"Nuestra lista es de gente de experiencia, no es tiempo para improvisar"

Para el precandidato a senador nacional José Corral, la lista que conduce es la “única propuesta que representa la unidad” de Juntos por el Cambio. Letra P encontró al radical en una recorrida de campaña, a poco más de dos semanas de la contienda en la que le tocará enfrentar a los UCR Maximiliano Pullaro y Carolina Losada y al PRO Federico Angelini. Aunque sin dar nombres, el exintendente de la ciudad capital le imprimió picante a la interna y destacó que “es un tiempo para no improvisar”. Por último y a la espera de la visita a Santa Fe del expresidente Mauricio Macri, señaló: “No me va a cambiar una venida más, una venida menos de Mauricio a la provincia”.

-¿Qué lo diferencia de sus rivales en la interna?

-Estamos en tiempo de propuestas, hicimos una relativa a empleo y empleo Joven en particular, otra de infraestructura y la semana que viene presentamos nuestra propuesta de educación que es, junto con seguridad, los temas que vamos a trabajar específicamente en Rosario. Somos la única propuesta que representa la unidad de Juntos por el Cambio, la que tiene todos los colores de las fuerzas que integran la coalición. Luego, es una lista con gente de experiencia, en gestión pública en el caso mío, Enrique Padoan es actualmente intendente, Lucila (Lehmann) es diputada nacional, Astrid (Hummel) tuvo su paso como diputada, Roy (López Molina) es concejal y fue diputado provincial. Dijo Lilita Carrió "esta gente sabe escribir una ley"… es un tiempo para no improvisar, el país tiene suficientes problemas y son lo suficientemente complejos.

-¿Improvisan sus rivales?

-Al que le quepa el sayo que se lo ponga, como dice el dicho. Nosotros hablamos de nuestras virtudes y esas son nuestras fortalezas. -Otras listas tienen un discurso más ultra, bien duro. ¿Cuál es su discurso? ¿A quién le habla? -Tenemos las propuestas que nos corresponden y las que nos convencen. Yo soy muy duro con la corrupción, la inflación a la que tenemos que derrotar y con ideas equivocadas de cerrarse al mundo. A su vez, fomentamos nuestros valores, la cultura del trabajo, apoyar a los que quieren generar empleo, a los que quieren producir, a los que se preparan estudiando, a la clase media que es el gran motor del país. Por otro lado, estamos convencidos que el país necesita entendimiento y diálogo, con la confrontación no nos ha ido bien. -¿Le importa la visita a la provincia que hará en los próximos el expresidente Macri? -Hablé con Mauricio varias veces, le conté que estábamos conformando la lista, nos alentó a participar, el otro día en una entrevista en radio me nombró expresamente, dijo que tenemos una historia en común codo a codo. Tengo más fotos con Macri que con mi esposa en los últimos años, y hemos defendido la gestión de Cambiemos aún con algunas diferencias. Creíamos que Macri tenía que terminar su periodo y lo hizo, y a eso lo sentimos como un logro de todo JxC. Es el expresidente de todos, no me va a cambiar una venida más, una venida menos de Mauricio a la provincia. La gente, por otro lado, para bien o para mal, nos tiene ubicados en el sector de JxC. También podés leer Macri se mete en el barro de Santa Fe y tensiona la interna de JxC -¿A quiénes se refería cuando dijo que a Los Monos “se los sostiene con apoyo político y policial”?

-Con esto hay que ser contundente y alentar las investigaciones de la justicia, que determinó que más de la mitad de esa banda eran policías y fueron condenados, por lo tanto, bien podría llamarse en vez de la banda de Los Monos, la banda de los policías. Eso habla de un problema en la institución policial, que no puede darse sin, por lo menos, omisión de la política y de quienes mandan en el sistema constitucional, que son las autoridades políticas. También merece una investigación, haría mal yo en señalar a tal o cual, esa es una tarea judicial. Nosotros tenemos que comprometernos en que quede claro quién está de cada lado del mostrador. Ni del lado de las armas de los policías que financia el Estado ni del de la política tiene que haber ninguna complicidad con las mafias. Las investigaciones en curso tienen que avanzar aun cuando haya legisladores involucrados. Tiene que haber una distinción, como la hay a nivel nacional, entre investigación e inmunidad parlamentaria. No puede ser que porque exista la inmunidad los fiscales no puedan ni siquiera avanzar en una audiencia imputativa.

-¿El senador Armando Traferri debería haber sido imputado?

-Absolutamente, como lo es a nivel nacional, la inmunidad parlamentaria, cuando se extiende a todo el proceso, se transforma en impunidad.