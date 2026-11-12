León XIV y el eterno retorno de la religiosidad popular

El lunes, sobre la avenida del Libertador, casi dos millones de personas esperaron para ver pasar a un hombre vestido de blanco. Hacía casi 40 años que un papa no pisaba la Argentina. El miércoles León XIV cerró su visita en Luján, adonde el pueblo camina sin que nadie lo convoque .

Es muy común pensar que, después de la Ilustración, la fe entró en un declive del que no pudo volver. Kant le pidió a la humanidad que saliera de su minoría de edad. Un siglo después, Nietzsche firmó esta sentencia: "Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado". Si Dios murió, ¿quién ocupa su lugar?

Rousseau propuso una "religión civil". La respuesta de él fue la patria. Comte fundó la Religión de la Humanidad. La respuesta de él fue la ciencia. En 1844, el joven Marx dijo que la religión era el opio del pueblo, sí; pero antes dijo que era "el suspiro de la criatura oprimida". La respuesta de él fue: la fe no es solo anestesia, también es un modo de protesta.

La Argentina tuvo su propia Ilustración. La Ley 1420 hizo laica la escuela pública y la convirtió en el templo laico de la igualdad, pero el laicismo argentino nunca fue una defensa del ateísmo. Hipólito Yrigoyen hizo de la política un acto de fe: la causa contra el régimen.

Hubo curas que, uniendo la espada con la cruz, bendijeron a las dictaduras, pero hubo otros que pagaron con la vida. La madrugada del 4 de julio de 1976, una patota asesinó a tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos que habían hecho suya la doctrina social de la Iglesia. Este año se cumplieron 50 años. Esos curas son el vino y pan que muchos no quieren comulgar .

León XIV recorrió la Argentina y habló de trabajo, cárceles, jóvenes y reconciliación sin nombrar a Milei ni a Kicillof



La política quedó sometida a un poder ajeno



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Raúl Alfonsín llamó a recitar el Preámbulo de la Constitución como un rezo laico. Tuvo que enfrentarse con la Iglesia para sacar la patria potestad compartida y el divorcio vincular. Lo hizo y eso no lo volvió más ni menos católico. Ahí pasó algo en nuestra historia: una mística democrática que emocionaba sin pedirle a nadie que se arrodillara ante un hombre.

Religiosidad y política

Pero la religiosidad popular no vive solo en las misas papales. Vive en las cintas rojas del Gauchito Gil o en la fila de San Cayetano la noche anterior al 7 de agosto. Cuando alguien le pide trabajo a un santo es porque la política no da respuesta.

La religiosidad nunca se fue. La que se fue, fue la política.

Que quede claro: la razón y el laicismo son conquistas que defiendo y que no estoy dispuesto a devolver. El problema es que la política abandonó su promesa y ese lugar vacío lo llenan esos falsos profetas que venden aquello que no se puede comprar, como la dignidad del pueblo.

Claude Lefort enseñó que en democracia el lugar del poder es un lugar vacío: nadie puede encarnarlo. El mesías es el que pretende llenar ese vacío con su propio cuerpo.

Pero pocas veces al rey se lo vio tan desnudo como ahora. El Presidente asegura gobernar asistido por "las fuerzas del cielo". El dios al que sirve tiene nombre: el mercado. El sálvese quien pueda es su credo; el ajuste, su penitencia; los jubilados, su ofrenda.

El impacto de la visita de León XIV

Por eso la visita de León XIV tuvo un impacto impresionante, para creyentes y para los que no lo son tanto. Cada una de sus definiciones nombró un sentido común que muchos no queremos perder. ¡Cómo no coincidir con abrazar al hermano, con perdonar, con no olvidar jamás a las personas con discapacidad, a los jubilados, a los más débiles! ¡Cómo no aplaudir que en misa recordara el pasaje en que Jesús echa a los mercaderes del templo!

Pero conviene no hacer con el papa lo que les criticamos a otros. León XIV no vino a darle la razón a nadie. Usar la fe del pueblo como bandera propia es lo que debemos combatir.

Nietzsche pensó el eterno retorno como una prueba: vivir de tal manera que uno quisiera repetir su vida infinitas veces. Quizá esa sea la prueba para la política argentina: hacer cosas que la gente quiera ver volver. Que vuelva lo humano por sobre la mentira del sálvese quien pueda. Que vuelva una mística democrática sin mesías, donde lo sagrado sea la ley y no el líder. Que vuelva la felicidad de un pueblo que, solo, por sí mismo, sabrá recomponer los lazos que lo hacen comunidad.