Seisas: "No sé si va a haber racionalidad en el debate legislativo"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) A poco más de un año de su salto a la arena política, el periodista Ciro Seisas no le cierra la puerta a la chance de dejar el Concejo de esta ciudad para ir por una banca en el Senado provincial. "En algún momento me gustaría", le dice a Letra P. Soldado del intendente Pablo Javkin, al que no descarta como candidato a gobernador, el ganador de las elecciones legislativas en 2021 confía en que el frente de frentes "funcione" pese a las "tensiones lógicas".

De todas maneras, advierte que el pacto de gobernabilidad que Javkin mantuvo con parte de la oposición en el Concejo durante los tres años de gobierno entrará en tensión en el año electoral: "No sé si va a haber racionalidad", señala. Ve a la presidenta del Legislativo, María Eugenia Schmuck, como la "opción lógica" para suceder al intendente si va por la Casa Gris y relativiza un acuerdo electoral con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Nos queda lejos lo nacional".

-¿Cómo ve la construcción del frente de frentes?

-En política nunca están las cosas del todo cerradas hasta el momento de la definición. Parecía un hecho el día después de las elecciones del 2021, pero la política tiene mucho de posicionamiento, de branding electoral y de ponerte un precio para pelear en el mercado electoral. Es parte del juego democrático, pero no nos sobra el tiempo. Lo veo avanzado, pero también juega el rol protagónico que muchos referentes se adjudican, entran a jugar hasta rasgos personales y eso demora los acuerdos.

-¿Cómo piensa que van a convivir con las diferencias?

-La gente ya no vota partidos políticos, vota personas e ideas. La convivencia va a ser con las tensiones lógicas de un frente constituido por muchas ideas, pero va a haber un marco general de concertaciones que va a hacer que la cosa funcione.

-¿Javkin va a ser candidato a gobernador?

-Tiene una gran oportunidad de serlo y los atributos necesarios. Los rosarinos no pueden votar más a un candidato que no sea de Rosario, porque es muy difícil que entienda la ciudad, a menos que logremos la autonomía. También sé que es una persona dispuesta a asumir el rol que le toque de acuerdo al momento histórico, sabe que su gestión empezó tarde por la pandemia y la gente, con razón, no quiere escuchar más de la pandemia, pero lo cierto es que fue una ciudad sin obras durante dos años, funcionando al 20%, y es muy difícil que prospere. Hay que darle tiempo para que se desarrolle.

-¿Si Javkin es candidato a gobernador, quién es el mejor o la mejor candidata para Rosario?

-María Eugenia Schmuck es una de las patas de la mesa de Arriba Rosario, con quien llevamos adelante la gestión construyendo gobernabilidad desde la presidencia del Concejo junto a nuestro bloque de concejales. Es la opción lógica, marca una continuidad y tiene un aliado fundamental que es la Universidad Nacional de Rosario (UNR), relacionada con su sector dentro de Arriba Rosario.

-¿Y si no es Javkin candidato a gobernador?

-No veo otra persona con la capacidad, herramientas y gestión para mostrar. Habría que ver cómo se conforma el frente de frentes y qué propuestas hay por parte de otras fuerzas políticas. El nombre que sea, tiene que ser una alternativa, no volver a fórmulas o candidatos anteriores. La gente hoy busca una alternativa, por eso llevan las de perder los oficialismos, a menos que haya una confianza en el plan de gobierno, como pasa en Rosario.

-¿Dónde se ve en 2023?

-Empezando mi segundo año como concejal. Ya presenté más de cien proyectos, pero aprendí herramientas y limitaciones que tiene un concejal y eso te hace pensar que se podría hacer más desde otro lugar. No me puedo poner a pensar cuál, pero uno entiende que forma parte de una gran metrópolis que exige que conozcas toda tu región. Hay una interdependencia y tiene que haber un plan de desarrollo equilibrado con las ciudades de alrededor de Rosario. Hay que investigar los temas metropolitanos, departamentales.

-¿Entonces la versión que lo pone como posible candidato a senador departamental de Rosario tiene asidero?

-Son versiones, nadie me lo propuso. En algún momento me gustaría serlo, pero es un camino que recién empieza y eso es lo apasionante. Te da cierta impotencia no poder resolver todo, y ese es un lugar interesante para tener más herramientas legislativas. Uno no puede tampoco estar pensando permanentemente dónde va a estar mañana y no durar en los lugares.

-¿Van a poder mantener el acuerdo en el Concejo con parte de la oposición en un año electoral?

-Habrá tensiones, se van a politizar los temas. No sé si va a haber racionalidad. Hay una idea en personas de otros espacios de decir que se hace todo mal en la ciudad, y eso es mentira. Esa falta de escrúpulos va a aumentar este año. Me ha tocado vivirlo en carne propia. Va a haber menos vergüenza, pero tampoco tienen mucha alternativa, no pueden convencer con lo que han hecho porque no han hecho nada desde el gobierno provincial en tres años, es de los peores de los que se tenga memoria. La "paz y el orden" nunca estuvo ni se usaron las herramientas, la estrategia fue pegarle a Rosario y aumentar los problemas. No veo sinceridad, va a ser un año difícil, y la primera víctima va a ser el vecino o la vecina.

-Javkin muestra buena sintonía con Larreta. ¿Tienen decidido a quién van a apoyar nacionalmente?

-No, nos queda lejos lo nacional. Hay una buena sintonía, es una gestión que se mira con buenos ojos por todo lo que se ha logrado hacer, pero hay diferencias sustanciales. La sintonía es por la gestión, pero estamos lejos, los que forman parte de la oposición tienen que resolver su interna primero.

-¿CREO va a presentar candidaturas para la Cámara de Diputados?

-Estamos en la pretemporada y es una cuestión que se va a definir más cerca del debut del campeonato. Hay mucho pizarrón y poco de formaciones tentativas. La posibilidad siempre está, CREO es un partido muy joven que nació y enseguida tuvo la responsabilidad de gobernar Rosario. Con ese antecedente, siempre vamos a querer estar.