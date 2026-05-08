Mariano Gaido suma a Andrés Peressini a la gestión y expande su proyecto al Gran Neuquén

Andrés Pesserini fue intendendente de Plottier y dos veces diputado de Neuquén. Se suma al proyecto de Mariano Gaido.

La gestión del intendente de Neuquén , Mariano Gaido , subió a su proyecto al exintendente de Plottier Andrés Peressini . La movida impacta políticamente en distintas dimensiones y confirma la decisión de Gaido de gestar un perfil propio y apalancar la construcción de su espacio Primero Neuquén .

Peressini es recordado porque llegó a la Intendencia haciendo campaña en bicicleta. Su sucesora fue Gloria Ruiz , que llegó a la vicegobernación y fue destituida por la Legisaltura provincial. El heredero de otrora compañera de fórmula de Rolando Figueroa , Luis Bertolini , renunció a su cargo tras ser suspendido por el Concejo Deliberante de Plottier en medio de un escándalo que lo aputó por mal desempeño.

En el equipo de Peressini sintieron la gestión de Ruiz en la comuna como una traición, porque abandonó las líneas de gestión principales y condenó al ostracismo a su antecesor. Ahora, fortalecido por la desgracia de quienes fueron sus enemigos principales y a la luz de los conflictos que sacudieron al sistema político en la localidad lindante a la capital de Neuquén , Peressini vuelve al candelero y avisa, en diálogo con Letra P , su alineamiento total con Gaido.

“No me corro un milímetro de este modelo exitoso de la capital y de lo que políticamente defina el intendente”, determina.

El anuncio formal de la incorporación fue por boca del propio Peressini. La Intendencia limitó la información a un “se está trabajando el tema” porque, en rigor, el decreto de designación está en etapa de redacción.

peressini x Andres Peressini en sus tiempos como diputado provincial.

Las tareas del dirigente de Plottier serán ad honorem y él mismo la presenta como una especie de “maestría o doctorado en gestión”. Su radar estará puesto en la “planificación estratégica” y el “desarrollo territorial”. “Comenzar a trabajar en el equipo que gobierna la ciudad más grande de la Patagonia y una de las más grandes del país es un placer”, dice Peressini. Y asegura que uno de sus objetivos centrales será “comunicar en Plottier” los logros de gestión en la capital. Allí, con el interinato de Malena Resa dando sus primeros pasos, se abre una incógnita.

Plottier es parte del departamento Confluencia, está a la vera del Río Limay, a 15 kilómetros de Neuquén capital. Tiene unos 60 mil habitantes y es la segunda ciudad en población de la provincia, según el último censo.

Peressini fue intendente de Plottier durante dos mandatos consecutivos (de 2011 a 2019), y luego diputado provincial, integrado al bloque Siempre. Históricamente está vinculado a distintos sectores del peronismo neuquino y a espacios provinciales aliados.

Tiene desde hace años relación política y personal con Gaido. Cuando era jefe comunal de Plottier, el actual intendente de Neuquén capital era ministro de la gestión de provincial Jorge Sapag. Peressini tiene buenos recuerdos de respaldos oportunos que llegaron desde esa oficina.

gaido sonrie

En el inicio de su gestión, como sucesor de Sergio Gallia, Peressini tuvo agitados conflictos que lo enfrentaron con el poder sindical y con negocios inmobiliarios a los que intentó poner freno. Durante algunos meses no pudo pagar salarios y la Municipalidad fue tomada por los gremios.

Ahí estuvo Gaido, desde Provincia, dando una mano. Ese gesto fue la semilla de un vínculo que hoy busca nuevos frutos.

La relación con Rolando Figueroa

La leyenda rememora algunos choques de Peressini con el sector del gobernador Rolando Figueroa. Pero se viven tiempos de consenso y el ahora recién incorporado al gabinete local abrió el paraguas y dejó en claro que también dará pelea por la reelección del gobernador de La Neuquinidad. Admite que las rispideces y tensiones quedan como parte del recorrido y cambia de página.

