Recorte de subsidios al gas: la Legislatura de Santa Fe presiona al Congreso para mantener la zona fría

La Legislatura de Santa Fe le metió presión al Congreso por el recorte de subsidios al gas impulsado por la Casa Rosada y, en ese tren, el Senado aprobó por unanimidad y sobre tablas una comunicación presentada por el bloque del Partido Justicialista para rechazar la modificación del régimen de Zona Fría , una medida que afectaría a más de 550 mil hogares santafesinos .

El texto aprobado solicita “morigerar” el impacto tarifario sobre los usuarios residenciales alcanzados por los cambios propuestos a la Ley Nacional 27.637 . Según advirtieron los senadores, la reforma podría disminuir o directamente eliminar beneficios para localidades del sur provincial, entre ellas Rosario , donde el incremento en las facturas podría alcanzar el 100%.

La decisión se suma al posicionamiento expresado esta semana por la cámara baja santafesina, que también rechazó la reforma integral del sistema energético promovida por el Gobierno. La discusión por los subsidios se transformó en uno de los principales focos de tensión entre las provincias y la administración de Javier Milei , especialmente en regiones incorporadas al régimen de Zona Fría durante los últimos años.

La diputada provincial Alejandra Rodenas fue una de las voces que alertó sobre las consecuencias de la medida. Según detalló con datos oficiales del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), casi dos millones de santafesinos podrían verse alcanzados por los cambios.

“Es inadmisible dejar a miles de familias a la intemperie justo antes del invierno. Estamos hablando de un golpe directo al bolsillo en un contexto muy difícil”, sostuvo la legisladora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodenasale/status/2057519582798139468?s=20&partner=&hide_thread=false En un país con el potencial de Vaca Muerta, el aumento desmedido de las tarifas es una contradicción incomprensible. Mientras la calefacción pasa a ser un lujo para unos pocos, sostenerla se vuelve una tortura impagable para la mayoría.



Detrás del festejo macroeconómico del… pic.twitter.com/HQJQ3YAVZF — Alejandra Rodenas (@rodenasale) May 21, 2026

De acuerdo con los números difundidos por Rodenas, en el departamento Rosario quedarían afectados 388.919 hogares. En General López el impacto alcanzaría a 48.765 usuarios; en San Lorenzo, a 38.864; en Caseros, a 19.159; en Constitución, a 16.740; en Iriondo, a 14.818; en San Martín, a 12.680; y en Belgrano, a 10.658 hogares.

La exvicegobernadora también cuestionó el nuevo esquema tarifario porque, según planteó, restringe el acceso a los subsidios y traslada mayores costos a los usuarios residenciales, incluidos sectores vulnerables.

La presión sobre el Congreso

El debate ahora se trasladará al Congreso, donde distintos sectores políticos de Santa Fe buscan frenar la iniciativa. Rodenas apuntó especialmente al rol que deberán asumir los senadores nacionales que representan a Santa Fe durante el tratamiento parlamentario.

“Tienen la responsabilidad de defender a la provincia y no pueden avalar un tarifazo de estas características”, afirmó. “Esperamos que voten en contra. Defender a los santafesinos no puede ser una opción, es una obligación”, agregó.

En el oficialismo provincial y en sectores de la oposición coinciden en que la eliminación o reducción del beneficio de Zona Fría tendría un fuerte impacto económico en ciudades y localidades del sur santafesino, donde el consumo residencial de gas aumenta durante el invierno y las tarifas ya registraron subas en los últimos meses.

El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 para incorporar a millones de usuarios de distintas provincias. Desde entonces, la discusión sobre su financiamiento y alcance se mantiene abierta, pero cobró nueva intensidad con el plan de ajuste energético impulsado por la administración libertaria.