a documentación financiera ya reunida, lo que aceleraría los tiempos probatorios.

Si la causa se abre antes del 5 de diciembre, la ley de extradición habilitaría a postergar el traslado de Machado si fuese considerado testigo clave o eventual imputado en el expediente local.

Fred Machado La causa podría retrasar la extradición de Fred Machado.

El impacto político es directo. Si la Justicia ordena la suspensión de la jura, la banca no queda vacante sino que, en principio podría ser ocupada por Enzo Fulone, el candidato siguiente en la lista, aunque por la ley de paridad eso también será motivo de discusión. Sería un reemplazo institucional, pero con consecuencias en la correlación interna del bloque libertario, en un Senado sin mayorías automáticas, donde cada voto pesa.

La banca en el Senado, una cuestión de tiempo

Si la jura se concreta antes de una decisión judicial, Villaverde asumirá y la investigación avanzará con ella ya en funciones. Si el juzgado interviene primero, el traslado de la banca puede modificarse de inmediato.

Por ahora, lo único claro es que la asunción dejó de ser una formalidad asegurada. Y en Comodoro Py, los expedientes esperan por alguien que se decida a moverlos.