Javier Milei pierde ganando: interna libertaria mata festejos legislativos

Ni los datos de crecimiento económico, la baja de la inflación y la mejora en la imagen presidencial en algunas encuestas que llegaron a la Quinta de Olivos fueron suficientes para aliviar las internas del Gobierno, que Javier Milei no sabe o no puede detener.

Lo que sí es un hecho es que las disputas a cielo abierto entre los protagonistas de La Libertad Avanza (LLA) erosionan la gestión y complican sus perspectivas, sobre todo ante los foros de poder que observan azorados los problemas de convivencia del Gobierno, aun cuando nadie discute que el mandatario debe pelear por la reelección.

El problema, claro está, es el liderazgo del presidente, quien por no frenar la interna se queda sin festejar los proyectos aprobados en el Congreso y le deja en segundo plano la presentación de una nueva agenda de iniciativas, que se empezó a conocer este viernes y se trataría durante el mundial de fútbol.

Las denuncias de Santiago Caputo a Martín Menem por supuestos ataques a través de una cuenta de Twitter provocó una implosión en el ecosistema libertario y en un sector de la prensa que incendió los teléfonos de voceros oficiales para tener más detalles.

La triada sagrada de la investigación criminal para identificar al responsable de un crimen es: 1) Motivo (quién se beneficia y quién se perjudica); 2) Medios (quien maneja o dispone del instrumental con el que se cometió el crimen) y 3) Oportunidad (si estuvo en el momento y…

El conflicto no llegó a la realpolitik, síntoma de que hasta los principales actores de LLA continúan hablándose a sí mismos, imaginando una influencia de las redes sociales que no es real.

Las peleas digitales entre usuarios anónimos obligaron a suspender la reunión de la mesa política, pero no alteraron en lo más mínimo las negociaciones del ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores para aprobar proyectos en Diputados.

Esta rosca dejó un mensaje de preocupación para el peronismo, que si no apura una propuesta sólida para 2027 puede quedarse sin anclaje territorial para competir. Sería un hecho inédito.

Mientras tanto, la senadora Patricia Bullrich aprovechó la tensión entre los fundadores de LLA para seguir castigando a Manuel Adorni, hacerse un lugar como potencial candidata a jefa de gobierno porteño y jugar su partida en la negociación de los pliegos judiciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2057650153838789044&partner=&hide_thread=false ¿SALVEN AL VOCERO? Bullrich, que apuró a Adorni para que revele sus bienes 2024, envió su balance dos meses antes del vencimiento del plazo



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La interna que no controla Javier Milei

La disputa entre Caputo y los Menem, Martín y Lule, nació con la llegada de Milei a la Casa Rosada y nunca cesó, porque el Presidente no tiene intenciones de elegir un ganador.

La dupla riojana es apadrinada por Karina Milei, líder política de LLA. El trío armó el partido oficialista en las 24 provincias, se apoderó de las nóminas de afiliados y definió las listas de candidatos en las últimas elecciones.

Caputo, que estaba empoderado como nunca por Milei, observó ese proceso desde su oficina en Balcarce 50, rodeado de guerrilleros digitales, con o sin cargo.

En esos días de 2024, el asesor plantó bandera y dividió las aguas, tras un feroz cruce con Menem, quien le recriminó cara a cara la fallida negociación en la primera votación de la ley Bases.

Incómodo por la intimidación del riojano, el asesor no envió al Congreso a los asesores digitales que le había prometido y sumó poder en las sombras, con el control de los principales organismos (SIDE y ARCA) y de las empresas públicas.

Mientras la inflación bajaba y Milei mejoraba su imagen, su Gobierno quedó dividido. Karina se apoderó de la gestión con los Menem al mando y la influencia que tenía el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Caputo presentó su línea interna, Las Fuerzas del Cielo, que resultó ser un espacio trunco. A casi dos años de su lanzamiento, sólo fueron habilitados por Karina a mostrarse en el cierre de la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Se quejaron únicamente por redes sociales, porque no se reúnen ni tienen una orgánica definida para tomar decisiones.

Las Fuerzas del Cielo Bahía Blanca Felipe Ferrandez.jpg

El origen del conflicto

El problema de fondo es que Caputo nunca se animó a poner el cuerpo con un cargo, firma y exposición pública, tal como le recriminó Francos antes de renunciar. El mito del monje negro no podía durar mucho puertas adentro del Gobierno.

El asesor no quiso dar la cara. Podría haber sido jefe de Gabinete, en reemplazo de Nicolás Posse, o tener algún Ministerio en diciembre. Prefirió no tomar riesgos. Milei lo elogia y le permite sostener los organismos que controla. Pero no le abrió juego para sumar a su tropa a las listas de la Provincia de Buenos Aires, que es donde se pagan las mejores dietas.

