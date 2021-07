Tetaz, un permitido macrista para Vidal y Larreta

"Me encanta María Eugenia Vidal porque tiene los huevos bien puestos, porque se peleó con las mafias (...) y se vino a pelear acá, mejores candidatos no podemos tener", arengó este lunes el economista ultraliberal Martín Tetaz, para oficializar su precandidatura a diputado nacional por el radicalismo en la Ciudad. Apologista mediático del gobierno de Mauricio Macri, el también columnista radial ocupará el segundo lugar de la lista detrás de María Eugenia Vidal, que ahora regresó a la capital y encabezará una lista de unidad del PRO, la Coalición Cívica, la UCR y otros socios del armado porteño pergeñado por Horacio Rodríguez Larreta, que se medirá en internas con la escudería que encabezará el exministro de la Alianza Ricardo López Murphy. Tras el renunciamiento de Patricia Bullrich, la inclusión en la lista de una voz fuertemente identificada con los sectores duros y anti-K de la coalición parece marcar los límites del equilibrio que camina el alcalde en su rol de arquitecto electoral.

También podés leer A cara de perro, López Murphy va a la pelea con Vidal detrás del voto halcón

El economista ocupará un lugar que le corresponde al radicalismo dentro de una lista de unidad que, de acuerdo los cálculos de JxC, apunta a meter siete escaños. El armado está en pleno desarrollo, pero Vidal y Tetaz serían secundados por la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, el exsecretario Gerardo Millman, impulsado por la titular del PRO Patricia Bullrich, la legisladora Carla Carrizo que responde a Lousteau y también suena su colega Graciela Ocaña, de Confianza Pública, intercalada por otros aspirantes, como el exdiputado de la CC, Fernando Sánchez, que sellaría su regreso a la Cámara baja, luego de un paso por el gobierno de Macri. También suena el macrista Fernando Iglesias, también sostenido por Bullrich, pero le inclusión de Tetaz lo corre de la lista corta y lo deja al borde de no lograr su tercer mandato. El segundo lo concluirá en diciembre.

Los nombres son parte de una danza que seguirá cambiando en los próximos días. En ese reparto todavía no aparecen dos pedidos del expresidente Mauricio Macri para su exsecretario Darío Nieto y el exjefe del Sistema Nacional de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

También podés leer Que no queden huellas: la campaña sin Macri que diseña Larreta

Tetaz se lanzó rodeado por el senador nacional Martín Lousteau y las dos cabezas de la UCR porteña: su titular, Mariela Coletta y el vice, Martín Ocampo, actual legislador capitalino. De ese modo, el economista reivindicó su origen radical, aunque no está afiliado y se aferró a su pasado de dirigente estudiantil, cuando llegó a presidir la Federación Universitaria de La Plata (FULP). Lo hizo en Plaza Houssay, uno de los centros universitarios de la capital, custodiado por los representantes de los dos grandes socios en las sombras del radicalismo porteño: Lousteau y Coletta, por el espacio Evolución, donde opera el exministro y empresario Enrique "Coti" Nosiglia, y Ocampo por el dueño de juegos de azar y expresidente del Club Boca Juniors, Daniel Angelici.

El economista fue uno de los más fervientes defensores del gobierno de Cambiemos y en la actualidad sigue siendo uno de sus exégetas. Mantendrá ese perfil discursivo, sin dejar de alimentar su antagonismo extremo con el peronismo. En su estreno, dijo que hay que construir "una coalición para decir basta" y aseguró que "hay un riesgo real de un estallido en la Argentina". Al mismo tiempo reivindicó a "la universidad pública y gratuita que todos queremos" y se comprometió a "juntar a todos los radicales que quedaron afuera de la ruta, pero no lo digo por Martín (Lousteau) o por (Facundo) Manes", dijo Tetaz.

También podés leer Vidal 2021: Bullrich, el macrismo residual incómodo

"No vengo a buscar un lugar de complicidad política, no vengo a cobrar un sueldo, vengo a enfrentear el proyecto de Máximo (Kirchner) y Axel (Kicillof). No voy a transar y si hay que levantar la voz, la voy a levantar sin importar los costos que tenga que pagar", arengó.

Ante las consultas sobre su defensa del gobierno de Macri, Tetaz buscó mostrarse cauteloso, pero igual reivindicó al expresidente. "Todos me escucharon defender a Macri y también lo critiqué por la reforma previsional y también me parece mal que hayan abandonado la lucha contra la inflación, pero yo puedo tener diferencias con Macri, soy radical, llegué a tener diferencias tan grandes que en mi partido dijeron que Macri era el límite", se justificó el precandidato.

En su entorno negaron que los apelativos al radicalismo disperso sean para disputarle el voto a López Murphy que posiblemente sea acompañado por el actor Luis Brandoni, otro defensor de la administración de Cambiemos. Lousteau le habría ofrecido el puesto hace diez días y en la UCR sostienen que por entonces no se sabía la decisión del "bulldog". En rigor, el pacto con el exministro fue sellado con anticipación y, al igual que la postulación de Tetaz, apunta a evitar una nueva fuga de votos por derecha tras la decisión de Bullrich de resignar su candidatura.