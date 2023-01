Javkin y Losada le dan vuelo al ala moderada del frente de frentes 

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Luego de firmar el acta de nacimiento, el frente de frentes empezó su etapa de reacomodamiento interno. En un primer vistazo se destaca un ala dura ya consolidada de la mano del radicalismo de Maximiliano Pullaro y una más moderada que empieza a ensamblarse entre la otra pata de la UCR provincial, el javkinismo y el socialismo. De hecho, la radical Carolina Losada y el intendente de Rosario, Pablo Javkin empezaron a ponerle nafta a ese polo interno que derivará en una candidatura aún no definida. ¿Toman vuelo las palomas?

Por ahora la idea es caminar y consolidar esa visión no tan extrema de antiperonismo. De a poco buscan construir la imagen y el discurso que se pretende enviar al electorado. La impronta es hacerlo de manera desfachatada, sin los apurones de la campaña ni el cartel colgado de una candidatura. Prender el botón verde.

El fin de semana fue la puesta en marcha de esta nueva etapa de despegue en dos actividades que compartieron el intendente y la senadora. Primero en la Fiesta del Trigo, en San Genaro, de noche, con cena y clima festivo. Al otro día en Villa Banana, una zona de Rosario muy postergada que tiene en marcha obras de reconversión urbana, lo que le dio el pie para hacer una visita más electoral.

“Las caminatas de Pablo y Carolina son parte de esta nueva etapa. Primero era necesario que se conforme el frente de frentes y después hacer los alineamientos de las fuerzas que lo componen”, ampliaron en el radicalismo que empuja sin frenos a Losada para que sea la candidata a gobernadora. Mientras hasta hace un tiempo el factor ordenador era la decisión de Javkin a competir por la gobernación, en las últimas semanas ese lugar parece ocuparlo la senadora. Esto quiere decir que existe con más fuerza una chance para su postulación.

Si eso ocurre, será quien compita en las PASO contra el ala dura compuesta por el macrista Gabriel Chumpitaz, el radical José Corral y Pullaro como el candidato del espacio a gobernador. En ese esquema, según lo que recoge Letra P, Javkin apostaría por competir nuevamente en la ciudad, una parada que no está garantizada para el intendente.

La pregunta y complicación surge cuando en las proyecciones Losada no compite y se mantiene en el Senado. En ese caso no pasa al frente directamente Javkin para representar al sector en la interna contra Pullaro sino más bien, por estas horas, se imaginan un acuerdo entre el radical del norte santafesino, Dionisio Scarpin, y la socialista rosarina Clara García. A Javkin, de nuevo, lo posicionan en la ciudad, aunque desde su boca no hay ninguna definición.

Por ahora no es más que darle volumen al ala moderada, sumarle cuerpo, como sucedió hace dos semanas cuando la concejala macrista Ana Laura Martínez subió un video a Instagram en una reunión de trabajo justamente con Losada y Scarpín, más el armador Julián Galdeano, la diputada Germana Figueroa Casas y el concejal Alejandro Roselló y la concejala Daniela León. Parece ser que o estaba muy fuerte el aire acondicionado o hubo un manotazo al archivo para darle vuelo a ese tipo de reunión de trabajo, ya que todas las figuras nombradas aparecían con chalecos y camperas invernales.

Al margen del detalle, la configuración del frente de frentes empieza a tomar color y los posiciones a acomodarse en un mosaico muy variado ideológicamente, tal como se contó en Letra P. El el primer vuelo de cabotaje acaba de despegar y el aterrizaje será en abril o mayo cuando se cierren la listas. A partir de allí espera otro vuelo, probablemente lleno de turbulencias.