El diputado Sebastián Pareja se convirtió en el referente de LLA en territorio bonaerense, con los resortes para armar listas en cada cuidad. Presentará un local con Karina Milei, en agosto hará una campaña de afiliación y en octubre, un Congreso. Las Fuerzas del Cielo no están invitadas. Cualquier militante libertario que se acerque, deberá reconocer el liderazgo de Pareja.

Hace dos semanas, en el Salón Blanco de Diputados, la interna del Gobierno tuvo un episodio que vaticinó el conflicto del último fin de semana. Fue en un evento de Pareja con referentes de la Quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

El legislador fue aplaudido y dos marplatenses que tenían su pin de Las Fuerzas del Cielo en la solapa salieron a caminar por el patio cabizbajos. “Nos hacen jugar de visitantes”, se los escuchó lamentarse.

La tranquilidad de Menem

Menem esperó el respaldo de Milei para dar su versión de la pelea twitera. En su entorno hubo temor de que el Presidente fuera influido por Caputo y respiraron aliviados cuando lo apoyó públicamente. El riojano dijo que la cuenta @PeriodistaRufus no es suya, sino que alguno de sus colaboradores compartió un link de Instagram.

La explicación sirve para el público general, pero apaga el fuego en la Casa Rosada. Sobre todo por el contenido del posteo que Menem reconoció compartir. Se trata de negocios de Leonardo Scatturice, el empresario vinculado al asesor presidencial, flamante dueño de Flybondi, que hace poco empezó a auspiciar canales de streaming. Estos vínculos fueron investigados por la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que desde hace 15 días preside Pareja.

DSC_8740 Martín Menem, a cargo de la agenda del Gobierno.

La actividad de la cuenta @PeriodistaRufus –finalmente cerrada- tenía más contenido que altera a Caputo, como su supuesto vínculo con los hermanos Neuss, quienes desde la llegada de Milei se convirtieron en uno de los principales jugadores del negocio energético y tienen intereses en la licitación de la hidrovia.

La difusión de estos datos incendió la Casa Rosada, pero no alteró en lo más mínimo la agenda del Congreso, donde la presencia de Caputo es mínima.

Las Fuerzas del Cielo tienen dos diputados (Santiago Santurio y Joaquín Ojeda), quienes fueron elegidos por Menem para defender en el recinto la ley Hojarasca, un proyecto del ascendente Federico Sturzenegger. Asumieron su rol sin problemas.

La marca de Caputo

La interna digital dejó una foto que puede complicar y mucho a Caputo si algún día decide salir del ostracismo. Desde su cuenta personal de Twitter, usó la palabra “mogólico” como insulto para atacar a Menem. El posteo fue repudiado por la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la captura de la cuenta del.asesor ya está en manos de abogados de organizaciones vinculadas a la discapacidad para presentar denuncias. Las primeras serán en juzgados de la provincia de Buenos Aires y las notificaciones llegarán a la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/2055755860542910737&partner=&hide_thread=false Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos. — Santi C. (@slcaputo) May 16, 2026

Puede ser un problema grave para Caputo, porque a los jueces no les gusta fallar en contra de la discapacidad,. Es un antecedente difícil de esconder y fácil de utilizar en eventuales jurys. El asesor debería saber la sensibilidad de la justicia con estos temas: por tercer mes consecutivo, el Gobierno tuvo que indexar las prestaciones a la inflación, por una orden judicial.

La tropa menemista se regocijó cuando supo de esta posible escalada judicial contra Caputo por atacar a las personas con síndrome de down desde su celular. Ademas, algunos asesores entendieron, de una buena vez, que las discusiones tuiteras no tienen la repercusión que imaginaban y tal vez deban replantear sus estrategias de comunicación.

“Nadie entiende nada de la pelea por cuentas anónimas en redes sociales. Con que nos apoye el Presidente, alcanza. Pero el 10% de las personas del país tiene alguna discapacidad y Santiago Caputo se burló de ellas y sus familias. Está registrado, por si un día quiere dar la cara”, se escuchó en una reunión de la mesa chica en Diputados.

En Diputados, sólo hubo festejos

Los entuertos digitales no complicaron a Santilli, que junto a los Menem logró un triunfo en Diputados que mandó a la oposición a los cuarteles de invierno hasta después del mundial de fútbol. Como mínimo.

La aprobación de dos proyectos y la postergación de la interpelación a Adorni se sintió como un fracaso en el Partido Justicialista, que no cede en sus internas y prepara un Congreso para definir una candidatura presidencial. El final de ese debate es incierto.

La interna oficialista se cuela en los pasillos parlamentarios. Caputo, que no tiene referentes en las provincias, le viene pidiendo a Menem abandonar sus pretensiones de gobernar distritos con diputados afines. El riojano explica que no siempre es fácil pedir obediencia debida en las bancas y silencio en las provincias.

