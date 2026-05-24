El próximo paso de los gobernadores del Centro

Con la certeza de que el presidente Javier Milei no modificará el rumbo de su plan, los gobernadores de la Región Centro y la Unión Industrial Argentina ( UIA ) se juntarán para dar un próximo paso. Se proponen salir del rechazo y el reclamo y evaluar en conjunto cómo y de qué manera subirse al boom y la expansión de Vaca Muerta .

Los mandatarios y la UIA se encontrarán el jueves en Rosario. La actividad, llamada “Fabricar futuro”, es la materialización del diálogo que entablaron el ministro de Producción santafesino, Gustavo Puccini , y las autoridades de la Federación Industrial de Santa Fe ( FISFE ). Desde hace rato, a la gestión de Maximiliano Pullaro le inquieta cómo subirse a la ola de inversiones que recibe el petróleo sin disponer de un solo pozo en su propio territorio.

La conferencia es un nuevo escalón en esa búsqueda. “El futuro empieza a tomar forma desde el interior productivo”, propone el título de una jornada que arrancará a las 9 con un panel de cuatro: Puccini, el intendente rosarino Pablo Javkin , el presidente de FISFE, Javier Martín , y su par de la UIA, Martín Rappallini .

Con el temario del evento, la UIA participa y se garantiza correr del eje el reclamo a la política industrial de Milei. La entidad, a la que incluso FISFE le reclama mayor intensidad en las demandas ante la Casa Rosada , decidió subirse al proyecto del Centro. “Si la consigna era pegarle a Milei, la UIA no venía”, confió a Letra P un funcionario santafesino a cargo de la organización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2053118311890587968&partner=&hide_thread=false MODELO PARA DESARMAR



Industriales de #SantaFe se acercan a la CGT: reniegan por una UIA "dormida" frente a la economía de Milei



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Para el cierre de la jornada, por la tarde, está previsto un panel de los tres gobernadores de la zona con Pullaro, el entrerriano Rogelio Frigerio y el cordobés Martín Llaryora. Si bien la Casa Gris tiene confirmada la presencia del mandatario PRO y su par peronista, desde ambos gobiernos le confiaron a este medio que las presencias todavía están en etapa de evaluación.

Vaca Muerta, en la mira del Centro

No obstante, el plan se compra al contado en las tres provincias. Santa Fe, por ejemplo, consolida su desembarco y prestación de servicios en el sur a través de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, un espacio que creó la gestión de Omar Perotti y Unidos decidió continuar y profundizar. Desde allí, el Ejecutivo santafesino asiste y le abre puertas a las empresas privadas que pueden ofrecer sus catálogos, una gama de atributos y valores que escasea en otras zonas del país.

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Vaca Muerta y vaca viva: cómo convive la revolución del oil & gas con el inexorable statu quo agroexportador



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“Santa Fe saca una luz de ventaja”, asegura un ladero de Pullaro, pero la posibilidad de trabajar y moverse en bloque le daría a la Bota y, esencialmente a la región, otro valor y potencia para negociar con Neuquén, para subirse al tren Vaca Muerta y también para vincularse a otras provincias como San Juan, que desarrollan minerales.

En el evento se analizará coyuntura, pero tanto los industriales como el gobierno de Santa Fe observan que a Milei no le inquieta la caída de industrias. Sea por falta de ventas, proceso brutal de importaciones o dificultades de adaptación a un nuevo esquema de negocios, la Casa Rosada no contempla medidas de protección al sector.

La sólida alianza de los gobernadores

Por ese motivo, el dúo organizador del evento se propuso dar una suerte de próximo paso. Casi como el juego de palabras que lanzó el expresidente Mauricio Macri para darle sobrevida al partido que fundó. En este caso, con el plan de no sólo rezongar ante el rumbo de Milei, sino de encontrarle una vuelta de rosca a la coyuntura. Sobre todo, con un ojo y medio en el futuro del país, pero especialmente de la región. Del interior productivo, como les gusta recalcar a los tres gobernadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028577793668207085&partner=&hide_thread=false ANTICIPO DE LETRA P Pullaro firma el jueves un convenio con Figueroa para impulsar proveedores, tecnología y capacitación



Lo acompañan empresarios que buscan negocios en Loma Campana



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Es notorio que Pullaro y Llaryora trabajan más en sintonía en ese sentido. No los condiciona de hecho, el vínculo con Milei. De tinte provincialista, ambos se involucran en el Congreso solo cuando se tocan sus intereses. Fuera de ahí, entregan postales políticas cada vez que pueden. Frigerio, socio de La Libertad Avanza en el último turno electoral, se ve obligado a hamacarse más y evitar los dardos discursivos hacia arriba, pero no duda a la hora de sumarse a los proyectos que defiendan los intereses de la Región Centro.