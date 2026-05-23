LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Maximiliano Pullaro profundiza el plan rescate y busca evitar las esquirlas del ajuste de Milei

El gobernador no quiere ser objeto del malhumor de los sectores afectados por la motosierra. La caja vacía como símbolo y la próxima jugada.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, escenificó la retirada de la Nación en las prestaciones de Salud.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, escenificó la retirada de la Nación en las prestaciones de Salud.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, profundizó en las últimas semanas la visibilización de acciones de rescate al multisectorial universo de afectados por el ajuste ejecutado por el presidente Javier Milei, en una política que incluye una estrategia de diferenciación pública cada vez más nítida.

Notas Relacionadas
Santa Fe: el salvavidas de Pullaro para endeudados alcanza a prestadores de discapacidad víctimas del ajuste
ES EL MODELO

Santa Fe: prestadores del área de discapacidad deben $600 millones y se aferran al salvavidas de Pullaro

Por 
Letra P | Gustavo Castro
Gustavo Castro

Salvavidas para todos

¿Hubo una definición política global de salir en modo salvataje? “Comenzó con situaciones puntuales y cuando fueron haciendo un patrón común y que recaían sobre el mismo colectivo amplio de sectores medios o trabajadores, el gobernador pasó de respuestas puntuales de cada caso a una política general”, explicó a Letra P una fuente relevante de la gestión santafesina.

Pullaro obra pública con casco.png
El gobernador Maximiliano Pullaro apuesta a un plan que incluye grandes obras para Rosario y la región.

El gobernador Maximiliano Pullaro apuesta a un plan que incluye grandes obras para Rosario y la región.

De allí surge la preocupación de Pullaro por el clima social. No se trata solamente del conflicto clásico de sindicatos y organizaciones barriales, sino más bien del interior de los hogares. Ejemplifican en despachos oficiales: “La mala situación económica de un hogar lleva a veces a la ruptura familiar con separaciones, chicos afectados, consumos problemáticos y sigue la lista; un tipo endeudado o una persona a la que le cortan remedios es una familia en llamas y chicos con mucha angustia”.

Esa disrupción en la vida cotidiana, creen en el gobierno provincial, tiene además consecuencias políticas. Entienden que esa dramática dinámica hogareña dispara resentimiento contra toda la dirigencia y la bronca no queda acotada en dirección a la Casa Rosada.

Ajuste a la vista

La política de rescate pullarista trae consigo, de una manera cada vez más contundente, una decisión de visibilizar no sólo las acciones gubernamentales propias sino también el abandono mileísta. El ejemplo más potente se vio esta semana, con escenificación pública de la “caja vacía” del Plan Remediar nacional y su reemplazo por medicamentos santafesinos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056452929553617330&partner=&hide_thread=false

Es que en la Casa Gris están convencidos de que hay una redefinición de facto del federalismo fiscal, una suerte de descentralización del gasto de hecho. Argumenta la fuente oficial: “Como no lo pueden hacer por pacto o por consenso, aprovechan la consistencia con su discurso libertario y juegan a la asimetría de presión por valores. Abandonan las personas con discapacidad, los adultos mayores, los que necesitan tratamientos crónicos, las rutas. Los dejan en la banquina y aprovechan la mirada provincial más compasiva desde lo fiscal”.

¿Cuál es el problema para Pullaro de esa metodología en la discusión pública? “Después te esperan y te dicen ‘degenerado fiscal’ si en algún momento tenés déficit por hacerte cargo. Porque van a salir los libertarios a criticar el gasto que las provincias y municipios hacen en esa contención”, pronostican en la administración santafesina.

En consecuencia, la estrategia del gobierno provincial es “visibilizar esa contención con el contenido emocional del rescate”. Seguramente habrá más novedades al respecto.

Las tarifas, dolor de bolsillo en Santa Fe

El miércoles pasado, la Cámara de Diputados de la Nación le dio sanción al recorte de subsidios al gas en la denominada “zona fría” y se espera que en el Senado ese tijeretazo se consolide legalmente sin mayores problemas.

En Santa Fe, se prevé que más de medio millón de personas resultarán afectadas. Por eso, la presidenta del bloque Provincias Unidas y exvicegobernadora de Pullaro, Gisela Scaglia, votó en contra. Y lo hizo bajo la caracterización de un “ajuste generalizado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2057263260894625990?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2057263260894625990%7Ctwgr%5E67913b3c9f8ea00927f8491dfa7a92005b95def8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fcongreso%2Fzonas-frias-diego-santilli-cerro-los-gobernadores-y-bajaran-los-subsidios-al-gas-casi-todo-el-pais-n5423951&partner=&hide_thread=false

Como ya informó Letra P, las subas tarifarias y la caída del poder adquisitivo dispararon aumentos en los niveles de morosidad en los usuarios de los servicios públicos. En la Casa Gris hay quienes creen que hacia allí tiene que estar dirigido el próximo rescate.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro abrió el 144° cuarto período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Hagamos el amor y no la guerra

El radical envió un mensaje conciliador a la policía tras el motín y al personal estatal en medio de las paritarias. Gestos pacíficos para evitar más problemas.
Recorte de subsidios al gas: la Legislatura de Santa Fe presiona al Congreso para mantener la zona fría
WINTER IS COMING

Recorte de subsidios al gas: la Legislatura de Santa Fe presiona al Congreso para mantener la zona fría

El Senado provincial aprobó por unanimidad un reclamo empujado por el PJ contra la quita de beneficios que impactaría en más de 550 mil hogares en la provincia.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Martín Menem, a cargo de la agenda del Gobierno. 
CONGRESO | DIPUTADOS

El Gobierno quiere debatir el nuevo paquete de Sturzenegger durante el mundial de fútbol

Por  Mauricio Cantando
Rosario Romero y Adrian Fuertes, en un encuentro de intendentes.
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Romero y Fuertes viajan a China para encontrarle una vuelta a la obra pública en la era Milei

Por  Exequiel Flesler
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, escenificó la retirada de la Nación en las prestaciones de Salud.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Pullaro profundiza el plan rescate y busca evitar las esquirlas del ajuste de Milei

Por  Gustavo Castro
Javier Milei y Toto Caputo bajan retenciones pero presionan al dólar en el año electoral
SIN VERDES NO HAY PARAÍSO

Baja de retenciones: poco costo fiscal, señal al trigo y presión sobre el dólar en año electoral

Por  Lorena Hak