El Gobierno, en su cápsula: la Casa Rosada dice que León XIV no apunta contra Javier Milei

La ráfaga de sentencias en alusión a los perdedores del modelo de Javier Milei con la que León XIV marcó el pulso de sus primeras 48 horas en la Argentina no desacomoda el discurso oficial: el Gobierno se encapsula, sus funcionarios cierran fila y se abrazan al relato libertario. Está todo bien.

En efecto, en la Casa Rosada evitan darse por aludidos por los discursos del papa sobre la pobreza, la situación de las personas con discapacidad, la economía al servicio de la gente y los límites del poder. Ministros y otros funcionarios valoraron las intervenciones del jefe de la Iglesia católica, pero repiten a coro que no es un misil teledirigido para el León argentino.

En los días previos a la visita, el Gobierno esperaba que los discursos del pontífice fueran moderados, institucionales y alejados de la política. Sin embargo, con cada nueva exposición aparecieron temas sensibles para la oposición partidaria, los movimientos obreros y estudiantiles y las organizaciones de jubilados.

Aun así, los funcionarios consultados por Letra P valoraron las palabras del obispo de Roma. Consideran que optó por un tono moderado y austero, en línea con la Biblia y la doctrina social de la Iglesia. Uno de sus textos centrales es la encíclica Rerum Novarum, de 1891, escrita por León XIII, de quien Robert Francis Prevost tomó el nombre.

“Los discursos no nos sorprenden, realmente fueron impecables. Estuvieron en línea con lo que suelen mencionar los distintos papas, la Iglesia en general y, por supuesto, la doctrina social”, resumió a este medio un hombre con despacho en Balcarce 50, que estuvo en buena parte de la organización de la visita religiosa a Argentina.

EL PAPA EN LA ARGENTINA Las 15 definiciones de León XIV en la UCA sobre el trabajo, el Estado y la justicia social Ante sindicalistas, empresarios y referentes de los movimientos populares, León XIV puso la dignidad del trabajo en el centro de su discurso https://t.co/wDFxsjMIEm pic.twitter.com/yGnaoGD3ZN

La lectura libertaria del discurso de León XIV

Integrantes de distintas corrientes del oficialismo relativizaron varios pasajes del discurso. Cuando León XIV aseguró que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía” o cuando cuestionó la idea de que el mercado y el capital pueden resolver por sí solos los problemas de la pobreza y la desigualdad, la tropa libertaria coincidió en que “ningún otro Gobierno hizo tanto por los pobres como este”.

“La pobreza efectivamente bajó durante la gestión de Milei. El tema de la discapacidad, que se encaró muy mal desde la comunicación y la política, está viciado de corrupción y lo que se hizo fue desmantelar eso”, argumentó ante Letra P un integrante de la mesa política que conduce la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Y más: “Más allá de la tensión por los fondos, no se cerró ni una sola universidad en tres años. Al final del día podemos decir que Milei es el único que se anima a dar discusiones que son políticamente antipáticas, pero que la Argentina necesita”.

EL PAPA EN ARGENTINA León XIV se dirigió en el encuentro del Mundo del Trabajo después de oír los testimonios de emprendedores, sindicalistas y trabajadores de distintas partes del país



"Privar a una persona del trabajo es herir gravemente su dignidad", aseguró https://t.co/oOk6OHcGZK pic.twitter.com/Kkse4tRBQ0 — LETRA P (@Letra_P) November 9, 2026

El encuentro con Axel Kicillof

En su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, el líder de los católicos insistió con la necesidad de cuidar a los más débiles y necesitados. Fue música para los oídos del gobernador presidenciable Axel Kicillof, anfitrión del evento. Allí, un grupo de personas con discapacidad dieron testimonio de sus vidas y de la exclusión que muchas veces sufren por parte del Estado y del sector privado.

El papa, incluso, aseguró horas antes de ir a encontrarse nuevamente con el Presidente que el progreso de una nación también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad. Ese pasaje fue aplaudido y vitoreado por todo el auditorio, en el que no solo se encontraban residentes, voluntarios y religiosos, sino también distintos representantes políticos de la oposición, quienes levantaron las palabras de León XIV como una bandera.

“Tratar de sacar rédito político con interpretaciones forzadas es un error. La Iglesia tiene un mensaje para los sectores vulnerables, como pobres o discapacitados, desde siempre”, dijo a Letra P otra voz de diálogo directo con los hermanos Milei.

“Que hable de pobreza o discapacidad no lo convierte en un discurso anti-Milei. Es como que nosotros digamos que como habló de corrupción y aborto es un palo para el kirchnerismo. No es una cosa ni la otra; eso es forzar la doctrina de la Iglesia”, amplió el mismo funcionario.

ESCALA EN LA PATRIA PERONISTA Kicillof recibió a León XIV en Claypole



El posterior mensaje del papa sobre discapacidad y cuidado se convirtió en una clave política para el gobernador, que rumbo a 2027 busca contraponer su modelo de país al de Milei



@kevincavo https://t.co/h2HOnawnr6 pic.twitter.com/648WXBKgG1 — LETRA P (@Letra_P) November 9, 2026

El modelo de Javier Milei no se toca

A la buena recepción de los discursos del papa se sumaron los elogios a la secretaria general de la Presidencia. “Hasta ahora salió todo muy bien y cronometrado, un gran trabajo de Karina”, comentó un funcionario que también participó de algunos encuentros entre la secretaria general de la Presidencia y los representantes del Vaticano.

La hermana del jefe de Estado fue la encargada, en nombre del Ejecutivo, de organizar cada uno de los detalles de la visita del papa, como el protocolo, los operativos de seguridad y traslado, y hasta las invitaciones. Hubo tironeos por las invitaciones. Por presión de la Iglesia, se invitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los gobernadores. La administración libertaria logró dejar afuera a los expresidentes, con excepción de Mauricio Macri.

En Balcarce 50 también coinciden en que Milei mantendrá su modelo político y económico. “¿Por qué cambiaría su programa? Milei no está especulando con sacar rédito electoral de esto”, concluyó una voz libertaria.