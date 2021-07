Bullrich juega a medias y el halcón Iglesias teme quedarse fuera del Congreso

Horacio Rodríguez Larreta anuncia por goteo a los precandidatos que acompañarán a la exgobernadora María Eugenia Vidal en la lista para Diputados por la Ciudad. Tiene tiempo hasta el sábado. Sin embargo, no es una estrategia comunicacional, sino una muestra de los tironeos que atraviesan a Juntos por el Cambio (JxC) en el territorio originario del PRO. Detrás de Vidal, el radicalismo puso al economista Martín Tetaz y el alcalde porteño ya se mostró con Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), para confirmar su tercer lugar. El problema está en el cuarto puesto. Lo reclama el diputado macrista Fernando Iglesias. Según supo Letra P, el principal exponente de los halcones dentro del bloque de JxC no está dispuesto a ser relegado a un sexto lugar.

El puesto cuatro es la segunda silla que le corresponde al PRO en la lista, pero también está en el radar de Elisa Carrió. La jefa de la CC quiere poner al exdiputado Fernando Sánchez para que vuelva al recinto y su deseo podría ser más conveniente para Larreta que los reclamos del expresidente Mauricio Macri y de la titular del partido amarillo Patricia Bullrich. Ambos quieren que Iglesias sea puesto en ese lugar pero las últimas señales a su favor han sido confusas. Esas descoordinaciones sembraron sospechas dentro del partido amarillo sobre la escasa o nula comunicación que mantienen Macri y su exministra desde que el fundador del PRO viajó a Europa. Todavía se desconoce su retorno al país, pero nunca cortó los diálogos con Iglesias, a quien le reconoce la defensa cerrada que hace de su paso por la Casa Rosada entre 2015 y 2019.

"Es increíble que Patricia se haya bajado sin negociar a favor de los suyos", lamentó un representante del sector duro del partido para reflejar el pensamiento del expresidente. Como contó este portal, Bullrich le recrimina haberla dejado sola en la negociación con Rodríguez Larreta. Cuando bajó su candidatura, se comprometió a reclamar espacios para Iglesias y para su exjefe de gabinete ministerial Gerardo Millman. Pero los gestos no han sido certeros.

Apenas el alcalde se mostró la semana pasada con Vidal, Tetaz y Oliveto, sonaron las alarmas entre los halcones. Iglesias le pidió a Bullrich una señal de respaldo para acelerar la definición sobre el puesto siguiente. El gesto fue concedido este sábado por la tarde cuando posaron desde el Jardín Botánico, en el barrio porteño de Palermo, para protagonizar una foto y un video. El encuentro fue comunicado como "una reunión de trabajo" en la que estuvieron "pensando en su próximo mandato". En el PRO cuentan que la expectativa de Iglesias era otra: que Bullrich hiciera un reclamo audiovisual sobre el cuarto lugar, pero ella solo se deshizo en elogios y aceptó posar para la composición de la imagen.

Cerca de Carrió explicaron a Letra P que Sánchez irá "en el cuarto o sexto puesto", pero miran la segunda opción de reojo. La jefa del tercer socio de JxC retomó los contactos con Bullrich, pero eso no significa que la estime. Tampoco que vaya a ceder para meter al referente de los halcones dentro del bloque que conduce Cristian Ritondo. Detrás de esa especulación también estaría el alcalde porteño.

El dilema de Iglesias no solo pasa por reclamar un tratamiento similar al que tuvo hace cuatro años, cuando logró su segundo mandato y fue tercero en la lista. También por la lista de Republicanos Unidos. Estará encabezada por el exministro de la Alianza, Ricardo López Murphy y por la científica anti-K Sandra Pitta. Si el bulldog logra una cosecha de votos competitiva, conseguirá su candidatura y acortará la manta para los que le siguen a Vidal. Especialmente a aquellos que estén más allá del quinto lugar. Por eso Iglesias no se siente cómodo en el sexto. Quienes lo escucharon quejarse, dicen que lo mandan al borde de la lista como parte del interés de Rodríguez Larreta de vetarlo. El alcalde le hizo saber que no está interesado en dejarlo afuera, pero la ausencia de definiciones aumenta las sospechas de Iglesias.

El hiato que hizo Bullrich el sábado acrecentó las suspicacias entre los halcones. "Si le ofrecen el sexto lugar dice que no", pronosticó un integrante del espacio que se referencia en Iglesias. La salida de Bullrich de una eventual candidatura lo benefició, pero ahora la jefa del PRO no va a fondo. Algunos lo consideran como parte de la decisión de resignar su candidatura. "Si volvés a ser diputada vas a ser otro Fernando Iglesias", le habrían dicho a la exministra quienes le aconsejaron que se baje y se muestre por encima de los tironeos. Uno de ellos, acusan en el PRO, fue el escritor Santiago Kovadloff.