El resultado del miércoles en Diputados dejó un panorama preelectoral de los gobernadores. Cada uno mostró sus cartas. Raúl Jalil (Catamarca) tiene un acuerdo con Santilli para ayudarlo sin que se note. Su bloque no dio cuórum y se abstuvo en las votaciones. Si se expone más, la senadora Lucía Corpacci lo deja sin reelección.

Jaldo, Santilli, Saenz y Jalil

Osvaldo Jaldo (Tucumán) está más acorralado. La caída en la coparticipación lo golpeó y necesita asistencia. Pondrá el cuerpo un tiempo más, aún cuando Karina patrocina la candidatura local de Lisandro Catalán.

Jaldo y su colega jujeño Carlos Sadir (UCR) pudieron al menos lograr un compromiso de bajar las tarifas eléctricas en el verano. Fue una jugada de última instancia de Santilli que funcionó. Ya hay resoluciones firmadas para contemplar zonas cálidas en el valor del boleto de energía. Hasta diciembre, se podrá negociar la letra chica.

Aliados y rivales

Los gobernadores patagónicos mostraron un alineamiento asombroso con el Gobierno. Está claro que no hay otro proyecto nacional que los contenga. Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) mandaron a su tropa legislativa a votar a favor de un aumento de tarifas en sus distritos.

Hicieron las cuentas: pueden subsanar esa diferencia y pedir la contraparte a la Casa Rosada. El riesgo de resistir era grande. Podrían perder en el recinto igual y quedarse sin siquiera promesas.

El único llamado de atención para Milei es la rebelión de Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Ambos enviaron a sus diputados a votar en contra y alientan una agenda antilibertaria en el Congreso. Sus contactos con Mauricio Macri dan cuenta de un posible frente para quitarle votos a Milei.

Santilli lo advirtió y creó un plan defensivo contra estos mandatarios. Es por eso que se anunció una baja de retenciones a las exportaciones de granos y Bullrich presentó un proyecto para modificar la ley de biocombustibles.

También hay iniciativas a favor de las mineras para debatir en la cámara alta y contener a los aliados de Salta, Catamarca y Jujuy. Se tratarán en las próximas semanas.

Bullrich, la otra cara de la interna

El otro capítulo de la interna en el triángulo de hierro está en el Senado, que desde diciembre maneja Bullrich. Es un poder que no se le discute porque se cimentó en acuerdos políticos que controla en detalle ella misma y los amolda a su juego.

Por caso, es a partir de este acuerdo que la exministra no tratará la reforma política si no es habilitada a un plan alternativo para sostener las PASO. Karina, por ahora, no cede. "Si te dicen tres veces que no, tenés que pensar un plan B", le dijo la senadora a la hermana del Presidente. No logró convencerla.

La presentación de su declaración jurada antes de tiempo fue otro desafío de Bullrich a Adorni, quien sigue sin revelar su patrimonio 2025, mientras se conocen nuevos datos de consumos suntuosos, que deberá explicar en el Congreso.

Esta semana, la presidenta del bloque de LLA en el Senado le envió una nota al jefe de Gabinete para pedirle fijar fecha de su presentación del informe de gestión. Adorni no quiere ir a la cámara alta, aunque la Constitución lo obligue. Bullrich no tiene intenciones de protegerlo y la vicepresidenta Victoria Villarruel, menos.

La pelea de los pliegos

La próxima sesión sería el 4 de junio, para tratar el acuerdo con holdouts, el proyecto para proteger la propiedad privada (que Bullrich reescribió con la oposición) y los pliegos que hayan acordado aprobar.

Los aliados le pusieron los puntos a la senadora: si el Gobierno se arrepiente de algún candidato a cubrir vacantes judiciales, que lo retire. Es por eso que Juan Bautista Mahiques demoró el expediente de dos aspirantes a camaristas que son sospechados de querer ayudar a Chiqui Tapia. Son Alejandro Catania y Juan Galván Greenway.

Recién se tratarán recién cuando la cámara que quieren ocupar resuelva temas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Bullrich hizo su juego. Firmó el pliego de Pablo Matkovic, candidato a juez en Neuquén, aun cuando presentó un habeas corpus en su contra en 2017, cuando el jurista era defensor oficial.

Pero la exministra no suscribió el dictamen de Juan Manuel Mejuto, candidato a cubrir el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital. Lo acusa de kirchnerista y lo acorraló a preguntas en la Comisión de Acuerdos. Mahiques lo defiende y debe definir si lo lleva al recinto. Sería un papelón que no lo vote la jefa de bloque del oficialismo. Debería evitarlo.