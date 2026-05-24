Gabriel Bornoroni 2027: mi nombre es todo lo que tengo

Gabriel Bornoroni está dispuesto a que la suerte de los libertarios ignotos recaiga sobre su carrera política como le pasó a Javier Milei , que saltó de una inesperada banca en el Congreso a la más aún inesperada Presidencia; como le ocurrió a su mejor amigo , Gonzalo Roca , que le ganó en octubre a un laureado Juan Schiaretti .

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y jefe del partido en Córdoba empezará a recorrer el interior provincial. Para ser un candidato a gobernador con todas las letras tiene que poner a rodar su nombre. Es todo lo que tiene en tiempos complejos.

No sabe si contará con la marca libertaria con pleno potencial. Menos, si Milei habrá contenido la sangría en las encuestas. El último informe a nivel nacional de la consultora Delfos , al que Letra P accedió en exclusiva, no arroja buenas nuevas.

La situación es la más crítica desde que el Presidente llegó al poder. La imagen negativa es del 64% y la desaprobación de la gestión toca el 65%. El consultor sigue dando como ganador al gobernador bonaerense Axel Kicillof en tres escenarios con un promedio de distancia de cinco puntos con Milei.

Bornoroni tampoco puede dar fe si estarán en su futuro cercano los socios que eligió, como el incómodo senador Luis Juez, o si se acercará a otros como el radical Rodrigo de Loredo. Tampoco puede predecir el impacto en su futuro de las conversaciones de sus jefes con los gobernadores.

El empresario menos podrá adivinar el desenlace de la feroz interna libertaria que sumó un nuevo capítulo entre Santiago Caputo y Martín Menem, una de las terminales del estacionero cordobés.

Hasta el momento, Karina Milei, con quien se referencia, respaldó cada una de sus decisiones en Córdoba. Sabe que cuenta con ella, pero debe convencerla de que la provincia es una plaza que debe ser jugada en el ’27 y de que él puede encabezarla en detrimento de figuras opositoras de alto rodaje.

Gabriel Bornoroni no sabe/no contesta

Cuando le preguntan de la interna libertaria, Bornoroni finge demencia: “No leí nada”. Cuando le requieren opinión sobre la caída de Milei en los sondeos, muestra los dientes: “Encuestas hay para todos los gustos. Las mismas que dicen que andamos mal el año pasado decían que Schiaretti arrasaba”.

Esas son las respuestas que deja en privado el jefe de la bancada oficialista en Diputados, que saldrá a agitar el enojo del cordobesismo en nombre propio.

Gabriel Bornoroni Martin Menem Jesus MAria Gabriel Bornoroni y Martín Menem en el Festival de Jesús María, enero de 2025.

Hace una semana, animó a los paquitos libertarios a que corearan “Bornoroni, gobernador” en el streaming que organizó en el salón Alto Botánico, en el barrio Quebrada de las Rosas de la capital provincial. Apeló al arte político de decir sin decir lo que quiere. Presentó su plataforma Qué abuso para que la gente haga catarsis por el gobierno de Martín Llaryora.

Viaje al centro de Córdoba con el libro de quejas

Con ese buzón de reclamos bajo el brazo va a emprender ahora su campaña para construir(se) por fuera de la marca y del nombre Milei. Si las dudas que hoy alberga se resuelven a su favor, todo será ganancia luego.

En la página web ya se registraron 600 reclamos impositivos, sanitarios, de convivencia urbana, por la atención estatal recibida en sus localidades, entre varios más.

“En Unquillo, un vecino denunció que el Tribunal de Faltas le aplicó una multa de $9,4 millones sin haber recibido notificaciones previas. Asegura que presentó la documentación exigida dentro de los plazos, pero el juez rechazó revisar la sanción porque el expediente ya estaba vencido”, describen un caso fuentes libertarias encargadas del libro de quejas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/2057605569771393475&partner=&hide_thread=false NUEVA BAJA DE RETENCIONES@JMilei sigue cumpliendo sus promesas con el campo.



A partir de junio se bajan las retenciones al trigo y la cebada.



Y a partir de julio bajan también las retenciones al sector industrial.



Grandes medidas para Córdoba y para todas las provincias… — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) May 21, 2026

“En Morteros, una trabajadora de la Guardia Local contó que, tras meses de capacitaciones y prácticas no remuneradas, terminó cobrando $340 mil por jornadas de hasta diez horas bajo monotributo. Relató que siguió patrullando embarazada hasta los ocho meses, que le negaron licencias y que finalmente fue despedida poco después de ser mamá”, sigue otro.

“En barrio Ferreyra, en Córdoba capital, vecinos denunciaron que una ambulancia del 107 demoró 45 minutos en llegar a un accidente entre un auto y una moto sobre Camino Capilla de los Remedios, pese a que había personas heridas”, otro más.

La construcción personalista que aplicó en Córdoba, el jefe de LLA la trasladará a la creación de su perfil de candidato a la gobernación. Vecinal y popular, pinta el asunto.

El espejo de Mauricio Macri

Más que certezas sobre el reordenamiento de la oposición al cordobesismo, abundan especulaciones por color. En el peronismo dan por descontado que el empresario de estaciones de servicio será el elegido para encabezar la fórmula libertaria. También que el radical De Loredo no dará el brazo a torcer y que cuenta con el respaldo de un resurrecto Mauricio Macri, que volvió a hablar con Llaryora.

También está la hipótesis de que Juez terminará saltando del barco, incómodo por ANDIS, $LIBRA y Manuel Adorni. Si Patricia Bullrich deserta, ¿abrirá la puerta para el escape de otras figuras aliadas? ¿Forzará el purismo libertario y esto derramará en los socios provinciales? Preguntas que circulan en la conversación política de Córdoba.

Macri y Juez.jfif Mauricio Macri, junto a Luis Juez, el freno a las ambiciones expansionistas de Martín Llaryora.

No hay que subestimar a los oficialismos, pero hay un dato que seguro mira Bornoroni y alientan su objetivo de construir su nombre propio. El politólogo Luis Dall’Aglio aportó una comparativa, de mínima, curiosa.

A dos años y medio de gestión, Milei registra en Córdoba un 29% de imagen positiva, el mismo porcentaje de valoración regular y casi un 40% de negativa. El dato refleja un escenario casi calcado al que atravesaba Macri, a la misma altura de su mandato.

“La provincia que fue clave para llevar a ambos al poder, hoy muestra señales de cansancio, decepción y no duda en pasarle factura a aquellos que alguna vez acompañó con contundencia”, concluye el consultor.

Ese Macri poco incidió en la suerte de los comicios locales. Ayudó al cordobesismo, pero cuando sus alfiles se rebelaron, las categorías locales imperaron y no tuvo más que plegarse, como quedó demostrado con el respaldo a su enemigo secreto, Juez, en la campaña provincial de 2023.

Bornoroni cree que hay un clima de época nuevo, pero la tradición es la tradición y necesita construirse un nombre para pelear con las reglas de su pago chico.