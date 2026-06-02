Máximo Kirchner impulsa la vuelta del fondo sojero y mete presión a los gobernadores

Máximo Kirchner se propuso recuperar protagonismo en el Congreso y atraer a los gobernadores que hasta ahora ignoran la agenda del peronismo. El diputado presentará un proyecto para recuperar el fondo federal sojero, que funcionó hasta 2018, y permite coparticipar entre las provincias el 30% de la recaudación por las exportaciones de la oleaginosa.

El sistema se denominó Fondo Federal Solidario y fue creado por Cristina Fernández de Kirchner mediante un DNU en 2009 y luego fue avalado por las legislaturas de las provincias. Sólo así fue posible realizar giros de forma automática a las arcas de cada provincia.

El dinero debe destinarse a obras de infraestructura (sanitaria, educativa, hospitalaria o de vivienda) y cada gobernador está obligado a destinar en sus municipios el porcentaje similar al que destina a la coparticipación local. En ningún caso puede ser menor al 30%.

El hijo de CFK nunca pudo retomar el debate durante el gobierno de Alberto Fernández y buscará hacerlo durante los últimos meses de la gestión de Javier Milei , con la expectativa de presionar a los mandatarios provinciales, que deberán definir si aportan los votos decisivos en los recintos para obtener esos recursos.

Según estimaciones del kirchnerismo las provincias accederán a una suma significativa de dinero si aceptan el retorno del fondo sojero, aunque para lograrlo los gobernadores estarían obligados a tensar con los referentes del sector agropecuario. “Cada uno va a tener que decir por qué quiere resignar ese dinero”, explican voceros de La Cámpora a Letra P.

Tomando como la base los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el fondo proyectado asciende a u$s 2.243.749.000. Las provincias más beneficiadas serían Buenos Aires (podría recibir hasta u$s 728.428.000), Santa Fe (u$s 195.254.000), Córdoba (u$s 192.076.000) y Santiago del Estero (u$s 83.516.000). Los números no toman en cuenta la última baja en las alícuotas dispuesta por Milei.

Se descuenta que el gobernador Axel Kicillof (Buenos Aires) avalará esta medida, como también Elías Suárez (Santiago del Estero), quien responde al senador Gerardo Zamora. Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) tienen vínculo cercano con las entidades rurales y no será fácil que lo pongan en riesgo.

“Si son inteligentes, les exigirán a sus intendentes que presionen con votos en las Legislaturas locales”, señalan en el kirchnerismo. El problema de los mandatarios de la pampa húmeda es que, si aceptan un destino para lo recaudado por las retenciones, no será fácil continuar con la baja gradual del tributo, como exige el sector.

Inicio de campaña

Máximo prevé presentar el proyecto en las próximas semanas y comenzar una ronda de consultas con representantes de gobernadores, ya sean aliados y rivales del Gobierno. Sería una forma de tratar de iniciar conversaciones para eventuales acuerdos electorales en 2027, cuando el peronismo necesita un acuerdo lo más amplio posible para vencer a Milei.

La Cámpora mantiene una postura: exigir la libertad de CFK y plantear que sin su aval de ella no hay candidatura peronista que tenga consistencia. “Mide 25 puntos, más o menos; y después no hay nadie en el PJ que sea conocido”, explican.

Exigen que entienda este mensaje Kicillof, enemistado con Máximo y lanzado a la campaña presidencial. La única otra figura que se anima del peronismo es el senador Sergio Uñac, quien se reunió durante dos horas con la expresidenta hace un mes y luego anunció que intentará llegar a la Casa Rosada.

Como en 2019, los gobernadores serán tironeados por el peronismo y el Poder Ejecutivo, interesados en tener el respaldo de cada jefe territorial en la elección presidencial. En la Casa Rosada hay varias posturas.

Santiago Caputo se inclina por negociar con las provincias y resignar candidaturas locales; mientras Karina Milei y sus asesores (Martín y Lule Menem), prefieren no dilapidar a la dirigencia libertaria que camina por los territorios. La discusión del fondo sojero podría anticipar los tiempos.