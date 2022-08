Un café y un escenario: Javkin y Larreta, buenas migas hasta ahí

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe). El intendente Pablo Javkin y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta compartieron este viernes escenario frente a intendentes e intendentas de todo el país y también, antes, un café a solas. Los mandatarios encabezaron el encuentro Camino Federal hacia la Cumbre C40 sobre cambio climático y además de encabezar juntos la actividad, en la previa mantuvieron un encuentro en el subsuelo del Galpón 11 al que se sumó, después, el intendente de Mar Del Plata Guillermo Montenegro, uno de los primeros dirigentes del PRO en lograr buena sintonía con el rosarino.

Según pudo saber Letra P el diálogo giró en torno a la gestión. De política por ahora nada. Desde el entorno de Javkin recordaron que con Larreta “hay muy buena relación” y “hablan mucho más de lo que se cree”. Buenas migas, hasta ahí.

Como contó Letra P, hace tiempo que el jefe de gobierno porteño busca sellar un acuerdo con el rosarino, quien, desde su victoria en 2019, entró en el radar del círculo chico larretista. Si bien el dirigente de CREO no le cierra la puerta a un entendimiento, avisa que no competirá dentro de Juntos por el Cambio (JxC). Además, entra en juego la buena relación que mantiene con Facundo Manes, rival interno de Larreta de cara a 2023. Por ahora, no toma partido.

"En este encuentro hay intendentes e intendentas de todos los partidos políticos de la Argentina, de casi todas las capitales de provincias, y en eso le agradecemos mucho a la ciudad de Buenos Aires por entender que este es un problema federal, porque creo que en estos temas, si no encontramos acuerdos en el tiempo, es difícil que podamos tener una acción efectiva y urgente”, destacó el intendente local, quien encabezó Camino Federal hacia la Cumbre C40.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que "la discusión, poner en común e intercambiar experiencias, ayuda mucho" y valoró "la gran oportunidad de ser parte del C40 que hoy por hoy es la organización de alcaldes más importante del mundo”.

Del evento también participaron el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; el de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; la intendenta de la ciudad de Salta, Betina Romero; Daniel Passerini, viceintendente de la ciudad de Córdoba, y el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, entre otras autoridades de gobiernos locales y comunales.