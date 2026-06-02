Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
CONGRESO | DIPUTADOS

Máximo Kirchner impulsa la vuelta del fondo sojero y mete presión a los gobernadores

El diputado presentará un proyecto para que las provincias recuperen parte de las retenciones a las exportaciones de soja. Los mandatarios más favorecidos.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Máximo Kirchner.&nbsp;

Máximo Kirchner. 

Máximo Kirchner se propuso recuperar protagonismo en el Congreso y atraer a los gobernadores que hasta ahora ignoran la agenda del peronismo. El diputado presentará un proyecto para recuperar el fondo federal sojero, que funcionó hasta 2018, y permite coparticipar entre las provincias el 30% de la recaudación por las exportaciones de la oleaginosa.

Notas Relacionadas
Sin “Cristina libre”, no hay apoyo para  Axel Kicillof 2027
TODO ROTO

La Cámpora le pone condiciones a Kicillof: sin "Cristina libre" como bandera, no hay apoyo para 2027

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

El sistema se denominó Fondo Federal Solidario y fue creado por Cristina Fernández de Kirchner mediante un DNU en 2009 y luego fue avalado por las legislaturas de las provincias. Sólo así fue posible realizar giros de forma automática a las arcas de cada provincia.

El dinero debe destinarse a obras de infraestructura (sanitaria, educativa, hospitalaria o de vivienda) y cada gobernador está obligado a destinar en sus municipios el porcentaje similar al que destina a la coparticipación local. En ningún caso puede ser menor al 30%.

El hijo de CFK nunca pudo retomar el debate durante el gobierno de Alberto Fernández y buscará hacerlo durante los últimos meses de la gestión de Javier Milei, con la expectativa de presionar a los mandatarios provinciales, que deberán definir si aportan los votos decisivos en los recintos para obtener esos recursos.

Los números de Máximo Kirchner

Según estimaciones del kirchnerismo las provincias accederán a una suma significativa de dinero si aceptan el retorno del fondo sojero, aunque para lograrlo los gobernadores estarían obligados a tensar con los referentes del sector agropecuario. “Cada uno va a tener que decir por qué quiere resignar ese dinero”, explican voceros de La Cámpora a Letra P.

Tomando como la base los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el fondo proyectado asciende a u$s 2.243.749.000. Las provincias más beneficiadas serían Buenos Aires (podría recibir hasta u$s 728.428.000), Santa Fe (u$s 195.254.000), Córdoba (u$s 192.076.000) y Santiago del Estero (u$s 83.516.000). Los números no toman en cuenta la última baja en las alícuotas dispuesta por Milei.

Se descuenta que el gobernador Axel Kicillof (Buenos Aires) avalará esta medida, como también Elías Suárez (Santiago del Estero), quien responde al senador Gerardo Zamora. Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) tienen vínculo cercano con las entidades rurales y no será fácil que lo pongan en riesgo.

“Si son inteligentes, les exigirán a sus intendentes que presionen con votos en las Legislaturas locales”, señalan en el kirchnerismo. El problema de los mandatarios de la pampa húmeda es que, si aceptan un destino para lo recaudado por las retenciones, no será fácil continuar con la baja gradual del tributo, como exige el sector.

Inicio de campaña

Máximo prevé presentar el proyecto en las próximas semanas y comenzar una ronda de consultas con representantes de gobernadores, ya sean aliados y rivales del Gobierno. Sería una forma de tratar de iniciar conversaciones para eventuales acuerdos electorales en 2027, cuando el peronismo necesita un acuerdo lo más amplio posible para vencer a Milei.

La Cámpora mantiene una postura: exigir la libertad de CFK y plantear que sin su aval de ella no hay candidatura peronista que tenga consistencia. “Mide 25 puntos, más o menos; y después no hay nadie en el PJ que sea conocido”, explican.

Exigen que entienda este mensaje Kicillof, enemistado con Máximo y lanzado a la campaña presidencial. La única otra figura que se anima del peronismo es el senador Sergio Uñac, quien se reunió durante dos horas con la expresidenta hace un mes y luego anunció que intentará llegar a la Casa Rosada.

Como en 2019, los gobernadores serán tironeados por el peronismo y el Poder Ejecutivo, interesados en tener el respaldo de cada jefe territorial en la elección presidencial. En la Casa Rosada hay varias posturas.

Santiago Caputo se inclina por negociar con las provincias y resignar candidaturas locales; mientras Karina Milei y sus asesores (Martín y Lule Menem), prefieren no dilapidar a la dirigencia libertaria que camina por los territorios. La discusión del fondo sojero podría anticipar los tiempos.

Temas
Notas Relacionadas
Gabriela Estévez activa la consigna Cristina Libre en Córdoba
TE SIGO A TODAS PARTES

Córdoba: el paso de Kicillof activó la interna K y La Cámpora arma su acto con el lema "Cristina libre"

La diputada y referente provincial de La Cámpora impulsa un panel de debate organizado por el Instituto Patria. Vacío del sindicalismo y el ámbito académico.
Verónica Magario, en tensión con La Cámpora de Máximo Kirchner.
TODO ROTO

Máximo pressing de La Cámpora para cambiar el reparto de las comisiones en el Senado bonaerense

El espacio de Kirchner no acepta las designaciones de Magario. Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto, en juego. ¿Final abierto?

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Ricardo Moreno se quedó afuera del Concejo Deliberante por orden de Daniel Passerini
Peronismo en llamas

Caso Agostina: Passerini bloqueó el regreso de Moreno al Concejo Deliberante de Córdoba

Por  Yanina Passero
Rogelio Frigerio interviene ante la crisis de Granja Tres Arroyos
MODELO PARA (DES)ARMAR

Frigerio interviene ante la crisis de Granja Tres Arroyos con 885 trabajadores en la calle

Por  Francisco Aristi
Malena Galmarini será la voz del massismo en la discusión por la reforma electoral bonaerense 
RUMBO A 2027

Buenos Aires: con Malena Galmarini de vocera, el massismo obtura la vuelta de las reelecciones indefinidas

Por  José Maldonado
Con foco en la economía, el peronismo federal arma su segundo scrum el 15 de junio en Entre Ríos.
DISCUSIÓN 2027

Con foco en la economía, el peronismo federal arma su segundo scrum el 15 de junio en Entre Ríos

Por  Laura Terenzano