Peressini se quedó casi sin nada después de que en 2019 la Municipalidad de Plottier quedara en manos de Gloria Ruiz. Perdió poder y estructura hasta dejar de mover el amperímetro. Como tantas veces ocurre en la política, desde el ostracismo se vuelve cuando los enemigos caen en desgracia. Gaido vio una oportunidad y le tendió la alfombra roja al “Andrés” que recuerda la comunidad.

Mientras tanto, el intendente de Neuquén banca la reelección de Figueroa y teje su propio camino político. Hay sectores opositores, del peronismo y el sindicalismo, que lo agitan a marcar diferencias y aunque sea mirar de reojo la Gobernación, ya que no tiene reelección en su pago chico. Pero él no quiere saber nada. Se preocupa más por garantizar la continuidad del proyecto en la capital y se prepara para aportar desde allí a un nuevo mandato de Figueroa.

El intendente y el gobernador tienen claro que si toman rumbos diferentes le dejan servida la gobernación a La Libertad Avanza, que ya tiene a Nadia Márquez jugando en el territorio. En las últimas horas, ambos líderes armaron otra foto conjunta recorriendo obras, para ahuyentar fantasmas, si los hubiere.

fieurtoa y gaido hoy Mariano Gaido y Rolando Figueroa de recorrida por Neuquén.

Gaido parece convencido de cuidar su quinta y darle más volumen a su construcción política desde Primero Neuquén. Ese es el sello que ahora tiene como paraguas Peressini. “Voy a estar acompañando las decisiones políticas que tome el intendente, me puse a disposición del espacio”, dejó en claro el nuevo intergante del equipo.

Memorias de Neuquén

Peressini no descarta, para nada, volver a ponerse el traje como intendente de la conflictuada Plottier. Parece demasiado temprano para lanzar postulaciones, pero dijo sin medias tintas que ya consiguió el aval familiar para jugar en las elecciones, si así se lo propone.

En 2023 había competido sin suerte. Perdió frente a Luis Bertolini, ahora en la desdicha. Peressini no se olvida de que un par de veces lo llamó para ponerse a disposición, pero encontró ninguneo como respuesta. Banca la movida que hizo el Concejo Deliberante, y que derivó en la renuncia de Bertolini. Ahora le desea éxitos a Resa, y vuelve a proponerse como hombre de consulta.

En las elecciones de 2023, Bertolini obtuvo 57,51% y Peressini, con la boleta de “Iguales”, llegó al 21,95%. En 2015 había logrado la reelección con lo justo: apenas 39 votos le dieron la victoria sobre Julieta Corroza, del Movimiento Popular Neuquino y hoy figura política central.

Peressini y Corrozza tienen buena y larga relación. Ella es ahora senadora nacional. Peressini recuerda que él fue su preceptor en la secundaria del CPEM nº8.

Quién es el nuevo soldado de Mariano Gaido

Jubilado docente, licenciado en Geografía, amante del kayak y de las actividades en la naturaleza, Peressini tiene 62 años. Nació en Corcordia y vivió en Rosario, pero hace más de cuatro décadas que vive en Plottier.

Apasionado por la aventura, llegó a la Patagonia haciendo dedo, como parte de un viaje juvenil. Se enamoró el río Limay y de la vida al aire libre. Se instaló en Plottier, fue ayudante de albañil, estudió, trabajó y terminó metido en política.

andres-peressini-bicicleta Andres Peressini hizo campaña en bicicleta antes de llegar a la intendencia de Plottier.

Después de terminar su mandato como diputado regresó a la vicedirección del colegio CPEM nº55. Tiene una hija y un hijo, con su pareja Fabiana Giacomolli, que también se metió en política en el mismo espacio.

A principios de los ’90, Peressini cumplió un sueño y navegó el río Amazonas durante casi medio año. En las últimas semanas disfrutó de otra aventura de más de 20 días, que lo llevó a recorrer más de 5.000 kilómetros por la Patagonia menos poblada y más abandonada hasta llegar al Estrecho de Magallanes.