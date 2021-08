Si no hay foto, hay reunión: la campaña para el círculo rojo santafesino

A dos semanas de las PASO, las reuniones de los candidatos santafesinos y el círculo rojo están en pleno auge. No todo es entrarle al corazón o prometerle al bolsillo del ciudadano; una parte también es tejer relaciones y hacer contactos para el futuro. Que no haya imágenes subidas en las redes no significa que los encuentros no se produzcan: si no hay foto, hay reunión.

En su segundo año en la política, Marcelo Lewandowski entendió ese sendero de relaciones y empezó a moverse con fluidez en la pecera empresarial. Como senador provincial tiene un peso importante, pero aún más si se convierte en senador nacional. Y eso tienta a los hombres de negocios. Esta semana desayunó con Gustavo Scaglione, el empresario de mayor despliegue en Rosario que es dueño de Televisión Litoral SA (Canal 3 y el portal de noticias Rosario3) y del histórico diario La Capital.

Según averiguó Letra P, se trató de una reunión de acercamiento entre el empresario más pujante de medios de la región y el precandidato que tiene en la espalda la lista del gobernador Omar Perotti, con todo lo que se juega, y que es respaldada por la Casa Rosada. Con 30 años de periodismo y más de una década de televisión, Lewandowski conoce el idioma que habla el dominador de los medios locales. “Es natural que un empresario de ese tenor hable con un político del futuro de Marcelo”, se limitaron a decir en el entorno del precandidato.

Pero la agenda con empresarios se amplió con las autoridades de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción, un sector determinante para el despegue de la actividad y la obra pública provincial. Al otro día recibió en su despacho ubicado en la sede Rosario de Gobernación a las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP), quienes estuvieron de road show por la región con reuniones con dirigentes y actores privados, como la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), previo a hacerse cargo de la Hidrovía. Además de lograr detalles de primera mano de los planes de la sociedad del Estado en un tema álgido, Lewandowski también estrechó vínculo con el presidente de AGP, José Beni, dirigente que tiene resonancia en el Instituto Patria.

Quedó claro que los candidatos santafesinos pusieron el ojo en la definición de la Hidrovía como una plataforma productiva para su campaña. La vía fluvial, que tiene su tramo central en el Gran Rosario, es un tema servido en bandeja para hablar de identidad, productividad, y hasta hacer patria santafesina.

La semana pasada la precandidata a senadora por el Frente Progresista, Clara García, retomó el tema que había abordado con su fallecido marido y exgobernador Miguel Lifschitz, y se reunió con autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Esta semana recorrió la provincia y tocó el agro con la Sociedad Rural de Rafaela, y luego con la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, en momentos tensos por el cierre de exportaciones a la carne.

En la misma línea se movieron los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) Federico Angelini y Maximiliano Pullaro. El macrista se sentó entre otros dirigentes de la agroindustria con Gustavo Idígoras, representante del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Alcances de la agroexportación, vínculo con el Gobierno y la eterna promesa de baja de impuestos sonaron en la charla.

Pullaro descansó de los corrales de feedlots ganaderos que pisó hace poco y volvió a tocar la novela Hidrovía desde la rabiosa pantalla de La Nación +. Además metió prime time radial con Jorge Lanata en Mitre para contar su lucha contra Los Monos al mando del ministerio de Seguridad, banda presa desde entonces que quedó en la agenda nacional por las violentas amenazas a jueces.

Las embajadas de Perotti

En tanto, el gobernador Omar Perotti se mostró a pura sonrisa con el embajador de India en Argentina, Dinesh Bhatia, en la Bolsa de Comercio, un lugar que visitó dos veces en pocos días y donde se siente cómodo. Compartieron panel en el coloquio IDEA Agroindustria 2021 y charlas aparte. Pero también lo protocolar y diplomático lo tuvo con Abdullah Ali Alyahya, embajador de Kuwait. Estuvieron en Gobernación y luego lo llevó a visitar a la gigante biotecnológica rosarina Bioceres, empresa de Federico Trucco, de cada vez más estrecho vínculo con el gobernador.

En septiembre de 2019, recién electo, Perotti viajó a Kuwait y a los Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de gestionar créditos para obras de infraestructura. Es una región con la que ha tenido sintonía incluso antes de ser gobernador. En 2019, cuando gobernaba Miguel Lifschitz, el país petrolero financió parte del Acueducto Desvío Arijón que en esta ocasión el embajador recorrió. El primer financiamiento se lo dio a Carlos Reutemann en los '90. La gira con el embajador kuwaití fue intensa: lo llevaron a recorrer los estadios de Newell's, Rosario Central, Colón y Unión, el puerto de Rosario y algunas obras y empresas. Exportaciones, financiamiento, ciencia y tecnología e infraestructura, temas que habló Perotti con los embajadores. ¿Algún as bajo la manga?

Pero dentro de la agenda empresarial, también se sigue cocinando la rosca política. Angelini se reunió el jueves con Patricia Bullrich para hacer un repaso por las diferentes campañas provinciales y la foto que compartirán en la última semana previo a la elección. Vale recordar que Bullrich es presidenta del PRO nacional, y Angelini su vice. Todo en la previa al desembarco de Mauricio Macri en Rosario este martes para ungirlo como su candidato en la reaparición del expresidente. Núcleo duro, allí van.

Algo similar hará desde la UCR Carolina Losada, la otra competidora por la senaduría dentro de Juntos por el Cambio. El domingo estará en Corrientes para lo que parece que será la reelección del gobernador radical Gustavo Valdés y de allí sin escalas a Buenos Aires para la foto con el presidente del partido. Ese creen que será un empujón y le dará ventaja en las PASO frente a los otros dos radicales José Corral y el mencionado Pullaro.